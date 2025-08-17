Марина Федункив возглавит отделение полиции в сериале «Гуляй, шальная!»

«Елизавета Петровна — это женщина, которая умеет и по-императорски командовать, и по-человечески понять. К ней тянутся, потому что за крутым нравом скрывается добрая душа. Она попадает в отдел, где все давно расслабились, и начинает веселую перезагрузку. Для меня это роль о том, что даже в самой суматошной работе можно находить смешное, а в самых странных людях — хорошее. И, честно, я обожаю нашу съемочную команду: мы иногда так смеемся, что дубль переснимать приходится по десять раз», — отмечает Марина Федункив.
В основе — реальные события и воспоминания офицеров МВД, превращенные в цепкую историю о провинциальном отделе, который неожиданно возглавляет женщина-майор. Съемки уже прошли в городе Плес Ивановской области и продолжаются в Подмосковье в исторической усадьбе. Креативным продюсером выступает Иван Новиков, который так написал сценарий вместе с Сергеем Власовым.
«Идея родилась просто: в городе Белеве есть отдел полиции в историческом здании, где умерла императрица Елизавета Алексеевна. Кликбейтный заголовок! Так появился вымышленный город Краснов и наша "императрица" — Елизавета Кивер. Главную роль сразу писали под Марину Федункив — в стране просто нет другой актрисы, которая выдает невероятную комедию и умеет органично сочетать ее с драмой. Она умеет вносить свои штрихи и менять реплики под себя, а ее импровизация — отдельное удовольствие для команды. Сериал во многом построен на наших с Сергеем личных наблюдениях за работой полиции. Это довольно тяжелая работа, и чтобы не потерять свою человеческую сущность, работая там, нужно веселиться. Юмор вообще помогает выжить. А хороший, добрый и понятный полицейский – это то, что нам нужно», — рассказывает Иван Новиков.
Героиня Марины Федункив, майор Елизавета Кивер, приезжает в вымышленный город Краснов. Красновский район давно лишился крепкой руки: опера ленивы и циничны, дежурный спит на посту, а статистика раскрываемости летит в пропасть. Но Елизавета Кивер — харизматичная, волевая, но ранимая женщина — никогда не сдается и умеет держать удар, даже если весь мир против нее. С первых дней Лиза понимает, что ее подчиненные — это особая категория людей: опер Кольбан, находящийся в вечном конфликте с трезвостью, Максик — хитрец и любитель «подзаработать» любым способом, и Ваня — романтичный водитель-кинолог без собаки. Вместе они становятся источником бесконечных катастроф, нелепых ситуаций и острых моментов, но постепенно именно эта разношерстная команда начинает становиться семьей. Каждая серия — отдельная комедийная история: от погони за цирковым львом до спасения косули, от кражи чайника до фиктивных похорон легендарного милиционера.
