Марина Федункив возглавит отделение полиции в сериале «Гуляй, шальная!»

17 августа
2025 год

17 августа 2025
Марина Федункив снимается в комедийном сериале Руслана Данилевича для телеканала ТНТ «Гуляй, шальная!». Актриса играет Елизавету Петровну Кивер, начальницу ОВД, которая получает от коллег прозвище «Императрица» за ее стремление расшевелить отдел и сделать его лучшим в области. Также в проекте производства студии «Ген Продакшен» задействованы Максим Лагашкин, Екатерина Кабак, Максим Киселев, Виктор Логинов, Василий Кортуков, Сергей Пиоро и другие, сообщает пресс-служба ТНТ.

Марина Федункив возглавит отделение полиции в сериале «Гуляй, шальная!»
фото: пресс-служба ТНТ

«Елизавета Петровна — это женщина, которая умеет и по-императорски командовать, и по-человечески понять. К ней тянутся, потому что за крутым нравом скрывается добрая душа. Она попадает в отдел, где все давно расслабились, и начинает веселую перезагрузку. Для меня это роль о том, что даже в самой суматошной работе можно находить смешное, а в самых странных людях — хорошее. И, честно, я обожаю нашу съемочную команду: мы иногда так смеемся, что дубль переснимать приходится по десять раз», — отмечает Марина Федункив.

В основе — реальные события и воспоминания офицеров МВД, превращенные в цепкую историю о провинциальном отделе, который неожиданно возглавляет женщина-майор. Съемки уже прошли в городе Плес Ивановской области и продолжаются в Подмосковье в исторической усадьбе. Креативным продюсером выступает Иван Новиков, который так написал сценарий вместе с Сергеем Власовым.

«Идея родилась просто: в городе Белеве есть отдел полиции в историческом здании, где умерла императрица Елизавета Алексеевна. Кликбейтный заголовок! Так появился вымышленный город Краснов и наша "императрица" — Елизавета Кивер. Главную роль сразу писали под Марину Федункив — в стране просто нет другой актрисы, которая выдает невероятную комедию и умеет органично сочетать ее с драмой. Она умеет вносить свои штрихи и менять реплики под себя, а ее импровизация — отдельное удовольствие для команды. Сериал во многом построен на наших с Сергеем личных наблюдениях за работой полиции. Это довольно тяжелая работа, и чтобы не потерять свою человеческую сущность, работая там, нужно веселиться. Юмор вообще помогает выжить. А хороший, добрый и понятный полицейский – это то, что нам нужно», — рассказывает Иван Новиков.

Героиня Марины Федункив, майор Елизавета Кивер, приезжает в вымышленный город Краснов. Красновский район давно лишился крепкой руки: опера ленивы и циничны, дежурный спит на посту, а статистика раскрываемости летит в пропасть. Но Елизавета Кивер — харизматичная, волевая, но ранимая женщина — никогда не сдается и умеет держать удар, даже если весь мир против нее. С первых дней Лиза понимает, что ее подчиненные — это особая категория людей: опер Кольбан, находящийся в вечном конфликте с трезвостью, Максик — хитрец и любитель «подзаработать» любым способом, и Ваня — романтичный водитель-кинолог без собаки. Вместе они становятся источником бесконечных катастроф, нелепых ситуаций и острых моментов, но постепенно именно эта разношерстная команда начинает становиться семьей. Каждая серия — отдельная комедийная история: от погони за цирковым львом до спасения косули, от кражи чайника до фиктивных похорон легендарного милиционера.
№ 7
ну вообще (Париж)   18.08.2025 - 23:11
Пропал калабуховский дом( Столько бездарностей на один сериал - это перебор. читать далее>>
№ 6
Sveta_21Ermolova   18.08.2025 - 15:29
Почему-то когда прочитала что снимается Федункив в главной роли, то сразу подумала о Лагашкине. А смотрю - и он, так как тут. читать далее>>
№ 5
Евгений любитель кино (Курск)   18.08.2025 - 13:09
Ага..."В стране просто нет другой актрисы, способной..." Про Марию Аронову они не слышали? читать далее>>
№ 4
Андрей (Омск)   18.08.2025 - 13:07
Лагашкин крепко прижился к ТНТ, никакими щипцами не оторвать. Хороший актер тратит себя на туфту, что не вспомнят через неделю после выхода. читать далее>>
№ 3
Ирина (Казань)   18.08.2025 - 11:28
Нет слов! Интеллект так и написан у главной героини на лице. А уж жанр комедии про начальницу ОВД - это вообще нечто! Обхохочешься! Словом, смотрите этот бред сами! читать далее>>
что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен