«Шефа» Андрея Чубченко втянут в преступную игру

17 августа
2025 год

17 августа 2025
Стартовали съемки восьмого сезона остросюжетного детектива «Шеф», сообщает пресс-служба телеканала НТВ, где и состоится премьера сериала. На этот раз Виктор Расторгуев, роль которого исполняет Андрей Чубченко, окажется втянут в серьезную преступную игру, из-за которой трагически погибли его жена и дочь.

«Шефа» Андрея Чубченко втянут в преступную игру
фото: пресс-служба телеканала НТВ


По сюжету начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор Виктор Расторгуев (Андрей Чубченко) узнает шокирующие подробности о смерти своих жены и дочери, погибших в результате якобы несчастного случая. Оказывается, что они были ликвидированы в результате преступной игры, которая ведется и по сей день. Ставки как никогда высоки: на кону – город Лапинск и новый международный аэропорт. Расторгуев решает разобраться в криминальной загадке, однако его не покидает ощущение, что эта игра – лишь верхушка некой злодейской комбинации.

«Мы начинаем большой и ответственный съемочный путь длиной в полтора года – впереди серьезная дистанция. Хочется пожелать всей команде, чтобы в итоге получился действительно качественный фильм, который доставит удовольствие зрителям, не разочарует их, а наоборот – привлечет новых поклонников. Пусть наши герои найдут отклик в сердцах зрителей, которые проникнутся этой историей и полюбят мир "Шефа". Очень важно, чтобы вся съемочная группа получала удовольствие от работы над проектом, чтобы каждый день на площадке мы вдохновлялись друг другом и тем, что создаем вместе», — говорит режиссер Сергей Артимович.

Традиционно съемки проходят в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В сериале также играют Кирилл Полухин, Эльдар Лебедев, Евгения Игумнова, Анна Миклош, Александр Солоненко и другие.
№ 5
Adriadna (New York)   18.08.2025 - 19:39
... Нет. Не шутка. Я с удольствием смотрю российские сериалы. Пересмотрела все сезоны "Шефа", "Невский", "МВ", "Бандитский Петербург". Все перечислять, места не... читать далее>>
№ 4
Андрей (Омск)   18.08.2025 - 14:42
... вы реально живете в Нью-Йорке и смотрите такой сериал? похоже на шутку. читать далее>>
№ 3
Владимир Андреев-Шеф (Рязань)   18.08.2025 - 14:27
... А с Мишей Каплевичем что должно? читать далее>>
№ 2
Yanina Sokolova   17.08.2025 - 20:28
Такое ощущение, что Расторгуев даже когда будет в инвалидном кресле или с палочкой, то всё равно будет охотиться на преступников. читать далее>>
№ 1
Adriadna (New York)   17.08.2025 - 20:26
Ждем-с. Еще с Колывановым не разобрались. С Сашей Водолазом, с Кочевником. Арефьев вышел из тюрьмы. Затребует свою долю с Водолаза и Кочевника. Но больше всего радует живой Макс. Кто еще будет восстанавливать... читать далее>>
Ссылки по теме
Седьмой сезон «Шефа» с Андреем Чубченко стартует 24 февраля
Андрей Чубченко снимается в седьмом сезоне «Шефа»
Андрей Чубченко вернется в Санкт-Петербург в новом сезоне «Шефа»
персоны
Сергей АртимовичЕвгения ИгумноваЭльдар ЛебедевАнна МиклошКирилл ПолухинАлександр СолоненкоАндрей Чубченко
фильмы
Шеф-8

