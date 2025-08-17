«Шефа» Андрея Чубченко втянут в преступную игру

Стартовали съемки восьмого сезона остросюжетного детектива «Шеф», сообщает пресс-служба телеканала НТВ, где и состоится премьера сериала. На этот раз Виктор Расторгуев, роль которого исполняет Андрей Чубченко, окажется втянут в серьезную преступную игру, из-за которой трагически погибли его жена и дочь.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
По сюжету начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор Виктор Расторгуев (Андрей Чубченко) узнает шокирующие подробности о смерти своих жены и дочери, погибших в результате якобы несчастного случая. Оказывается, что они были ликвидированы в результате преступной игры, которая ведется и по сей день. Ставки как никогда высоки: на кону – город Лапинск и новый международный аэропорт. Расторгуев решает разобраться в криминальной загадке, однако его не покидает ощущение, что эта игра – лишь верхушка некой злодейской комбинации.
«Мы начинаем большой и ответственный съемочный путь длиной в полтора года – впереди серьезная дистанция. Хочется пожелать всей команде, чтобы в итоге получился действительно качественный фильм, который доставит удовольствие зрителям, не разочарует их, а наоборот – привлечет новых поклонников. Пусть наши герои найдут отклик в сердцах зрителей, которые проникнутся этой историей и полюбят мир "Шефа". Очень важно, чтобы вся съемочная группа получала удовольствие от работы над проектом, чтобы каждый день на площадке мы вдохновлялись друг другом и тем, что создаем вместе», — говорит режиссер Сергей Артимович.
