Александра Шитикова встретится со своим прошлым в мелодраме «Девичник»

По сюжету одиннадцать лет назад Лера бросила Алексея прямо в день свадьбы. С тех пор они не общались. Она в одиночку воспитывает сына Никиту и скрывает свое прошлое даже от близких. Неожиданно Алексей встречается на ее пути вновь, а в родном городе Леры исчезает ее младшая сестра Наташа.
«Валерия – честная и принципиальная женщина, умеющая сопереживать. Cильная, с твердым характером, но при этом очень чуткая. Она умеет бороться и преодолевать трудности, но часто делает выбор не в свою пользу, жертвуя личными интересами ради других. Именно здесь наши взгляды с героиней расходятся: я считаю, что жертвенность не всегда оправдана, особенно, если она мешает собственному счастью. Но Валерия живет по-другому: она старается все контролировать, строит новую жизнь, вычеркивая прошлое и закрывая тему личных отношений. В этой истории важно напоминание о том, что жизнь – это всегда выбор. Иногда самые важные повороты происходят худшим из способов, но именно такие моменты меняют нас», — говорит Александра Шитикова.
Оказавшись дома, главная героиня с ужасом узнает, что сестра собирается замуж за Витька – местного бандита, от которого Лера когда-то сбежала. Но беда не приходит одна: во время тренировки Никита теряет сознание и попадает в больницу. Выясняется, что он нуждается в пересадке костного мозга. Теперь Лера вынуждена найти отца ребенка и спасти сына ценой собственных признаний.
