Не стало актера Теренса Стэмпа

В возрасте 87 лет ушел из жизни британский актер Теренс Стэмп. Причина смерти не уточняется, сообщает Deadline.
фото: Guardian.com
Теренс Стэмп родился 22 июля 1939 года. Как и множество талантливых актеров, до начала своей кинокарьеры играл на театральных подмостках. В 1962 году дебютировал в кино в главной роли фильма Питера Устинова «Билли Бадд», за которую был номинирован на премию «Оскар». В 1965 году был назван лучшим актером Каннского кинофестиваля, сыграв в психологической драме Уильяма Уайлера «Коллекционер». Первые годы работы в кинематографе, кроме почетных премий и номинаций, принесли Теренсу Стэмпу возможность сотрудничать с такими великими мастерами, как Федерико Феллини и Пьер Паоло Пазолинии. В 1969 году актер отправился в пятилетнее путешествие по Индии, где изучал восточную философию и пытался достичь абсолютной гармонии.
Вернувшись, снимался в Америке и Европе, как в интеллектуальных картинах, так и в голливудских блокбастерах. Особенно известной стала роль злобного генерала Зода в знаменитом фильме по комиксам «Супермен» и его продолжении, снятом в 1980 году. В 1991 году дебютировал в режиссуре фильмом «Незнакомец в доме», а в 1994 вновь познал успех благодаря роли в нашумевшей австралийской комедии «Приключения Присциллы, королевы пустыни», за которую был номинирован на «Золотой глобус». Затем был не менее успешный фильм Стивена Содерберга «Англичанин».
