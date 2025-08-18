Звезды «Очень страшного кино» Реджина Холл и Анна Фэрис вернутся в перезапуске франшизы

Звезды «Очень страшного кино» Реджина Холл и Анна Фэрис вернутся к ролям Бренды и Синди в перезапуске культовой комедийной франшизы. Впервые за 18 лет братья Уайанс работают вместе над сценарием, чтобы создать совершенно новую историю, отмечает Deadline.
фото: Dimension Films
«Мы не можем дождаться, чтобы снова оживить Бренду и Синди и воссоединиться с нашими замечательными друзьями — Киненном, Шоном и Марлоном, ради которых мы буквально готовы умереть (в случае Бренды — снова)», — заявили Холл и Фэрис.
Съемки начнутся в октябре, а мировая премьера запланирована на 12 июня 2026 года. Культовая комедийная серия, собравшая в прокате почти 900 млн долларов, была создана Марлоном, Шоном и Киненном Айвори Уайансами. Последний также вернется в качестве продюсера новой части. Над проектом работает и сценарист Рик Альварес, принимавший участие в создании сиквела «Очень страшного кино» и комедии «Белые цыпочки».
Режиссером шестой части франшизы станет Майкл Тиддес, давний партнер братьев Уайанс.
