Звезды «Очень страшного кино» Реджина Холл и Анна Фэрис вернутся в перезапуске франшизы

18 августа
2025 год

18 августа 2025
Звезды «Очень страшного кино» Реджина Холл и Анна Фэрис вернутся к ролям Бренды и Синди в перезапуске культовой комедийной франшизы. Впервые за 18 лет братья Уайанс работают вместе над сценарием, чтобы создать совершенно новую историю, отмечает Deadline.

Звезды «Очень страшного кино» Реджина Холл и Анна Фэрис вернутся в перезапуске франшизы
фото: Dimension Films

«Мы не можем дождаться, чтобы снова оживить Бренду и Синди и воссоединиться с нашими замечательными друзьями — Киненном, Шоном и Марлоном, ради которых мы буквально готовы умереть (в случае Бренды — снова)», — заявили Холл и Фэрис.

Съемки начнутся в октябре, а мировая премьера запланирована на 12 июня 2026 года. Культовая комедийная серия, собравшая в прокате почти 900 млн долларов, была создана Марлоном, Шоном и Киненном Айвори Уайансами. Последний также вернется в качестве продюсера новой части. Над проектом работает и сценарист Рик Альварес, принимавший участие в создании сиквела «Очень страшного кино» и комедии «Белые цыпочки».

Режиссером шестой части франшизы станет Майкл Тиддес, давний партнер братьев Уайанс.
№ 2
Sveta_21Ermolova   18.08.2025 - 14:44
... Ну да, Фэрис хоть как-то больше снималась в кино и блондинка приметливей, чем Холл. Если бы отказались, то потеряли бы в будущем миллионные гонорары. читать далее>>
№ 1
Андрей (Омск)   18.08.2025 - 13:04
Как же проигнорировать. Благодаря франшизе стали известны всему миру. Холл так точно, никто бы её не знал. читать далее>>
Всего сообщений: 2
