Тимур Батрутдинов примерил образ Шурика из советской классики

18 августа
2025 год

18 августа 2025
Стартовали съемки новогоднего музыкального фильма ТНТ «Невероятные приключения Шурика». Тимур Батрутдинов появляется в образе легендарного Шурика, сидящего на скамейке в духе Форреста Гампа и примеряющего белую майку-алкоголичку, сообщает пресс-служба телеканала.

Тимур Батрутдинов примерил образ Шурика из советской классики
фото: пресс-служба ТНТ

В центре сюжета — Шурик, который сидит на скамейке и рассказывает случайным прохожим невероятную историю любви всей своей жизни — студентки, комсомолки и просто красавицы Нины. Их встреча начинается в узнаваемых декорациях «Операции "Ы"», продолжается в «Служебном романе», развивается в духе «Кавказской пленницы» и уходит далеко за пределы знакомых сюжетов — создатели обещают множество узнаваемых кинематографических отсылок и неожиданных сюжетных ходов.

В фильме сплетутся не только образы советских комедий, но и узнаваемая эстетика западных хитов: авторы вдохновлялись «Голым пистолетом», «Форрестом Гампом», «Субстанция», «Дьявол носит Prada», «Побег из Шоушенка» и классическими американскими мюзиклами, а одна из музыкальных сцен будет снята в духе Уэса Андерсона.

В фильме примут участие почти 70 актеров, а в финале сразу 11 звезд появятся в эпизодических ролях. За новый новогодний телефильм снова отвечают продюсеры Максим Ткаченко и Андрей Шелков, режиссеры Роман Ким и Миша Семичев — именно они стояли за всеми предыдущими новогодними хитами ТНТ. Как отмечают продюсеры, в этом году известных исполнителей ждут необычные задачи — артисты попробуют себя в новых стилях. Уже подтвердили участие ANNA ASTI, Сергей Лазарев, Ваня Дмитриенко, Лариса Долина, IOWA, The Hatters.
№ 14
tud-sand   24.08.2025 - 15:47
... Он и там "Шурик". "Угрюм-река" - это конец 60-х. Была пара-тройка вторых и эпизодных ролей в не очень раскрученных фильмах второго разряда. Там ещё и проблемы с алкоголем накладывались.... читать далее>>
№ 13
Angelika77   22.08.2025 - 21:28
... Ну за Батрутдиновым образ Шурика точно не закрепится, даю сто процентов. читать далее>>
№ 12
Матвей Брикун   21.08.2025 - 22:25
... Да ладно. У него после Шурика было около 60 ролей. Иван Васильевич меняет профессию, Угрюм-река, Зеленый фургон, Карьера Димы Горина... и другие.... не скажешь что один дубляж... читать далее>>
№ 11
tud-sand   21.08.2025 - 15:41
... Думаю, что только рад бы был. Этот "Шурик" преследовал Демьяненко всю его последующую актёрскую жизнь. Спасался дубляжами читать далее>>
№ 10
lurana   21.08.2025 - 07:27
... Уничтожить советское наследие и перекроить сознание можно разными способами - и таким тоже... читать далее>>
Всего сообщений: 14
