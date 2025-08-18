Тимур Батрутдинов примерил образ Шурика из советской классики

что почитать?

Лайфстайл Паулина Андреева поделилась архивными фото со съёмок сериала «Метод» На днях состоялась премьера третьего сезона проекта

Главная тема Как Адам Сэндлер стал самым крутым парнем Голливуда Актер, который в шортах XXXL покорил Голливуд и показал, что быть собой — это новая роскошь

Спутник телезрителя «Гренландия»: Когда мы уже все погибнем? 20 ноября, 20:00, РЕН ТВ

Новости кино «Дом Дракона» продлили на четвертый сезон Планируется, что он выйдет в 2028 году

Главная тема От тихого подростка до двойной номинации на «Оскар»: Метаморфозы Скарлетт Йоханссон Путь через самые смелые эксперименты артхауса, включая роль без тела и игру с реальными людьми

Лайфстайл «Что может быть ужаснее женщины, которая не стала матерью?»: Нонна Гришаева о главной функции в жизни Виноваты гаджеты, эгоизм и Запад