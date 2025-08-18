Тимур Батрутдинов примерил образ Шурика из советской классики

Стартовали съемки новогоднего музыкального фильма ТНТ «Невероятные приключения Шурика». Тимур Батрутдинов появляется в образе легендарного Шурика, сидящего на скамейке в духе Форреста Гампа и примеряющего белую майку-алкоголичку, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба ТНТ
В центре сюжета — Шурик, который сидит на скамейке и рассказывает случайным прохожим невероятную историю любви всей своей жизни — студентки, комсомолки и просто красавицы Нины. Их встреча начинается в узнаваемых декорациях «Операции "Ы"», продолжается в «Служебном романе», развивается в духе «Кавказской пленницы» и уходит далеко за пределы знакомых сюжетов — создатели обещают множество узнаваемых кинематографических отсылок и неожиданных сюжетных ходов.
В фильме примут участие почти 70 актеров, а в финале сразу 11 звезд появятся в эпизодических ролях. За новый новогодний телефильм снова отвечают продюсеры Максим Ткаченко и Андрей Шелков, режиссеры Роман Ким и Миша Семичев — именно они стояли за всеми предыдущими новогодними хитами ТНТ. Как отмечают продюсеры, в этом году известных исполнителей ждут необычные задачи — артисты попробуют себя в новых стилях. Уже подтвердили участие ANNA ASTI, Сергей Лазарев, Ваня Дмитриенко, Лариса Долина, IOWA, The Hatters.
