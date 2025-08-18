Сергей Гармаш научится понимать животных в комедии «Доктор Гаф»

По сюжету 12-летняя Марина (Алиса Руденко) сбегает из дома, она хочет найти способ вылечить свою собаку Тайю — единственного настоящего друга — которая уже две недели не ест и не пьет. Марина находит Доктора Гафа (Сергей Гармаш) — нелюдимого ветеринара с необычным даром: он умеет общаться с животными. У Гафа получается вылечить Тайю, но уже ночью ее похищают вместе с другими собаками - обитателями приюта доктора Гафа. За этим стоит компания, которой нужны бездомные животные для нелегальных экспериментов над ними. Гаф и Марина отправляются на поиски своих лохматых друзей. В этом им помогут самые разные животные — от голубей и крыс до удава и скунса.
«Доктор Гаф — непризнанный гений, немного угрюмый, неловкий с людьми, но очень эмпатичный к животным — многогранный герой. Интересный опыт, конечно, выстраивать коммуникацию с новыми для меня партнерами — альпаками, вороном и множеством собак. Думаю, наше кино — это напоминание, что стоит проявлять заботу к каждому существу: от мала до велика», — говорит Сергей Гармаш.
«Относись к животным и людям так как хочешь чтобы люди и животные относились к тебе — это основной посыл, который мы бы хотели донести в этом фильме. Главный герой — Доктор Гаф — разочаровавшийся в людях социофоб, который жизнь положил на лечение всегда искренних и честных животных. В конце концов, Доктор изменится благодаря чистому детскому сердцу ребенка, потому что такова суровая правда жизни, любовь и добро побеждают. А еще, этот проект моя мечта. По секрету, я сам почти доктор Гаф», — признается режиссер.
Фильм выходит в прокат в 2026 году. За производство отвечает «Инфинити Контент».
