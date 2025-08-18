Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Сергей Гармаш научится понимать животных в комедии «Доктор Гаф»

18 августа
2025 год

Новости кино >>
18 августа 2025
В Москве начались съемки семейной комедии «Доктор Гаф» о докторе, который понимает животных и совершенно не хочет понимать людей. Главные роли в фильме исполняют Сергей Гармаш, Ирина Розанова, Алиса Руденко, Ольга Медынич, Борис Хвошнянский, Павел Россомахин и Ирина Безряднова, сообщает пресс-служба проекта.

Сергей Гармаш научится понимать животных в комедии «Доктор Гаф»
фото: пресс-служба проекта

По сюжету 12-летняя Марина (Алиса Руденко) сбегает из дома, она хочет найти способ вылечить свою собаку Тайю — единственного настоящего друга — которая уже две недели не ест и не пьет. Марина находит Доктора Гафа (Сергей Гармаш) — нелюдимого ветеринара с необычным даром: он умеет общаться с животными. У Гафа получается вылечить Тайю, но уже ночью ее похищают вместе с другими собаками - обитателями приюта доктора Гафа. За этим стоит компания, которой нужны бездомные животные для нелегальных экспериментов над ними. Гаф и Марина отправляются на поиски своих лохматых друзей. В этом им помогут самые разные животные — от голубей и крыс до удава и скунса.

«Доктор Гаф — непризнанный гений, немного угрюмый, неловкий с людьми, но очень эмпатичный к животным — многогранный герой. Интересный опыт, конечно, выстраивать коммуникацию с новыми для меня партнерами — альпаками, вороном и множеством собак. Думаю, наше кино — это напоминание, что стоит проявлять заботу к каждому существу: от мала до велика», — говорит Сергей Гармаш.

Режиссером выступает Михаил Расходников, а авторами сценария значатся Александр Бережной и Максим Казанцев. Дистрибьютор — «НМГ Кинопрокат».

«Относись к животным и людям так как хочешь чтобы люди и животные относились к тебе — это основной посыл, который мы бы хотели донести в этом фильме. Главный герой — Доктор Гаф — разочаровавшийся в людях социофоб, который жизнь положил на лечение всегда искренних и честных животных. В конце концов, Доктор изменится благодаря чистому детскому сердцу ребенка, потому что такова суровая правда жизни, любовь и добро побеждают. А еще, этот проект моя мечта. По секрету, я сам почти доктор Гаф», — признается режиссер.

Фильм выходит в прокат в 2026 году. За производство отвечает «Инфинити Контент».
версия для печати

обсуждение >>
№ 5
Angelika77   22.08.2025 - 21:29
... Ахаха почему же? Соригинальничали только в нике Гаф. читать далее>>
№ 4
Матвей Брикун   21.08.2025 - 12:12
Гармаш не подходит на роль доктора-ветеринара. Лицо актера не целебное, а наоборот. читать далее>>
№ 3
Дмитрий А. Мишин   20.08.2025 - 18:59
... конечно, чистой воды копия. товарищи даже не смогли придумать оригинальное название. читать далее>>
№ 2
Мария_2191   20.08.2025 - 17:25
... Только докторишка совсем не молодой, пора бы на пенсию огородик сажать, а не бегать за животными. читать далее>>
№ 1
Sveta_21Ermolova   18.08.2025 - 20:55
Это уже как Доктор Дулиттл только по-нашему: разговоры с животными, их излечение и спасение от злых дяденек-похитителей. читать далее>>
Всего сообщений: 5
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Человек – это звучит безысходно: как «Чебурашка» проводит сеанс психотерапии для взрослых
В этот раз все будет иначе: авторское и экспериментальное кино на питчинге Министерства культуры в 2025 году
Гарик Харламов станет попугаем Кешей
персоны
Ирина БезрядноваАлександр Бережной (IV)Сергей ГармашМаксим КазанцевОльга МедыничПавел РассомахинМихаил РасходниковИрина РозановаАлиса РуденкоБорис Хвошнянский
фильмы
Доктор Гаф

фотографии >>
Сергей Гармаш научится понимать животных в комедии «Доктор Гаф» фотографии
Сергей Гармаш научится понимать животных в комедии «Доктор Гаф» фотографии
Сергей Гармаш научится понимать животных в комедии «Доктор Гаф» фотографии
Сергей Гармаш научится понимать животных в комедии «Доктор Гаф» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Виталий Мишле
21 ноября ушёл из жизни актёр Виталий Мишле.
Анатолий Усов
20 ноября ушёл из жизни сценарист Анатолий Усов.

День рождения >>

Анатолий Адоскин
Антон Богданов
Дарья Дроздовская
Наталья Круглова
Елена Максимова
Ольга Недоводина
Ангелина Степанова
Станислав Ткаченко
Наталья Щербакова
Мариуш Бенуа
Диего Бонета
Венсан Кассель
Франко Неро
Майли Сайрус
Мари Тёрёчик
Одед Фехр
все родившиеся 23 ноября >>

Афиша кино >>

Человек-слон
биография, драма
Великобритания, США, 1980
Умри, моя любовь
драма, комедия, триллер, фильм ужасов, экранизация
Великобритания, Канада, США, 2025
Астрал: 13 инкарнаций зла
мистика, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца
биография, драма, исторический фильм, триллер
Бельгия, Ирландия, США, 2024
Книга джунглей и слонёнок Бимбо
детский фильм, драма, комедия, приключения, семейное кино
Индия, 2024
Стометровка
драма, спортивный фильм, экранизация
Япония, 2025
Астронавт
триллер
США, 2025
Два мира, одно желание
комедия, мелодрама
Турция, 2025
Есть только МиГ
военный фильм, драма, комедия
Россия, 2025
Мэри Сью против всех
боевик, комедия, триллер
США, 2025
Неаполь — Нью-Йорк
драма
Италия, 2024
Одна дома-3
комедия, семейное кино
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram