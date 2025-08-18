Кино-Театр.Ру
Константин Юшкевич вновь станет «Балаболом»

18 августа
2025 год

18 августа 2025
Константин Юшкевич приступил к съемкам в десятом сезоне иронического детектива «Балабол». Также к своим ролям вернулись Инга Оболдина, Вадим Андреев, Григорий Сиятвинда, Борис Каморзин, Иван Агапов и Юлия Такшина, сообщает пресс-служба телеканала НТВ, где и состоится премьера проекта.

Константин Юшкевич вновь станет «Балаболом»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

По сюжету Саня Балабин (Константин Юшкевич) выходит на людей, причастных к преступлениям 15-летней давности, среди которых – убийство отца молодого судмедэксперта Эдуарда Путилина (Кирилл Ковбас). Балабол берется за поиск злодеев и становится наставником для Эдуарда, мечтающего перевестись в убойный отдел. Параллельно основному расследованию Балабин вместе с генералом Постышевой (Инга Оболдина) и командой будут заниматься делом об убийстве на съемочной площадке, искать украденного ребенка, помогать дяде Мите (Сергей Баталов) и распутывать дело о подозрительном сайте знакомств.

В этом сезоне к проекту присоединился новый режиссер Гузэль Киреева, которая поделилась, что ее глобальной задачей было влиться в коллектив, сформировавшийся за девять сезонов: «Не хотелось разрушить определенные устои, тем более группа заранее побаивалась, так как была наслышана о моем жестком характере. Но меня приняли очень радушно, и с актерами сложились прекрасные отношения. Они всегда находятся на съемочной площадке и не уходят без команды режиссера. Дисциплина — путь к успеху. Команда бежит на работу как на праздник».

Балабола ждут перемены и в личной жизни – Марьям (Юлия Такшина) уезжает на работу в Москву, и их отношения превращаются в гостевой брак. К тому же Саня узнает о том, что у него есть еще одна дочь, но его ли это ребенок? Маша Балабина (Мария Пирогова) будет разбираться в своих отношениях с новым коллегой Сергеем Крымовым (Александр Никитин), а к Брумелю (Иван Агапов) с важным признанием приедет его возлюбленная Яна Францевна (Светлана Галка).

Константин Юшкевич вновь станет «Балаболом»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

«На площадке мы с партнерами можем позволить себе немного отойти от сценарной канвы и добавить в текст что-то новое, разбавить сцены шутками или по-другому разыграть ситуацию. Из-за этого я даже не всегда заучиваю сценарий. Поэтому можно сказать, что десятый сезон будет полон импровизаций, личных историй и юмора. Гузэль добавляет много животных в сценарий. У нас снялись две собачки и коза, которую звали Зоя. Мы даже придумали с ней несколько шуток. Моменты работы с четвероногими друзьями очень запоминаются. Из-за чего я постоянно пытаюсь намекнуть режиссеру, что нам нужно чаще задействовать животных, ведь они добавляют жизни в сериал», — делится исполнительница роли Зои Якубовской Ольга Плешкова.

Съемки сериала проходят в Москве и Подмосковье. За производство отвечает «ТМ Продакшн» по заказу НТВ.
№ 8
kirill kurochkin   22.08.2025 - 14:18
Я хочу чтоб 10 сезон балабола был последним сезоном читать далее>>
№ 7
Матвей Брикун   21.08.2025 - 22:18
Давайте 10 сезон и отпускайте дедушку на боковую. Сколько уже можно. читать далее>>
№ 6
ДаринаКароль   21.08.2025 - 18:13
... Вот именно, в это вообще верится с трудом. Может поэтому и выглядит так неправдоподобно и от части смешно. читать далее>>
№ 5
Кто-то_3   21.08.2025 - 10:38
В 56 уже правнуков нянчат, а он всё Caня с пиcтолетикoм лиxo pacкидывающий молодыx пpecтупников&#129315; читать далее>>
№ 4
Дмитрий А. Мишин   20.08.2025 - 18:10
... в 56 либо высшие звания, генералы или дома на пенсии. но когда это останавливало. про правду никто не думает. читать далее>>
Всего сообщений: 8
Ссылки по теме
Восьмой сезон «Балабола» с Константином Юшкевичем стартует 4 декабря
В новом телесезоне НТВ покажет сериалы с Сергеем Безруковым, Дмитрием Нагиевым и Никитой Панфиловым
В девятом сезоне «Балабола» у Константина Юшкевича появится серьезный противник
Константин Юшкевич приступил к съемкам в восьмом сезоне «Балабола»
НТВ
Иван АгаповВадим АндреевСергей БаталовСветлана ГалкаБорис КаморзинГузэль КирееваКирилл КовбасАлександр НикитинИнга ОболдинаМария ПироговаОльга ПлешковаГригорий СиятвиндаЮлия ТакшинаКонстантин Юшкевич
Балабол-10Балабол-8Балабол-9

Константин Юшкевич вновь станет «Балаболом» фотографии
Константин Юшкевич вновь станет «Балаболом» фотографии
Константин Юшкевич вновь станет «Балаболом» фотографии
Константин Юшкевич вновь станет «Балаболом» фотографии
