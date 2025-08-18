Константин Юшкевич вновь станет «Балаболом»

По сюжету Саня Балабин (Константин Юшкевич) выходит на людей, причастных к преступлениям 15-летней давности, среди которых – убийство отца молодого судмедэксперта Эдуарда Путилина (Кирилл Ковбас). Балабол берется за поиск злодеев и становится наставником для Эдуарда, мечтающего перевестись в убойный отдел. Параллельно основному расследованию Балабин вместе с генералом Постышевой (Инга Оболдина) и командой будут заниматься делом об убийстве на съемочной площадке, искать украденного ребенка, помогать дяде Мите (Сергей Баталов) и распутывать дело о подозрительном сайте знакомств.
В этом сезоне к проекту присоединился новый режиссер Гузэль Киреева, которая поделилась, что ее глобальной задачей было влиться в коллектив, сформировавшийся за девять сезонов: «Не хотелось разрушить определенные устои, тем более группа заранее побаивалась, так как была наслышана о моем жестком характере. Но меня приняли очень радушно, и с актерами сложились прекрасные отношения. Они всегда находятся на съемочной площадке и не уходят без команды режиссера. Дисциплина — путь к успеху. Команда бежит на работу как на праздник».
Балабола ждут перемены и в личной жизни – Марьям (Юлия Такшина) уезжает на работу в Москву, и их отношения превращаются в гостевой брак. К тому же Саня узнает о том, что у него есть еще одна дочь, но его ли это ребенок? Маша Балабина (Мария Пирогова) будет разбираться в своих отношениях с новым коллегой Сергеем Крымовым (Александр Никитин), а к Брумелю (Иван Агапов) с важным признанием приедет его возлюбленная Яна Францевна (Светлана Галка).
фото: пресс-служба телеканала НТВ
«На площадке мы с партнерами можем позволить себе немного отойти от сценарной канвы и добавить в текст что-то новое, разбавить сцены шутками или по-другому разыграть ситуацию. Из-за этого я даже не всегда заучиваю сценарий. Поэтому можно сказать, что десятый сезон будет полон импровизаций, личных историй и юмора. Гузэль добавляет много животных в сценарий. У нас снялись две собачки и коза, которую звали Зоя. Мы даже придумали с ней несколько шуток. Моменты работы с четвероногими друзьями очень запоминаются. Из-за чего я постоянно пытаюсь намекнуть режиссеру, что нам нужно чаще задействовать животных, ведь они добавляют жизни в сериал», — делится исполнительница роли Зои Якубовской Ольга Плешкова.
Съемки сериала проходят в Москве и Подмосковье. За производство отвечает «ТМ Продакшн» по заказу НТВ.
