Филиал Третьяковской галереи в Калининграде станет новой площадкой фестиваля «Короче»

Российский фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче», который пройдет с 19 по 24 августа в Калининграде, расширяет свое присутствие в городе – в этом году к смотру добавится несколько новых площадок. Партнером смотра станет филиал Третьяковской галереи, где пройдут показы конкурса короткого метра.
фото: пресс-служба смотра
Как отмечает пресс-служба мероприятия, интерес к фестивалю растет с каждым годом, и все больше зрителей хотят попасть на премьерные показы новых российских картин. Впервые за историю смотра конкурс короткометражных фильмов будет показан не только на традиционной площадке — кинотеатре «Заря», которая давно стала символом «Короче». К ней присоединится новая значимая локация — филиал Третьяковской галереи в Калининграде, недавно открывшаяся и уже ставшая культурным центром региона. В кинотеатре филиала зрители смогут увидеть всю конкурсную программу короткометражного кино параллельно с «Зарей», в современном и высокотехнологичном зале. Вход на показы свободный по регистрации на сайте кинофестиваля.
Полнометражная дебютная программа по традиции будет идти в Драматическом театре Калининграда. Кроме того, фестивальные показы пройдут в кинотеатрах КАРО, Синемапарк и Киноленд.
