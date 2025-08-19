Два «Гинтамы» лучше: фанатов ждут история необычного учителя и фильм по лучшей арке (есть видео!)

16 августа в Японии прошел фестиваль Gintama Multiverse Matsuri
— главное событие юбилейной программы Gintama 20th Anniversary Project
, приуроченной к 20-летию франшизы
. Кульминацией мероприятия стали два сюрприза для поклонников: трейлер спин-оффа «3-Z класс Гинпачи-сэнсэя
», премьера которого состоится уже 7 октября, и анонс полнометражного фильма «Ёсивара в огне
» (Gintama Movie 3: Yoshiwara Daienjou), запланированного на 2026 год. Оба проекта создаются на студии Bandai Namco Pictures
(«Добро пожаловать в ад, Ирума!
», «Рок — женская скромность
»).
«3-Z класс Гинпачи-сэнсэя» — это альтернативная история во вселенной «Гинтамы
», основанная на ранобэ Томохито Осаки
. Гинтоки Саката — учитель, чьи внешность и характер никак не соответствуют образу школьного наставника. Вместе с не менее эксцентричными учениками он превращает класс 3-Z в настоящий «парк аттракционов», где обычные школьные будни оборачиваются хаотичным и комичным шоу. За постановку отвечает режиссер Макото Мориваки
(«Детективное агентство Милки Холмс
», «При Пара
»). Опенинг Sakurakaze
исполняет Botchi Boromaru
, а эндинг Underclass HERO
— группа LONGMAN
.
«Гинтама: Ёсивара в огне» — фильм-компиляция, куда войдет одноименная сюжетная арка из сериала (эпизоды с 139-го по 146-й). Поклонники считают эту историю одной из самых эмоциональных и драматичных. Действие разворачивается в подземном квартале Ёсивара — мрачном и жестоком месте, скрытом от дневного света. Команда «Ёродзуя» — Гинтоки, Синпати и Кагура — решается войти в запретный город, чтобы освободить его от тирании «Ночного короля» Хосэна и вернуть людям надежду. По пути герои встречают юного воришку Сэйту, уверенного, что куртизанка Хинова — его мать, а также находят союзников в лице куноити Цукуё и других обитателей. Постановкой занимается Наоя Андо
(«Айкацу!
», «Парадокс в прямом эфире
»).
Оригинальная манга Хидэаки Сорати
выходила в Weekly Shonen Jump
и прославилась эксцентричным юмором, динамичным экшном и историями о дружбе. По миру «Гинтама» разошелся тиражом свыше 73 миллионов экземпляров (включая цифровые издания), а его вселенная включает игровые сериалы, полнометражные анимационные фильмы
и видеоигры.
Читать
«Крутой учитель Онидзука» берется перевоспитать трудных подростков
Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о 70 отличных новинках 2024 года или классных мультипликационных хоррорах из Японии.
обсуждение >>