Два «Гинтамы» лучше: фанатов ждут история необычного учителя и фильм по лучшей арке (есть видео!)

19 августа
2025 год

19 августа 2025
16 августа в Японии прошел фестиваль Gintama Multiverse Matsuri — главное событие юбилейной программы Gintama 20th Anniversary Project, приуроченной к 20-летию франшизы. Кульминацией мероприятия стали два сюрприза для поклонников: трейлер спин-оффа «3-Z класс Гинпачи-сэнсэя», премьера которого состоится уже 7 октября, и анонс полнометражного фильма «Ёсивара в огне» (Gintama Movie 3: Yoshiwara Daienjou), запланированного на 2026 год. Оба проекта создаются на студии Bandai Namco PicturesДобро пожаловать в ад, Ирума!», «Рок — женская скромность»).


«3-Z класс Гинпачи-сэнсэя» — это альтернативная история во вселенной «Гинтамы», основанная на ранобэ Томохито Осаки. Гинтоки Саката — учитель, чьи внешность и характер никак не соответствуют образу школьного наставника. Вместе с не менее эксцентричными учениками он превращает класс 3-Z в настоящий «парк аттракционов», где обычные школьные будни оборачиваются хаотичным и комичным шоу. За постановку отвечает режиссер Макото МоривакиДетективное агентство Милки Холмс», «При Пара»). Опенинг Sakurakaze исполняет Botchi Boromaru, а эндинг Underclass HERO — группа LONGMAN.


«Гинтама: Ёсивара в огне» — фильм-компиляция, куда войдет одноименная сюжетная арка из сериала (эпизоды с 139-го по 146-й). Поклонники считают эту историю одной из самых эмоциональных и драматичных. Действие разворачивается в подземном квартале Ёсивара — мрачном и жестоком месте, скрытом от дневного света. Команда «Ёродзуя» — Гинтоки, Синпати и Кагура — решается войти в запретный город, чтобы освободить его от тирании «Ночного короля» Хосэна и вернуть людям надежду. По пути герои встречают юного воришку Сэйту, уверенного, что куртизанка Хинова — его мать, а также находят союзников в лице куноити Цукуё и других обитателей. Постановкой занимается Наоя АндоАйкацу!», «Парадокс в прямом эфире»).

Два «Гинтамы» лучше: фанатов ждут история необычного учителя и фильм по лучшей арке (есть видео!)

Оригинальная манга Хидэаки Сорати выходила в Weekly Shonen Jump и прославилась эксцентричным юмором, динамичным экшном и историями о дружбе. По миру «Гинтама» разошелся тиражом свыше 73 миллионов экземпляров (включая цифровые издания), а его вселенная включает игровые сериалы, полнометражные анимационные фильмы и видеоигры.

Читать «Крутой учитель Онидзука» берется перевоспитать трудных подростков
Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о 70 отличных новинках 2024 года или классных мультипликационных хоррорах из Японии.
