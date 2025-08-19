Два «Гинтамы» лучше: фанатов ждут история необычного учителя и фильм по лучшей арке (есть видео!)

что почитать?

Лайфстайл «Никого не осталось»: Настя Ивлеева призналась, что все друзья из Москвы отвернулись от неё Sic transit gloria mundi

Лайфстайл «Вели себя как дураки, сровняли меня с землёй»: Юлия Меньшова о критике родителей Владимир Меньшов и Вера Алентова неустанно говорили дочери, что она бездарность

Интервью Сергей Романович: «У меня был страх сбитого летчика» Актер – о шестилетнем перерыве в карьере и сериале «Хутор»

Спутник телезрителя «Календарь ма(й)я»: Самый длинный месяц в году 17 августа, 11:20, Дом кино

Новости кино «Шефа» Андрея Чубченко втянут в преступную игру Стартовали съемки восьмого сезона остросюжетного детектива

Интервью Михаил Врубель: «У продюсеров должна быть не просто предпринимательская жилка, а жилища» Продюсер и член жюри фестиваля «Короче» о будущем, идеальном коротком метре и внедрении нейросетей в индустрию