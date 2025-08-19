Кино-Театр.Ру
Завершились съемки финального сезона «Вампиров средней полосы»

19 августа
2025 год

19 августа 2025
В Москве завершились съемки третьего сезона «Вампиров средней полосы», который станет финальным. Премьера проекта состоится на START, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Завершились съемки финального сезона «Вампиров средней полосы»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START

Съемки третьего сезона проходили с мая по август в Москве, а финальный их блок пришелся на одну из самых узнаваемых локаций — квартиру вампиров в Смоленске, которую традиционно снимают в историческом здании на Покровском бульваре. Поэтому прощание с «вампирским домом» было особенно эмоциональным.

«Я уходил с чувством грусти и огромной любви к партнерам, к материалу, с которыми посчастливилось работать. Я бросил монетку в квартире на Покровском бульваре, где живут наши смоленские вампиры, в надежде туда вернуться. Именно поэтому я ничего не брал на память со съемок, — поделился Юрий Стоянов, бессменный исполнитель роли деда Славы. — В этот день была практически вся наша семья, и каждого человека провожали песней, слова которой написал один из сценаристов сериала, а музыкой поделился искусственный интеллект. Это было очень здорово, трогательно и порой даже до слез».

В конце второго сезона семья деда Славы получает намек от Бориса Феликсовича: он еще попьет у них крови. Ставки растут: в городе начинают пропадать люди, и подозрение падает на вампирское семейство. Графиня Ольга вот-вот родит необычного младенца, но Барановский слишком увлечен новым статусом вампира, чтобы заметить странности в течении беременности — их видит только Жан. В ряду Хранителей разлад: Костик не справляется с обязанностями, но у его матери есть свой план на этот счет. Пока Аннушка продолжает хранить секрет от Усачева, Влад пытается отвести внимание Бориса от смоленских — но опытного вампира не проведешь. На скрытой от внешнего мира уральской ферме не готовы мириться с тем, что кто-то живет совсем по другим правилам. Грядет битва, равной которой еще не было.

Завершились съемки финального сезона «Вампиров средней полосы»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START

«Я понимаю, что отношусь к этому проекту уже как к семье, как к части команды, но у меня внутри все равно никуда не делось это самое чувство, что я “чужой среди своих, свой среди чужих”. Но я был безумно рад поработать со всеми ребятами. Про них могу сказать с уверенностью — это про семью, про любовь! — рассказывает Тимофей Кочнев, в этом сезоне ставший частью вампирской семьи в образе нового Женька. — На крайней смене, была как раз сцена, где мы "присели на дорожку", и вот тогда я как раз ощутил то чувство предвкушения, что мы и вправду уезжаем навсегда! Помогло ли это облегчить момент расставания с коллегами — не думаю. Это не так просто, это происходит со всеми проектами, когда я долгие-долгие месяцы вместе бок о бок работаю в такой замечательной и такой душевной команде, всегда ощущается тот самый момент грусти. Но я знаю глобально, почему-то чувствую, что это еще не конец. И речь не обязательно именно о "вампирах", а вообще об этой истории в целом. Ярче всего запомнился момент, когда коллеги из съемочной группы включали персональную песню, посвященную каждому персонажу третьего сезона. Это было круто, тепло, очень творческий подход, этот момент оставил по-своему очень теплые воспоминания!»

В сериале также играют Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Анастасия Стежко, Дмитрий Лысенков, Татьяна Догилева и другие.

«Я уходил с чувством хорошо выполненной работы. Монтаж будет сложным. Но здесь точно нет ничего неожиданного, он и до этого сезона был непростым. Практически всегда на съемочной площадке сценарий трансформируется в сторону упрощения. Иногда просто нет времени, чтобы подробно реализовать все написанное. Не стали исключением и наши съемки. Но интонация осталась та же — трогательно-саркастическая», — добавляет шоураннер проекта и режиссер финального сезона Алексей Акимов.
персоны
Алексей АкимовТатьяна ДогилеваТимофей КочневДмитрий ЛысенковОльга МедыничАнастасия СтежкоЮрий СтояновАртём ТкаченкоДмитрий Чеботарёв
фильмы
Вампиры средней полосыВампиры средней полосы-2Вампиры средней полосы-3

что почитать?

