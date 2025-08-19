Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
XIX Большой фестиваль мультфильмов объявил конкурсную программу

19 августа
2025 год

Новости кино >>
19 августа 2025
XIX Большой фестиваль мультфильмов объявил конкурсную программу. Смотр пройдет в Москве с 24 октября по 5 ноября, а онлайн-версия фестиваля будет доступна с 7 по 16 ноября по всей территории России. Список участников конкурсной программы доступен на сайте БФМ.

XIX Большой фестиваль мультфильмов объявил конкурсную программу
фото: пресс-служба смотра

Всего селекционная комиссия рассмотрела 1770 заявок. В конкурс короткометражной анимации вошел 151 фильм из 34 стран: России, Австрии, Австралии, Аргентины, Армении, Беларуси, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Германии, Дании, Израиля, Индии, Ирана, Италии, Канады, Китая, Малайзии, Марокко, Мексики, Северной Македонии, Перу, Польши, Республики Кореи, Сербии, США, Турции, Франции, Хорватии, Шри-Ланки, Японии. Во внеконкурсную Международной панораму и блок Российских специальных программ вошло 38 фильмов. Участники конкурса полнометражных анимационных фильмов будут объявлены в конце августа.

В рамках БФМ пройдут многочисленные мультпоказы, встречи с авторами, лекции и мастер-классы. В Московском дворце пионеров на Воробьевых горах с 7 по 10 ноября вновь откроется масштабная «Фабрика мультфильмов» с десятками образовательных мастерских для детей и взрослых. События фестиваля в Москве охватят более 50 площадок и представят более 400 мультфильмов из 35 стран мира. Жюри оценит фильмы в трех категориях: «Международный конкурс короткометражных анимационных фильмов», «Российский национальный конкурс короткометражных анимационных фильмов» и «Международный конкурс полнометражных анимационных фильмов». Торжественная церемония награждения с вручением призов — керамических статуэток девочки «Анимаши» – состоится 5 ноября в кинотеатре «Иллюзион».

Программный директор Большого фестиваля мультфильмов Дина Годер говорито заметных изменениях в российском конкурсе: «Во-первых, до нас докатился мировой тренд на длинные фильмы. И когда мы стали выбирать из заявок лучшие короткометражки, то поняли, что, если мы хотим показать сегодняшнюю анимационную ситуацию, где есть и фильмы мастеров, и очень много картин студентов, включая выпускников небольших, но ярких частных киношкол, то конкурс получится гигантский. И мы сделали двухчастную программу, в которой есть конкурс из шести детских и взрослых сборников, включая "экспериментальный", в который входят и формальные эксперименты, и документальная анимация. А кроме того, еще целых три внеконкурсные спецпрограммы, одна из которых посвящена жанровой анимации, главным образом экшну, но есть и фантастика, и вампиры. Такого у нас никогда не было».
