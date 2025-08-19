Милош Бикович, Евгений Чебатков, Алексей Гуськов и Мария Андреева поселились в «Тайном городе»

Появились первые кадры экранизации культовых романов Вадима Панова «Тайный город». Проект, создаваемый компанией «Медиаслово» при участии ТНТ и Москино, объединяет атмосферу мистического фэнтези, динамику боевика и размах большого кино, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба ТНТ
На первых кадрах зрителям представили Кортеса (Милош Бикович) — стильного и опасного наемника Тайного города; Лебедя (Евгений Чебатков) — сурового бойца Дома Навь в тактическом снаряжении; майора Андрея Корнилова (Алексей Гуськов) — строгого и собранного, в форме следователя; и Яну (Мария Андреева) — загадочную и холодную красавицу, от которой веет опасностью.
«Это сложный, амбициозный и очень красивый фэнтези-сериал. Он интересно придуман, в нем много динамичных сцен, неведомый мир и необычные персонажи. Мне нравится, что, наконец-то, осмелились снять проект в таком жанре, надеюсь, он получится даже круче, чем задуман. Я играю наемника, которого зовут Кортес. Он «человек», при этом является ключевым персонажем в борьбе между кланами и людьми, и в итоге перевернет всю историю», — рассказывает Милош Бикович.
Сюжет переносит в альтернативную Москву, где втайне от людей живут магические кланы — Великие Дома Навь, Чудь и Ведь. Они владеют магией, алхимией и могут управлять силами природы, ведут борьбу за власть и влияние, а их мир надёжно скрыт от человеческих глаз с помощью воздействия морока. Главный герой, айтишник Артём, случайно становится обладателем магического артефакта и оказывается в центре противостояния, от исхода которого зависит судьба не только Тайного города, но и всей планеты.
фото: пресс-служба ТНТ
«Мой киноопыт почему-то связан исключительно с фантастическими историями. В реальном мире я ещё толком не снимался — видимо, продюсеры думают, что я к нему не готов. Поэтому "Тайный город" для меня — логичное продолжение. Атмосфера на площадке невероятная: рядом со мной Маша Андреева, Милош Бикович — артисты с таким большим опытом, что от них буквально заряжаешься. Думаю, зрителям будет интересно — это масштабный, зрелищный проект, который давно ждали. Так что встречаемся на экране уже очень скоро», — говорит Евгений Чебатков.
Съемки проходят в Москве и включают масштабные постановки как на натуре, так и в специально построенных декорациях — от роскошных залов Великих Домов до мрачных подземных переходов и скрытых дворцов. Художники воссоздают атмосферу магической столицы по уникальным эскизам, а костюмы создаются с нуля, сочетая современные элементы и фэнтезийную эстетику.
