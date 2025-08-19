Кино-Театр.Ру
Музыка из фильма «Мэри Поппинс, до свидания» зазвучит в новом сериале

19 августа
2025 год

19 августа 2025
KION приступил к разработке сериала «Волшебница» с музыкой Максима Дунаевского из фильма «Мэри Поппинс, до свидания». Кто будет исполнять песни – пока остается в секрете, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Музыка из фильма «Мэри Поппинс, до свидания» зазвучит в новом сериале
фото: Кадр из фильма «Мэри Поппинс, до свидания»

Уже известно, что приобретены права на песни «Непогода», «Цветные сны», «Ветер перемен», «33 коровы» и другие шлягеры Дунаевского, которые прочно вошли в культурный код всех россиян и остаются одними из самых узнаваемых детских песен.

Сценаристом «Волшебницы» выступит Максим Кудымов. Имя режиссера пока не раскрывается. Сериал планируется в формате 10 серий по 30 минут каждая. Производством музыкальной комедии занимается Студия KIONFILM.

«Волшебница» – это история девушки Оли, независимой и принципиальной, которая выросла без мамы и в 18 лет собрала вещи и уехала от отца. Он всегда был душой компании, творческим человеком, который хоть и не причинил Оле зла, но и не занимался ее воспитанием, посвящая время тусовкам. Именно поэтому девушка привыкла рассчитывать только на себя. Однажды Оля, находясь в поисках серьезной работы, попадает в роскошный дом с личным поваром, несколькими горничными и водителем. Хозяин дома Сергей Милов, владелец лейбла, отец-одиночка двоих детей, с которыми у него не складываются отношения. В них Оля узнает себя, брошенную и непонятую, и придумывает для них сказку про няню-волшебницу.
Ангелина_Сокол   19.08.2025 - 17:57
Ой, ну зачем, добрую, милую Мери Поппинс переделывать на современный лад? Могу поспорить, что мало кому понравится новая версия. читать далее>>
Ссылки по теме
Правопреемство: 90 лет со дня рождения Олега Табакова
Максим Дунаевский: «Всё искусство направлено на женщин»
KION
персоны
Максим ДунаевскийМаксим Кудымов
фильмы
Мэри Поппинс, до свидания

