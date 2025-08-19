Музыка из фильма «Мэри Поппинс, до свидания» зазвучит в новом сериале

что почитать?

«Календарь ма(й)я»: Самый длинный месяц в году

В ночь с 18 на 19 августа, 02:45, ТНТ

«Реальные пацаны против зомби»: Мертвяк по имени Колян

«Я себе ставлю твёрдую троечку»: Лариса Гузеева о материнстве

Это официально: Анна Цуканова-Котт вышла замуж второй раз

Интервью

Михаил Врубель: «У продюсеров должна быть не просто предпринимательская жилка, а жилища»

Продюсер и член жюри фестиваля «Короче» о будущем, идеальном коротком метре и внедрении нейросетей в индустрию