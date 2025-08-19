Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Кузьма Сапрыкин станет «Ангелом» для Олеси Фаттаховой

19 августа
2025 год

Новости кино >>
19 августа 2025
В Минске стартовали съемки мистического детективного сериала «Ангел» для ТВ-3. Главные роли исполняют Олеся Фаттахова и Кузьма Сапрыкин, а режиссерское кресло заняла Валентина Власова, работавшая над сценарием проекта. Производством проекта занимается кинокомпания «Вечерний сеанс», сообщает пресс-служба телеканала.

Кузьма Сапрыкин станет «Ангелом» для Олеси Фаттаховой
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3

По сюжету следователь Рита нехотя выезжает на вызов: на трассе обнаружен труп мужчины без документов и одежды. Однако на месте событий «погибший» резко приходит в себя и утверждает, что он ангел, посланный с небес для спасения человеческих душ… Серафим, или просто Фима, увязывается за Ритой и странным образом начинает помогать девушке в расследованиях, всегда оказываясь в нужное время в нужном месте. Хотя Рита совершенно не верит в его неземное происхождение, реального объяснения происходящему у нее нет. Кроме того, со временем странная парочка все больше сближается друг с другом.

«Мне всегда было интересно исследовать, как меняется человек, столкнувшись с чем-то, что не вписывается в привычную картину мира. В "Ангеле" меня вдохновила возможность свести вместе двух абсолютно разных героев: рационального следователя и персонажа, который утверждает, что он ангел. Это не только история о расследованиях, но и о доверии, вере и поиске смысла в самых неожиданных вещах. За внешней мистикой здесь скрыта очень человеческая, живая история о том, что настоящие перемены часто случаются там, где мы их совсем не ждем. О том, что не существует безвыходных ситуаций, а источник чуда — сам человек», — говорит Валентина Власова.

Кузьма Сапрыкин станет «Ангелом» для Олеси Фаттаховой
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3

По словам Олеси Фаттаховой, Между ей и ее героиней много параллелей: «Здесь есть моя личная детская боль: мой отец погиб, врезавшись в дерево на машине, когда мне было пять. У Риты таким образом погиб муж. Я во многом похожа на Риту: логическое мышление — наш главный рабочий орган. Расследования для нее — это возможность убежать от своих переживаний и воспоминаний о погибшем муже. Соломинка, удерживающая от добровольного ухода из жизни. Более того, в нашем сериале у героев много эмоциональных и неожиданных поворотов. Наш режиссер придумала концепцию, где в кадре очень много воды — озера, реки, бассейны, дожди… Невероятная красота! Сама история — просто бомба: расследования, мистика, мелодрама — все в одном флаконе».

В сериале также играют Евгений Кутянин, Таша Цветкова, Александр Абрамович, Юлианна Михневич, Юлия Лазовская и другие.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Ангелина_Сокол   19.08.2025 - 19:17
Я грешным делом подумала, что Сапрыкин идёт по дороге чисто в одном халате на голое тело. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Александра Никифорова станет «Менталисткой»
Кирилл Гребенщиков, Валерия Федорович и Юлия Волкова спустятся в заброшенную шахту
Онлайн-зрителям расскажут про «Необычных людей»
Полина Кудимова, Семен Литвинов и Кристина Шелобкова попали в «Дом на краю леса»
Петр Рыков вернулся к роли Саши Дымова во втором сезоне «Кордона»
Поиск по меткам
ТВ-3
персоны
Александр АбрамовичВалентина ВласоваЕвгений КутянинЮлия ЛазовскаяЮлианна МихневичКузьма СапрыкинОлеся ФаттаховаТаша Цветкова

фотографии >>
Кузьма Сапрыкин станет «Ангелом» для Олеси Фаттаховой фотографии
Кузьма Сапрыкин станет «Ангелом» для Олеси Фаттаховой фотографии
Кузьма Сапрыкин станет «Ангелом» для Олеси Фаттаховой фотографии
Кузьма Сапрыкин станет «Ангелом» для Олеси Фаттаховой фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Софья Шельменкина
Ушла из жизни актриса Софья Шельменкина.
Владимир Шустов
16 августа ушёл из жизни актёр Владимир Шустов.
Дмитрий Гранкин
12 августа ушёл из жизни актёр Дмитрий Гранкин.

День рождения >>

Михаил Башкатов
Екатерина Васильева (II)
Владимир Конкин
София Сальман
Александр Соловьёв
Юрий Стыцковский
Бехзод Хамраев
Игорь Штернберг
Тамара Яценко
Питер Галлахер
Кевин Диллон
Мария де Медейруш
Пётр Павловский
Мэттью Перри
Кира Седжвик
Джилл Сент-Джон
все родившиеся 19 августа >>

Афиша кино >>

Геля
комедия, криминальный фильм
Россия, 2025
Девушка Миллера
триллер, эротика
США, 2024
Диспетчер
боевик, триллер
США, 2024
Она сказала «Да!»
драма
Великобритания, 2023
Побег из зоопарка
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Германия, 2024
Миссия: Взломать экзамен
комедия, молодежный фильм, семейное кино
США, 2025
Рецепт счастья
драма, комедия, музыкальный фильм, трагикомедия
Франция, 2025
Случай с фортепиано
комедия
Франция, 2025
Астрал. Заклятие мёртвых
мистика, фильм ужасов
Турция, 2024
Беловежская пуща. Зубр Бублик и большой побег
приключения
Беларусь, 2025
Дети-шпионы
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Заклятие: Последний ритуал
триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram