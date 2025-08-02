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«Истребитель демонов» покоряет Японию, а Мамору Хосода — Венецию: главные новости аниме за неделю

2 августа
2025 год

Новости кино >>
2 августа 2025
Новый рекорд «Истребителя демонов», Ночи Аниме от Crunchyroll и торжество Дзюндзи Ито: аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о сказочном мюзикле «Одержимый мужчина» или переосмыслении Золушки в «Мои сводные сестры и мачеха не злые»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

«Истребитель демонов» покоряет Японию, а Мамору Хосода — Венецию: главные новости аниме за неделю

Одной строкой


🔘 «Бесконечный замок», первая часть финальной трилогии «Истребителя демонов», вторую неделю доминирует в японском прокате и собрал ¥12,8 миллиардов (около $20,9 миллионов), поставив очередной рекорд (быстрее всех достиг ¥10 миллиардов). Погоня за «Поездом “Бесконечным"» продолжается.

🔘 Дзюндзи Ито, главный хоррор-мангака планеты, был включен в Зал славы премии Айснера. На новость он отреагировал благодарственным видеопосланием.

🔘 Премьера «Мира мусора», продолжения «Головы-утиля», состоится в сентябре на Международном кинофестивале в Торонто.

🔘 «Действуй, Накамура!» переезжает на следующий год из-за накладок в производстве.

🔘 «Зомбиленд-Сага. Фильм» врывается в новостную повестку с новым трейлером:


🔘 Каждый третий понедельник месяца Crunchyroll будет устраивать в американских кинотеатрах Ночи Аниме. На акцию уже подписались 225 площадок из разных штатов. В октябре покажут фильм «Одинокий дракон» из цикла «Дракон-горничная госпожи Кобаяси», в ноябре — первые семь эпизодов «Повелителя» (в честь десялетия франшизы), а в декабре — серии некой популярной новинки, которая следом появились на платформе.

🔘 Михона Фудзии, придумавшая комедийный сёдзё «Девчонки!», села за новую ромком-мангу «Как быть леди» (Shukujo no Jōken). Релиз — 28 августа в журнале Cocohana.

🔘 Издательство AlphaPolis, выпускающее ранобе («Прощай, жизнь дракона. Здравствуй, жизнь человека») и манги («Перерождение: Монстр»), приобрело студию White FoxДевушки в последнем путешествии», «Врата Штейна») для диверсификации бизнеса и расширения мерч-линейки. 30 сентября все документы будут оформлены, и аниме-артель официально станет дочерним предприятием издательства.

Читать «Истребитель демонов: Бесконечный замок» — красочный боевик и тонкая драма

Трейлер второго сезона «Медалистки»


Продолжение спокона о фигурном катании «Медалистка» заявлено на январь 2026-го. В новом трейлере — сцены напряженной подготовки, а на постере — героиня в свете прожекторов, обещающая: «Я засияю ярче всех». Проект по-прежнему возглавляет режиссер Ясутака ЯмамотоНепостижимая Ахарэн», «Вторжение Кальмарки»), а за производство отвечает студия ENGIУдзаки хочет тусоваться!», «Гамера: Перерождение»).


Цукаса Акэурадзи, бывший фигурист, чья карьера закончилась, не успев начаться, встречает Инори Юицуку — застенчивую, но решительно настроенную девочку, мечтающую покорить большой лед. Став тренером, он помогает раскрыть врожденный талант ученицы и сам обретает новую цель в жизни. В продолжении Инори готовится к решающему испытанию — региональному отбору на чемпионат Японии среди новичков. Её главной соперницей станет Хикару Камисаки — юная звезда, имя которой уже звучит по всей стране. В роли Цукасы — Такэо Оцука (Жэньши из «Монолога фармацевта»), а его подопечную озвучивает Нацуми Харусэ (Каору Рюдзаки из сериала «Идолмастер: Девушки-Золушки»).

Читать «Медалистка» — спортивная драма, которая может растопить сердца и лед

Первый трейлер аниме «Обычные дня Яно»


Школьный ромком «Обычные дни Яно», анонсированный прошлой осенью, наконец-то обзавелся видеороликом. Экранизирует мангу Юи Тамуры студия Ajia-doВласть книжного червя», «Инцидент Кэмоно»), а руководит процессом Симпэй МацуоСкрытые вещи», помреж «Мстителя»). Опенинг POP LIFE исполняет поп-группа FANTASTICS. Премьера — в октябре.


Цуёси Яно — магнит для неприятностей: он приходит на занятия в синяках и ссадинах, как будто каждый день преодолевает полосу препятствий. Староста Киёко Ёсида всерьез обеспокоена его безопасностью и не может оставаться в стороне. Постепенно забота перерастает в дружбу, а за ней пробуждаются и более глубокие чувства. Ёсида не только залечивает очередные «боевые раны» одноклассника, но и видит за неудачами Яно ранимого доброго человека, которого хочется оберегать. Сэйю «юноши в беде» и его ангела-хранителя — Кохэй Амасаки (Масатика Кудзэ из сериала «Аля иногда кокетничает со мной по-русски») и Юка Нукуи (Лили Сироганэ из «Детективов Футо»).

Читать «Любовь с кончиков пальцев» — эталон современной романтики от той же студии

Тизер зимних приключений «Нежити и Неудачи»


Часовой спешл «Нежити и Неудачи» с подзаголовком «Зима» (Undead Unluck: Winter-hen), как и обещали, выйдет в соответствующее время года. Режиссером и автором раскадровки выступает Пак Сон Ху — создатель первого сезона и полнометражного фильма «Магическая битва», а производство теперь передано его студии E&H ProductionРамэнная рыжего кота», «Пуля/Пуля»). В тизере два ключевых персонажа готовятся к противостоянию на фоне снежной бури.


Прикосновения Фуко Идзумо приносят несчастья — вплоть до летального исхода. Устав быть угрозой для других, она решает свести счеты с жизнью. План, однако, срывает бессмертный Энди, мечтающий об идеальной смерти — и уверенный, что Фуко поможет ему в этом. В новом эпизоде (не)везучую парочку ждут события, которых не было в манге. Над оригинальным сюжетом работал сам автор первоисточника Ёсифуми Тодзука. Главных героев озвучивают Моэ Кахара (Хасу из «В сердце куноити Цубаки») и Юити Накамура (Зейн из «Фрирен»).

Читать «Нежить и Неудача» — лихое аниме, где столкнулись Апокалипсис и Рагнарёк

Две экранизации манги «Хираясуми»


По манге Кэйго Синдзо «Хираясуми» (Hirayasumi) анонсировали сразу две адаптации: аниме и игровую. Трогательную хронику одиночества, взросления и повседневности в мультипликационной версии создает амбициозная студия Production +h., отметившаяся проектами «Мертвые-мертвые демоны» и «Дети на орбите». Мангака уже успел порадовать поклонников новой иллюстрацией и коротким комментарием по поводу анонса: «Я в восторге! С нетерпением жду, когда смогу увидеть, что получилось!»

«Истребитель демонов» покоряет Японию, а Мамору Хосода — Венецию: главные новости аниме за неделю

История разворачивается в токийском районе Асагая, где беззаботный и добродушный Хирото получает в подарок от пожилой соседки одноэтажный домик. У него нет ни стабильной работы, ни личной жизни, ни тревог о завтрашнем дне: парень плывет по течению, не задаваясь лишними вопросами. Всё меняется, когда у него поселяется 18-летняя кузина Нацуми, приехавшая из Ямагаты учиться на художницу манги. Вместе они ведут неспешную жизнь, наполненную мелкими хлопотами, случайными визитами и уютом.

Читать Взросление на фоне инопланетного вторжения в «Мертвых-мертвых демонах»

Новый фильм Мамору Хосоды на Венецианском кинофестивале


Оригинальное полнометражное аниме «Бесконечность Скарлет» Мамору Хосоды, о котором мы уже писали весной, радует полноценным трейлером и новыми подробностями. Любопытно, что студия ChizuМирай из будущего», «Волчьи дети Амэ и Юки») представила ролик 1 августа: в этот день 16 лет назад вышли «Летние войны» — одним из знаковых фильмов режиссера. Мировая премьера «Скарлет» состоится на 82-м Венецианском кинофестивале, где аниме покажут вне конкурсной программы, японский релиз намечен на 21 ноября, а американский — на 12 декабря.


Принцесса Скарлет теряет отца: короля Амлета предали и убили. Её попытка отомстить оборачивается провалом, и девушка оказывается в Стране мертвых — безумном зыбком мире, где рискуют сгинуть души, не завершившие миссию. Охваченная яростью, воительница с новыми силами отправляется навстречу врагу. Неожиданным спутником Скарлет становится молодой медбрат Хидзири из современного Токио, который и сам не понимает, как оказался по ту сторону жизни. В проекте используется метод предварительного озвучивания (pre-scoring), то есть сначала записываются реплики актеров, а уже под них рисуется лицевая анимация. Скарлет воплотила Мана Асида (Рука Адзуми из «Детей моря»), медика — актер Масаки ОкадаСядь за руль моей машины»), а антагониста КлавдияКодзи Якусё (Cосаку Кобаяси из «Тотто у окна»).

Читать Музыкальная фэнтези-драма Мамору Хосоды «Красавица и дракон»
Бонус: 4 августа выйдет двойной летний номер (№36/37) журнала Shonen Jump, на страницах которого впервые появятся карманные монстры из франшизы Pokémon. Компанию им составят наиболее видные герои издания: пока объявили Луффи из «Ван-Писа» с Пикачу, титульную горничную из «Я и Робоко» с Мега Блейзикеном и Тинацу Кано из «Голубой шкатулки» с Тотодайлом. Арты подготовили авторы первоисточников: Эйитиро Ода, Сюхэй Миядзаки и Кодзи Миура.

«Истребитель демонов» покоряет Японию, а Мамору Хосода — Венецию: главные новости аниме за неделю

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№ 3
Наруся27 (Самара)   4.08.2025 - 11:42
На самом деле аниме-индустрия удивляет, сколько всего разнообразного и интересного выходит к показу. Нетипичные сюжеты, в то же время жизненные. читать далее>>
№ 2
ДаринаКароль   3.08.2025 - 21:01
Посмотрела трейлер к анимэ "Обычные дни Яно" и поняла, что реально такие люди есть, которые как магнит притягивают неприятности к себе. Жалко парнишку. читать далее>>
№ 1
Мария_2191   2.08.2025 - 20:48
"Медалистку" я бы посмотрела точно, такие сюжеты про спортивных дух и соревнования мне нравятся. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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«Истребитель демонов» покоряет Японию, а Мамору Хосода — Венецию: главные новости аниме за неделю фотографии
«Истребитель демонов» покоряет Японию, а Мамору Хосода — Венецию: главные новости аниме за неделю фотографии
«Истребитель демонов» покоряет Японию, а Мамору Хосода — Венецию: главные новости аниме за неделю фотографии
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