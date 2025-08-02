«Истребитель демонов» покоряет Японию, а Мамору Хосода — Венецию: главные новости аниме за неделю

Новый рекорд «Истребителя демонов
», Ночи Аниме от Crunchyroll
и торжество Дзюндзи Ито
: аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о сказочном мюзикле
«Одержимый мужчина
» или переосмыслении
Золушки в «Мои сводные сестры и мачеха не злые
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
Одной строкой
🔘 «Бесконечный замок
», первая часть финальной трилогии «Истребителя демонов
», вторую неделю доминирует в японском прокате и собрал ¥12,8 миллиардов (около $20,9 миллионов), поставив очередной рекорд (быстрее всех достиг ¥10 миллиардов). Погоня за «Поездом “Бесконечным"
» продолжается.
🔘 Дзюндзи Ито
, главный хоррор-мангака
планеты, был включен в Зал славы премии Айснера. На новость он отреагировал благодарственным видеопосланием
.
🔘 Премьера «Мира мусора
», продолжения «Головы-утиля
», состоится в сентябре на Международном кинофестивале в Торонто.
🔘 «Действуй, Накамура!
» переезжает на следующий год из-за накладок в производстве.
🔘 «Зомбиленд-Сага. Фильм
» врывается в новостную повестку с новым трейлером:
🔘 Каждый третий понедельник месяца Crunchyroll
будет устраивать в американских кинотеатрах Ночи Аниме. На акцию уже подписались 225 площадок из разных штатов. В октябре покажут фильм «Одинокий дракон
» из цикла «Дракон-горничная госпожи Кобаяси
», в ноябре — первые семь эпизодов «Повелителя
» (в честь десялетия франшизы), а в декабре — серии некой популярной новинки, которая следом появились на платформе.
🔘 Михона Фудзии
, придумавшая комедийный сёдзё
«Девчонки!
», села за новую ромком-мангу «Как быть леди
» (Shukujo no Jōken). Релиз — 28 августа в журнале Cocohana
.
🔘 Издательство AlphaPolis
, выпускающее ранобе («Прощай, жизнь дракона. Здравствуй, жизнь человека
») и манги («Перерождение: Монстр
»), приобрело студию White Fox
(«Девушки в последнем путешествии
», «Врата Штейна
») для диверсификации бизнеса и расширения мерч-линейки. 30 сентября все документы будут оформлены, и аниме-артель официально станет дочерним предприятием издательства.
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«Истребитель демонов: Бесконечный замок» — красочный боевик и тонкая драма
Трейлер второго сезона «Медалистки»
Продолжение спокона
о фигурном катании «Медалистка
» заявлено на январь 2026-го. В новом трейлере — сцены напряженной подготовки, а на постере
— героиня в свете прожекторов, обещающая: «Я засияю ярче всех
». Проект по-прежнему возглавляет режиссер Ясутака Ямамото
(«Непостижимая Ахарэн
», «Вторжение Кальмарки
»), а за производство отвечает студия ENGI
(«Удзаки хочет тусоваться!
», «Гамера: Перерождение
»).
Цукаса Акэурадзи
, бывший фигурист, чья карьера закончилась, не успев начаться, встречает Инори Юицуку
— застенчивую, но решительно настроенную девочку, мечтающую покорить большой лед. Став тренером, он помогает раскрыть врожденный талант ученицы и сам обретает новую цель в жизни. В продолжении Инори готовится к решающему испытанию — региональному отбору на чемпионат Японии среди новичков. Её главной соперницей станет Хикару Камисаки
— юная звезда, имя которой уже звучит по всей стране. В роли Цукасы — Такэо Оцука
(Жэньши
из «Монолога фармацевта
»), а его подопечную озвучивает Нацуми Харусэ
(Каору Рюдзаки из сериала «Идолмастер: Девушки-Золушки
»).
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«Медалистка» — спортивная драма, которая может растопить сердца и лед
Первый трейлер аниме «Обычные дня Яно»
Школьный ромком «Обычные дни Яно
», анонсированный прошлой осенью
, наконец-то обзавелся видеороликом. Экранизирует мангу Юи Тамуры
студия Ajia-do
(«Власть книжного червя
», «Инцидент Кэмоно
»), а руководит процессом Симпэй Мацуо
(«Скрытые вещи
», помреж «Мстителя
»). Опенинг POP LIFE
исполняет поп-группа FANTASTICS
. Премьера — в октябре.
Цуёси Яно — магнит для неприятностей: он приходит на занятия в синяках и ссадинах, как будто каждый день преодолевает полосу препятствий. Староста Киёко Ёсида всерьез обеспокоена его безопасностью и не может оставаться в стороне. Постепенно забота перерастает в дружбу, а за ней пробуждаются и более глубокие чувства. Ёсида не только залечивает очередные «боевые раны» одноклассника, но и видит за неудачами Яно ранимого доброго человека, которого хочется оберегать. Сэйю «юноши в беде» и его ангела-хранителя — Кохэй Амасаки
(Масатика Кудзэ
из сериала «Аля иногда кокетничает со мной по-русски
») и Юка Нукуи
(Лили Сироганэ из «Детективов Футо
»).
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«Любовь с кончиков пальцев» — эталон современной романтики от той же студии
Тизер зимних приключений «Нежити и Неудачи»
Часовой спешл «Нежити и Неудачи
» с подзаголовком «Зима
» (Undead Unluck: Winter-hen), как и обещали
, выйдет в соответствующее время года. Режиссером и автором раскадровки выступает Пак Сон Ху
— создатель первого сезона
и полнометражного фильма «Магическая битва
», а производство теперь передано его студии E&H Production
(«Рамэнная рыжего кота
», «Пуля/Пуля
»). В тизере два ключевых персонажа готовятся к противостоянию на фоне снежной бури.
Прикосновения Фуко Идзумо
приносят несчастья — вплоть до летального исхода. Устав быть угрозой для других, она решает свести счеты с жизнью. План, однако, срывает бессмертный Энди
, мечтающий об идеальной смерти — и уверенный, что Фуко поможет ему в этом. В новом эпизоде (не)везучую парочку ждут события, которых не было в манге. Над оригинальным сюжетом работал сам автор первоисточника Ёсифуми Тодзука
. Главных героев озвучивают Моэ Кахара
(Хасу из «В сердце куноити Цубаки
») и Юити Накамура
(Зейн
из «Фрирен
»).
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«Нежить и Неудача» — лихое аниме, где столкнулись Апокалипсис и Рагнарёк
Две экранизации манги «Хираясуми»
По манге Кэйго Синдзо
«Хираясуми
» (Hirayasumi) анонсировали сразу две адаптации: аниме и игровую. Трогательную хронику одиночества, взросления и повседневности
в мультипликационной версии создает амбициозная студия Production +h.
, отметившаяся проектами «Мертвые-мертвые демоны
» и «Дети на орбите
». Мангака уже успел порадовать поклонников новой иллюстрацией
и коротким комментарием по поводу анонса: «Я в восторге! С нетерпением жду, когда смогу увидеть, что получилось!
»
История разворачивается в токийском районе Асагая
, где беззаботный и добродушный Хирото получает в подарок от пожилой соседки одноэтажный домик. У него нет ни стабильной работы, ни личной жизни, ни тревог о завтрашнем дне: парень плывет по течению, не задаваясь лишними вопросами. Всё меняется, когда у него поселяется 18-летняя кузина Нацуми, приехавшая из Ямагаты учиться на художницу манги. Вместе они ведут неспешную жизнь, наполненную мелкими хлопотами, случайными визитами и уютом.
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Взросление на фоне инопланетного вторжения в «Мертвых-мертвых демонах»
Новый фильм Мамору Хосоды на Венецианском кинофестивале
Оригинальное полнометражное аниме «Бесконечность Скарлет
» Мамору Хосоды
, о котором мы уже писали
весной, радует полноценным трейлером и новыми подробностями. Любопытно, что студия Chizu
(«Мирай из будущего
», «Волчьи дети Амэ и Юки
») представила ролик 1 августа: в этот день 16 лет назад вышли «Летние войны
» — одним из знаковых фильмов режиссера. Мировая премьера «Скарлет» состоится на 82-м Венецианском кинофестивале, где аниме покажут вне конкурсной программы, японский релиз намечен на 21 ноября, а американский — на 12 декабря.
Принцесса Скарлет
теряет отца: короля Амлета
предали и убили. Её попытка отомстить оборачивается провалом, и девушка оказывается в Стране мертвых — безумном зыбком мире, где рискуют сгинуть души, не завершившие миссию. Охваченная яростью, воительница с новыми силами отправляется навстречу врагу. Неожиданным спутником Скарлет становится молодой медбрат Хидзири
из современного Токио, который и сам не понимает, как оказался по ту сторону жизни. В проекте используется метод предварительного озвучивания (pre-scoring), то есть сначала записываются реплики актеров, а уже под них рисуется лицевая анимация. Скарлет воплотила Мана Асида
(Рука Адзуми из «Детей моря
»), медика — актер Масаки Окада
(«Сядь за руль моей машины
»), а антагониста Клавдия
— Кодзи Якусё
(Cосаку Кобаяси из «Тотто у окна
»).
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Музыкальная фэнтези-драма Мамору Хосоды «Красавица и дракон»
Бонус
: 4 августа выйдет двойной летний номер (№36/37) журнала Shonen Jump
, на страницах которого впервые появятся карманные монстры из франшизы Pokémon
. Компанию им составят наиболее видные герои издания: пока объявили Луффи
из «Ван-Писа
» с Пикачу, титульную горничную
из «Я и Робоко
» с Мега Блейзикеном и Тинацу Кано
из «Голубой шкатулки
» с Тотодайлом. Арты подготовили авторы первоисточников: Эйитиро Ода
, Сюхэй Миядзаки
и Кодзи Миура
.
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