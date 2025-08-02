Любовь и марки: трейлер последнего фильма Натальи Назаровой «Филателия»

что почитать?

«Во сне вроде в одежде было»: фрагмент книги «Мир! Дружба! Жвачка! Не спеши взрослеть»

«Певица на всю голову»: Оперное диво

Интервью

Маруся Климова: «Три героини в одном проекте дают возможность многогранно показать женскую натуру»

Актриса – о сериале «Три сестры», образе своей героини и изменении отношения к семье после рождения ребенка