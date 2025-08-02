Любовь и марки: трейлер последнего фильма Натальи Назаровой «Филателия»

В сети появился трейлер трагикомедии «Филателия
» — последнего фильма режиссёра Натальи Назаровой
, которой не стало в апреле этого года
.
«Филателия»
В морском северном городе живет Яна. Вопреки всему, она умеет находить удовольствие в маленьких радостях бытия. Яна увлекается филателией и долгими прогулками вдоль линии прибоя. Она живет в ожидании корабля, на котором вот-вот должен вернуться её отец. Однажды на почту, где работает Яна, заходит моряк Пётр, и жизнь девушки меняется…
Роли в картине сыграли Алина Ходжеванова
, Максим Стоянов
, Ирина Носова
, Олеся Иванцова
, Илья Носков
и Илья Фролов
.
Лента получила ряд наград на престижных киносмотрах: 32-м фестивале «Окно в Европе», Каирском международном кинофестивале, 33-м международном кинофестивале «Киношок», Международном кинофестивале стран Арктики Arctic Open и Международном кинофестивале фильмов о правах человека СТАЛКЕР.
В российский прокат «Филателия
» выйдет 25 сентября.
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