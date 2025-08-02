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Любовь и марки: трейлер последнего фильма Натальи Назаровой «Филателия»

2 августа
2025 год

Новости кино >>
2 августа 2025
В сети появился трейлер трагикомедии «Филателия» — последнего фильма режиссёра Натальи Назаровой, которой не стало в апреле этого года.

«Филателия»

В морском северном городе живет Яна. Вопреки всему, она умеет находить удовольствие в маленьких радостях бытия. Яна увлекается филателией и долгими прогулками вдоль линии прибоя. Она живет в ожидании корабля, на котором вот-вот должен вернуться её отец. Однажды на почту, где работает Яна, заходит моряк Пётр, и жизнь девушки меняется…

Роли в картине сыграли Алина Ходжеванова, Максим Стоянов, Ирина Носова, Олеся Иванцова, Илья Носков и Илья Фролов.

Лента получила ряд наград на престижных киносмотрах: 32-м фестивале «Окно в Европе», Каирском международном кинофестивале, 33-м международном кинофестивале «Киношок», Международном кинофестивале стран Арктики Arctic Open и Международном кинофестивале фильмов о правах человека СТАЛКЕР.

В российский прокат «Филателия» выйдет 25 сентября.
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Любовь и марки: трейлер последнего фильма Натальи Назаровой «Филателия» фотографии
Любовь и марки: трейлер последнего фильма Натальи Назаровой «Филателия» фотографии
Любовь и марки: трейлер последнего фильма Натальи Назаровой «Филателия» фотографии
Любовь и марки: трейлер последнего фильма Натальи Назаровой «Филателия» фотографии
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