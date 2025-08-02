Легенды мирового хоккея Александр Овечкин и Вадим Шипачев приняли участие в съемках фильма «Дополнительное время»

Режиссер Руслан Бальтцер приступил в Москве к съемкам семейного приключенческого фильма «Дополнительное время». За производство ленты отвечает кинокомпания AP Entertainment при участии кинокомпании «Наше кино» и при поддержке Министерства Культуры РФ и КХЛ, уточняет пресс-служба картины.
фото: пресс-служба фильма
Это рассказ о сводных братьях Женьке и Теме, которые недолюбливают друг друга, несмотря на игру в одной хоккейной команде и жизнь под одной крышей. Профессор Максим Муромцев, он же отец Темы, работает над машиной времени. Оказавшись в его лаборатории, ребята случайно переносятся в 1999 год, где встречают 12-летнего Вадима Шипачева — будущего звездного хоккеиста и главного кумира Женьки. Теперь ребята должны успеть помочь Вадиму поверить в себя и следовать мечте до того, как они смогут вернуться в настоящее, чтобы привести свою команду к победе. По словам Руслана Бальтцера, «это фильм не только о хоккее и приключениях, но и о важнейших ценностях — дружбе, семье, умении прощать и поддерживать. Через спорт дети учатся быть частью команды, верить в себя, идти к цели несмотря ни на что».
Первый съемочный день прошел на ледовой арене Дворца спорта «Некрасовка». В съемках приняли участие легенды мирового хоккея: обладатель Кубка Гагарина и Кубка Стэнли, чемпион мира, лучший снайпер в истории хоккея Александр Овечкин и Олимпийский чемпион Вадим Шипачев. «Было здорово видеть столько ребят на съемочной площадке – они такие вдохновленные моим рекордом, что все просили автографы и фото. Приятно, когда дети интересуются хоккеем. Фильм "Дополнительное время" – настоящий заряд: после него ребята точно побегут в спортивные секции, и я в этом тоже вижу свою задачу», — говорит Овечкин.
фото: пресс-служба фильма
«Здорово стать частью проекта, в котором много внимания уделяется не только каким-то спортивным моментам, но и общечеловеческим ценностям – дружбе, взаимовыручке, дисциплине, уважению и доверию. Все эти качества помогает развить и хоккей, дело, которому я посвятил большую часть своей жизни. Конечно, этот путь не всегда был легким, как и путь героев фильма "Дополнительное время", но мне всегда встречались люди, которые так или иначе влияли на мое мировоззрение, отношение к игре и к жизни. Надеюсь, что просмотр фильма поможет юным зрителям найти ответы на важные вопросы, понять ценность дружбы и поддержки семьи, заставит улыбнуться и может даже сходить на хоккей», — поделился Вадим Шипачев.
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