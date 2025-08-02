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Звезде «Бегущего по лезвию» Джоанне Кэссиди исполнилось 80 лет

2 августа
2025 год

Новости кино >>
2 августа 2025
Сегодня, 2 августа, исполнилось 80 лет американской фотомодели, актрисе и продюсеру Джоанне Кэссиди, запомнившейся по ролям в фильмах «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта и «Кто подставил кролика Роджера» Роберта Земекиса.

Звезде «Бегущего по лезвию» Джоанне Кэссиди исполнилось 80 лет
фото: кадр из «Бегущего по лезвию»

Джоанна Вирджиния Кэски родилась 2 августа 1945 года в Хэддонфилде, штат Нью-Джерси. В детстве посещала художественную школу и занималась рисованием и лепкой. Изучала искусство в Сиракузском университете в Нью-Йорке. В 1964-м вышла замуж за доктора Кеннарда С. Кобрина и вместе с ним переехала в Сан-Франциско, где родила двоих детей — дочь Наоми Кобрин и сына Дэниела Кобрина. Здесь же начала свою карьеру в качестве фотомодели, а в 1968-м засветилась в эпизоде криминального триллера Питера Йейтса «Буллит», в котором ее партнерами выступили Стив Маккуин, Жаклин Биссет и Роберт Дюваль. После развода в 1974-м переехала в Лос-Анджелес и сыграла Элеонору в криминальной комедии «Налет на банк». После ряда ролей второго плана пришла на телевидение, где в 1978-м возглавила актерский ансамбль ситкома NBC «Девушки на роликах», закрытого после четырех эпизодов. Год спустя появилась в процедурале «240-Роберт» на ABC, который также недолго продержался.

В 1982 году получила одну из своих самых известных ролей, представ в качестве репликанта Зоры в культовом «Бегущем по лезвию». Спустя год актрисе вручили «Золотой глобус» за ситком NBC «Буффало Билл». В 1985-м снялась в мини-сериале по роману Джеки Коллинз «Голливудские жены», а в 1988-м предстала в образе Долорес в знаменитой картине «Кто подставил кролика Роджера». В 80-е также снялась в таких фильмах и сериалах, как «Под огнем», «Приглашение в ад», «Четвертый протокол», «Доставить по назначению», «Театр Рэя Брэдбери», «Даллас» и «Фэлкон Крест».

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В 90-е продолжала активно сниматься в кино и на телевидении. Ее можно было увидеть в экранизации «Томминокеров» Стивена Кинга, фильмах «Варвары у ворот», «Там, где сердце», «Не говори маме, что няня умерла», «Вампир в Бруклине», «Цепная реакция», «Честная куртизанка» и сериалах «Закон Лос-Анджелеса», «Мелроуз Плейс» и «Диагноз: убийство». В нулевые появилась в фильмах «Страсть», «Призраки Марса» и телешоу «Клиент всегда мертв», «Звездный путь: Энтерпрайз», «Юристы Бостона», «Герои», «Говорящая с призраками» и «Отчаянные домохозяйки». Весной 2007-го вновь надела костюм Зоры, чтобы воссоздать кульминационную сцену из «Бегущего по лезвию» для специального бонуса фанатам. Последнее время много играла властных матерей на телевидении («Следствие по телу», «Зовите меня Фитц»). С 2015-го по 2017-й на регулярной основе снималась в комедии «Неправильная мама».

Всего на счету звезды более 175 ролей в кино и на телевидении. Создала запоминающиеся образы в фильмах и сериалах «Старски и Хатч», «Ангелы Чарли», «Каскадеры», «Остров фантазий», «Ночные игры», «Клуб "Рай"», «Кошмар на Биттер Крик», «1969», «Смертники в прямом эфире», «Она написала убийство» и «Проклятие 2». В этом году вышел «Апперкот» с ее участием. Лауреат еще пяти престижных наград. В частности, за фильм «Под огнем» отмечена премией «Крест Сант-Жорди».
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