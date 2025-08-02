Звезде «Бегущего по лезвию» Джоанне Кэссиди исполнилось 80 лет

Джоанна Вирджиния Кэски родилась 2 августа 1945 года в Хэддонфилде, штат Нью-Джерси. В детстве посещала художественную школу и занималась рисованием и лепкой. Изучала искусство в Сиракузском университете в Нью-Йорке. В 1964-м вышла замуж за доктора Кеннарда С. Кобрина и вместе с ним переехала в Сан-Франциско, где родила двоих детей — дочь Наоми Кобрин и сына Дэниела Кобрина. Здесь же начала свою карьеру в качестве фотомодели, а в 1968-м засветилась в эпизоде криминального триллера Питера Йейтса «Буллит», в котором ее партнерами выступили Стив Маккуин, Жаклин Биссет и Роберт Дюваль. После развода в 1974-м переехала в Лос-Анджелес и сыграла Элеонору в криминальной комедии «Налет на банк». После ряда ролей второго плана пришла на телевидение, где в 1978-м возглавила актерский ансамбль ситкома NBC «Девушки на роликах», закрытого после четырех эпизодов. Год спустя появилась в процедурале «240-Роберт» на ABC, который также недолго продержался.
В 1982 году получила одну из своих самых известных ролей, представ в качестве репликанта Зоры в культовом «Бегущем по лезвию». Спустя год актрисе вручили «Золотой глобус» за ситком NBC «Буффало Билл». В 1985-м снялась в мини-сериале по роману Джеки Коллинз «Голливудские жены», а в 1988-м предстала в образе Долорес в знаменитой картине «Кто подставил кролика Роджера». В 80-е также снялась в таких фильмах и сериалах, как «Под огнем», «Приглашение в ад», «Четвертый протокол», «Доставить по назначению», «Театр Рэя Брэдбери», «Даллас» и «Фэлкон Крест».
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