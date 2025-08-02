Сериал по «Хостелу» Элая Рота обрел дом на сервисе Peacock

Хоррор Элая Рота
«Хостел
» получит современное прочтение на стриминговом сервисе Peacock, уверяет Variety
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Планировалось, что сериал выйдет в июне 2024 года, однако тогда еще не было никакой определенности с платформой. За создание многосерийного продолжения в качестве сценариста, режиссера и исполнительного продюсера отвечает сам автор оригинала Элай Рот, а за производство — компания Fifth Season. Главная роль закреплена за Полом Джаматти
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Первая часть хоррор-серии, вышедшая в 2005-м, рассказывает о трех студентах, путешествующих по Европе в поисках девушек и приключений. И то и другое они находят в Словакии: в хостеле их подселили к очаровательным дамочкам, которые не прочь повеселиться. А вот приключения оказались не такими приятными — кто-то в хостеле в буквальном смысле продает постояльцев охочим до острых ощущений богатеям. Сиквел вышел спустя два года, а триквел — в 2011-м, хотя Рот уже не принимал в нем участия. Первые два фильма собрали в мировом прокате около 120 миллионов долларов при небольшом бюджете (4,8 и 10,2 млн $ соответственно). Серия также примечательна тем, что в ней сыграли такие известные режиссеры, как Такаси Миикэ
и Руджеро Деодато
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