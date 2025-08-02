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Марк Руффало вернется к роли Халка в четвертом «Человеке-пауке»

2 августа
2025 год

Новости кино >>
2 августа 2025
Марк Руффало вернется к роли Брюса Баннера (он же Халк) в четвертой части «Человека-паука», получившей подзаголовок «Совершенно новый день». Об этом сообщает THR.

Марк Руффало вернется к роли Халка в четвертом «Человеке-пауке»
фото: cosmicbook.news

Питера Паркера вновь сыграет Том Холланд. Помимо Руффало, компанию ему составят Джон Бернтал в качестве Карателя и Майкл Мэндо в роли Скорпиона, засветившегося в «Человеке-пауке: Возвращении домой». Для Карателя это долгожданое возвращение на большой экран — данному персонажу были посвящены «Палач» с Дольфом Лундгреном, «Каратель» с Томасом Джейном и «Каратель 2: Территория войны» с Рэем Стивенсоном.

Режиссером выступит Дестин Дэниэл Креттон, а сценарий написали Крис Маккенна и Эрик Соммерс. Съемки уже проходят в Англии. Кинокомикс выйдет в мировой прокат 31 июля 2026 года.
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Марк Руффало вернется к роли Халка в четвертом «Человеке-пауке» фотографии
Марк Руффало вернется к роли Халка в четвертом «Человеке-пауке» фотографии
Марк Руффало вернется к роли Халка в четвертом «Человеке-пауке» фотографии
Марк Руффало вернется к роли Халка в четвертом «Человеке-пауке» фотографии
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