Марк Руффало вернется к роли Халка в четвертом «Человеке-пауке»

Марк Руффало
вернется к роли Брюса Баннера (он же Халк) в четвертой части «Человека-паука», получившей подзаголовок «Совершенно новый день». Об этом сообщает THR
.
Питера Паркера вновь сыграет Том Холланд
. Помимо Руффало, компанию ему составят Джон Бернтал
в качестве Карателя
и Майкл Мэндо
в роли Скорпиона, засветившегося в «Человеке-пауке: Возвращении домой
». Для Карателя это долгожданое возвращение на большой экран — данному персонажу были посвящены «Палач
» с Дольфом Лундгреном
, «Каратель
» с Томасом Джейном
и «Каратель 2: Территория войны
» с Рэем Стивенсоном
.
Режиссером выступит Дестин Дэниэл Креттон
, а сценарий написали Крис Маккенна
и Эрик Соммерс
. Съемки уже проходят в Англии. Кинокомикс выйдет в мировой прокат 31 июля 2026 года.
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