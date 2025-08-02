Третье «Тихое место» выйдет летом 2027 года

Действие серии разворачивается после нападения на Землю инопланетных монстров, которые ничего не видят, но обладают идеальным слухом. В этих условиях оказывается семья с двумя детьми, которой приходится искать спасения, не издавая лишних звуков.
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Оригинал вышел на экраны в 2018-м, собрал в прокате более 340 млн долларов и стал одним из самых успешных проектов студии Paramount. Производство второй части было закончено в 2020-м, но из-за коронавирусных ограничений премьера состоялась в мае 2021-го. Тогда мировые сборы составили 297 млн долларов. Существует также спин-офф ленты с подзаголовком «День первый», поставленный Майклом Сарноски.
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