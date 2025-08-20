Кино-Театр.Ру
Сарик Андреасян завершил съемки «Сказки о царе Салтане»

20 августа
2025 год

20 августа 2025
Подошли к концу съемки «Сказки о царе Салтане» Сарика Андреасяна по мотивам произведения Александра Сергеевича Пушкина. Фильм производства «Кинокомпании братьев Андреасян» и Студии Kionfilm выпустит в прокат 12 февраля 2026 года «Атмосфера кино», уточняет пресс-служба дистрибьютора.

Сарик Андреасян завершил съемки «Сказки о царе Салтане»
фото: пресс-служба компании «Атмосфера Кино»

«"Сказка о царе Салтане" — самый масштабный проект, который мне довелось создавать на данный момент. Подготовка велась с начала 2024 года, и суммарно съемочный процесс занял более чем полтора года. Над фильмом трудились и продолжают трудиться в общей сложности больше тысячи человек. В картине задействованы все существующие виды технологий: от LED-экранов до самых современных инструментов компьютерной графики. Каждый интерьер на экране был возведен на площадке, каждый костюм пошит вручную. Мы старались относиться к сказке максимально уважительно и скрупулезно — ведь у нее такой многогранный текст со множеством посылов и смыслов. Но для нас самой важной остается идея целостности семьи, а также любви и уважения внутри нее», — поделился режиссер Сарик Андреасян.

В фильме заняты Павел Прилучный, Елизавета Моряк, Алексей Онежен, Алиса Кот, Владимир Сычев, Ольга Тумайкина, Антон Богданов, Федор Лавров, Валерия Богданова, Олег Комаров, Алиса Стасюк и другие актеры. Съемки велись в три этапа: натурные кадры снимали в летний период 2024-го в Геленджике, павильонные сцены — в интерьерах дворца в подмосковном Долгопрудном осенью того же года. Финальный съемочный блок, для которого построили целый сказочный город, проходил в Троицком округе. Для картины были возведены декорации на площади 6000 кв. метров и сшито более 500 уникальных костюмов.

Сарик Андреасян завершил съемки «Сказки о царе Салтане»
фото: пресс-служба компании «Атмосфера Кино»

По сюжету остановившемуся на постой в деревенском доме царю Салтану посчастливилось влюбиться в милую, добрую, простую девушку — Аннушку. Аннушке посчастливилось выйти замуж за царя и родить ему сына. Ее сестрам и мачехе посчастливилось, словно по мановению волшебной палочки, вслед за Аннушкой оказаться в царском дворце. Но сестры и мачеха не оценили своего счастья, возжелали большего и закрутили интригу. Пока Салтан находится в отъезде, они подменяют письмо и выставляют Аннушку и новорожденного наследника перед царем в дурном свете. Салтан в бешенстве, но велит ждать его возвращения. Однако письмо с приказом снова подменяют. В результате царицу с сыном запечатывают в бочку и бросают в океан на верную погибель.

«Мы рассказали историю в прозе, но с поэтическими вставками, чтобы сохранить атмосферу пушкинской сказки. Все узнаваемые и любимые с детства строки сохранены, как и основная сюжетная канва. Мы не ставили себе цели переосмыслить классический текст, видели задачу в том, чтобы сделать красивую, искреннюю сказку», — говорит сценарист Алексей Гравицкий.
№ 14
Yanina Sokolova   24.08.2025 - 09:26
"Просто экранизировали сказку без изменений сюжета и поэтических строк..." Ага, конечно, испаганили и справились. читать далее>>
№ 13
Андрей (Омск)   23.08.2025 - 14:19
... В целом да. Если декорации, костюмы может сделать красиво, то в остальном не ахти. читать далее>>
№ 12
Mathilde   22.08.2025 - 20:04
... Так это же жена режиссёра)) читать далее>>
№ 11
Milena 888 (Москва)   22.08.2025 - 14:55
... Вроде год назад начали, не так уж быстро сняли) читать далее>>
№ 10
kinoman.kinomanych   22.08.2025 - 12:22
И снова очередной калошлак читать далее>>
персоны
Сарик АндреасянАнтон БогдановВалерия БогдановаАлексей ГравицкийОлег Комаров (II)Алиса КотФёдор ЛавровЕлизавета МорякАлексей ОнеженПавел ПрилучныйАлиса СтасюкВладимир СычёвОльга Тумайкина
фильмы
Сказка о царе Салтане

