Сарик Андреасян завершил съемки «Сказки о царе Салтане»

Подошли к концу съемки «Сказки о царе Салтане» Сарика Андреасяна по мотивам произведения Александра Сергеевича Пушкина. Фильм производства «Кинокомпании братьев Андреасян» и Студии Kionfilm выпустит в прокат 12 февраля 2026 года «Атмосфера кино», уточняет пресс-служба дистрибьютора.
фото: пресс-служба компании «Атмосфера Кино»
«"Сказка о царе Салтане" — самый масштабный проект, который мне довелось создавать на данный момент. Подготовка велась с начала 2024 года, и суммарно съемочный процесс занял более чем полтора года. Над фильмом трудились и продолжают трудиться в общей сложности больше тысячи человек. В картине задействованы все существующие виды технологий: от LED-экранов до самых современных инструментов компьютерной графики. Каждый интерьер на экране был возведен на площадке, каждый костюм пошит вручную. Мы старались относиться к сказке максимально уважительно и скрупулезно — ведь у нее такой многогранный текст со множеством посылов и смыслов. Но для нас самой важной остается идея целостности семьи, а также любви и уважения внутри нее», — поделился режиссер Сарик Андреасян.
По сюжету остановившемуся на постой в деревенском доме царю Салтану посчастливилось влюбиться в милую, добрую, простую девушку — Аннушку. Аннушке посчастливилось выйти замуж за царя и родить ему сына. Ее сестрам и мачехе посчастливилось, словно по мановению волшебной палочки, вслед за Аннушкой оказаться в царском дворце. Но сестры и мачеха не оценили своего счастья, возжелали большего и закрутили интригу. Пока Салтан находится в отъезде, они подменяют письмо и выставляют Аннушку и новорожденного наследника перед царем в дурном свете. Салтан в бешенстве, но велит ждать его возвращения. Однако письмо с приказом снова подменяют. В результате царицу с сыном запечатывают в бочку и бросают в океан на верную погибель.
«Мы рассказали историю в прозе, но с поэтическими вставками, чтобы сохранить атмосферу пушкинской сказки. Все узнаваемые и любимые с детства строки сохранены, как и основная сюжетная канва. Мы не ставили себе цели переосмыслить классический текст, видели задачу в том, чтобы сделать красивую, искреннюю сказку», — говорит сценарист Алексей Гравицкий.
обсуждение >>