Сарик Андреасян завершил съемки «Сказки о царе Салтане»

Спутник телезрителя Чудовище убила красота: «Субстанция» — эффектный боди-хоррор с Деми Мур и Маргарет Куэлли В ночь с 23 на 24 августа, 03:15, Кинопремьера

Новости кино Александр Стриженов поставит сериал по «Бесприданнице» Островского Съемки запланированы на лето 2026 года и пройдут в Твери и Тверской области

Рецензии на фильмы Обнал и девочки: чем «Жизнь по вызову. Фильм» отличается от сериала Сарик Андреасян снял полный метр по мотивам своего многосерийного проекта

Спутник телезрителя «Балканский рубеж»: Народное миротворчество 22 августа, 08:50, viju TV 1000 русское

Лайфстайл «Им позволено знать очень мало, у них есть "Алиса"»: Андрей Кончаловский о стремительном отупении молодёжи Режиссёр беспокоится за эрудицию человечества