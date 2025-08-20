Алексей Троцюк, Теймур Джафаров и Савва Минаев вошли в состав жюри питчинга научно-фантастических проектов

Объявлен состав жюри питчинга научно-фантастических проектов, который пройдет на Четвертом Фестивале научного и индустриального кино «Кремний». Согласно пресс-службе смотра, экспертами выступят продюсеры и сценаристы, чьи фильмы и сериалы собрали миллиарды рублей в прокате и стали культовыми.
«Кремний» пройдет с 25 по 28 сентября в научном, промышленном и академическом центре России — Новосибирске. С этого года фестиваль становится тематическим, и ключевой темой в этом году стала научная фантастика. В рамках киносмотра состоится первый в России питчинг научно-фантастических проектов. Авторы фильмов и сериалов проведут четыре дня под менторством ведущих профессионалов индустрии, дорабатывая свои проекты в формате очных тренингов. Все участники получат внимание индустрии и шанс на реализацию. Заявки на питчинг принимаются до 27 августа включительно.
