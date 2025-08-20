Кино-Театр.Ру
Алексей Троцюк, Теймур Джафаров и Савва Минаев вошли в состав жюри питчинга научно-фантастических проектов

20 августа
2025 год

20 августа 2025
Объявлен состав жюри питчинга научно-фантастических проектов, который пройдет на Четвертом Фестивале научного и индустриального кино «Кремний». Согласно пресс-службе смотра, экспертами выступят продюсеры и сценаристы, чьи фильмы и сериалы собрали миллиарды рублей в прокате и стали культовыми.

Алексей Троцюк, Теймур Джафаров и Савва Минаев вошли в состав жюри питчинга научно-фантастических проектов
фото: пресс-служба фестиваля

Работы оценят продюсер платформы Start и основатель «Хэштэг Медиа» Алексей Троцюк, продюсер компании Team Films Теймур Джафаров, генеральный директор и продюсер компании «Марс Медиа» Юлия Иванова, сценарист Савва Минаев, писатель-фантаст и сценарист Юрий Бурносов и автор Telegram-канала «РЕМИЗОРРО» Артем Ремизов.

«Кремний» пройдет с 25 по 28 сентября в научном, промышленном и академическом центре России — Новосибирске. С этого года фестиваль становится тематическим, и ключевой темой в этом году стала научная фантастика. В рамках киносмотра состоится первый в России питчинг научно-фантастических проектов. Авторы фильмов и сериалов проведут четыре дня под менторством ведущих профессионалов индустрии, дорабатывая свои проекты в формате очных тренингов. Все участники получат внимание индустрии и шанс на реализацию. Заявки на питчинг принимаются до 27 августа включительно.
№ 5
Sveta_21Ermolova   24.08.2025 - 20:57
Мало осталось времени для подачи заявки, ой как мало. Тот кто хотел, наверное давно определился и закинул удочку. читать далее>>
№ 4
Angelika77   22.08.2025 - 21:15
Каждый год меняют не только место проведения конкурса, но и тематику. Правильно, чтобы не приедалось. читать далее>>
№ 3
ДаринаКароль   21.08.2025 - 18:01
... Вообще не думала, что научная фантастика на столько популярна сейчас. Для меня это тоже самое, что и документалки. читать далее>>
№ 2
Матвей Брикун   21.08.2025 - 12:07
Оказывается научную-фантастику стали активно снимать, раз набирается фильмов для отдельного фестиваля. читать далее>>
№ 1
Мария_2191   20.08.2025 - 17:20
Как всегда стараются выбрать экспертов в жюри, не просто кого-то с улицы. читать далее>>
Всего сообщений: 5
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен