НТВ представляет: продолжение «Мухтара», «Трудно быть богом» и другие премьеры нового телесезона

20 августа
2025 год

20 августа 2025
НТВ поделился планами на телевизионный сезон 2025/2026. Среди премьер как новинки, так и продолжения популярных сериалов, уточняет пресс-служба телеканала.

«Премьеры нового телевизионного сезона НТВ». ТВ-ролик

Зрителей ожидают «Лихач-4» с Никитой Панфиловым, «Скорая помощь-8» с Гошей Куценко, «Балабол-9» с Константином Юшкевичем, «Первый отдел-5» с Иваном Колесниковым и Сергеем Жарковым, «Страх над Невой. Огненный круг» с Антоном Хабаровым и Андреем Фроловым, второй сезон «Душегубов» с Максимом Стояновым и Сергеем Мариным, продолжение «Акушера» с Панфиловым и «Стражника» с Макаром Запорожским и Ириной Туманцевой, «Невский-8» с Антоном Васильевым, восьмой «Шеф» с Андреем Чубченко и «Мухтар. Он вернулся» с Александром Носиком, который вернулся к роли Артема Колосова.

Телеканал также обещает немало новинок. Это «Васька» с Александром Барановским и Романом Грибковым, «ПИН-код» с Алексеем Комашко, «Лепила» с Никитой Панфиловым, «Кукушонок» со Станиславом Бондаренко и Максимом Сапрыкиным, «Законник» с Романом Маякиным, «Ночной» с Константином Стрельниковым и Алиной Астровской, «Извозчик» с Евгением Миллером, «Краш» с Юрием Дейнекиным, «Один за всех» с Владимиром Веревочкиным и «Мертвая точка» с Кариной Андоленко, Алексеем Матошиным и Иваном Колесниковым.

Трудно быть богом (2025)
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Кроме того, НТВ покажет несколько сериалов, созданных совместно с онлайн-кинотеатрами: историческую драму «Константинополь» с Александром Устюговым, криминальные драмы «Жар» и «Айда!» с Даниилом Воробьевым, иронический детектив «Подслушано в Рыбинске» с Тимофеем Трибунцевым, триллер «Тоннель» с Елизаветой Боярской и телеадаптацию культового произведения советских писателей-фантастов Аркадия и Бориса Стругацких «Трудно быть богом».
№ 2
valerik61   20.08.2025 - 16:58
Многие продолжения поднадоели, уже давно не смотрю. Из новых есть что глянуть! Будем ожидать премьерных показов!)) читать далее>>
№ 1
Мария_2191   20.08.2025 - 15:37
Сколько полюбившихся сериалов ждёт продолжение, особенно это касается Невского, Акушера и Скорой помощи. читать далее>>
Всего сообщений: 2
