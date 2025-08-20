НТВ представляет: продолжение «Мухтара», «Трудно быть богом» и другие премьеры нового телесезона

что почитать?

«Календарь ма(й)я»: Самый длинный месяц в году

Достаточно было одного жеста

Интервью

Михаил Врубель: «У продюсеров должна быть не просто предпринимательская жилка, а жилища»

Продюсер и член жюри фестиваля «Короче» о будущем, идеальном коротком метре и внедрении нейросетей в индустрию