В телеадаптации «Гарри Поттера» появится обновленное семейство Уизли

что почитать?

Буквальность сказки: как завершился «Песочный человек» от Netflix

От Будды до Тоторо: религия и мифы в произведениях Хаяо Миядзаки

Владимир Меньшов и Вера Алентова неустанно говорили дочери, что она бездарность

«Вели себя как дураки, сровняли меня с землёй»: Юлия Меньшова о критике родителей

Интервью

Михаил Врубель: «У продюсеров должна быть не просто предпринимательская жилка, а жилища»

Продюсер и член жюри фестиваля «Короче» о будущем, идеальном коротком метре и внедрении нейросетей в индустрию