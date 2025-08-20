Кино-Театр.Ру
В телеадаптации «Гарри Поттера» появится обновленное семейство Уизли

20 августа
2025 год

20 августа 2025
Стало известно, кто сыграет представителей семейства Уизли в «Гарри Поттере» от HBO. Имена актеров обнародовал Deadline.


Компанию Аластеру Стауту, ставшему новым Роном Уизли, составят Тристан и Габриэль Харланды (Фред и Джордж), Грейси Кокрейн (Джинни) и Руари Спунер (Перси). Роль их матери, миссис Молли Уизли, получила Кэтрин Паркинсон.

В знаменитой киносерии Уизли воплотили Руперт Гринт, Бонни Райт, Джеймс и Оливер Фелпсы, Крис Рэнкин и Джули Уолтерс. Премьера первого сезона телеадаптации, основанной на «Философском камне», состоится в 2027 году. Сериал снимают в Великобритании.
Скорбим

Софья Шельменкина
Ушла из жизни актриса Софья Шельменкина.

