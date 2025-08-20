В телеадаптации «Гарри Поттера» появится обновленное семейство Уизли

Стало известно, кто сыграет представителей семейства Уизли в «Гарри Поттере
» от HBO. Имена актеров обнародовал Deadline
.
Компанию Аластеру Стауту
, ставшему новым Роном Уизли, составят Тристан и Габриэль Харланды (Фред и Джордж), Грейси Кокрейн (Джинни) и Руари Спунер (Перси). Роль их матери, миссис Молли Уизли, получила Кэтрин Паркинсон
.
В знаменитой киносерии Уизли воплотили Руперт Гринт
, Бонни Райт
, Джеймс
и Оливер Фелпсы
, Крис Рэнкин
и Джули Уолтерс
. Премьера первого сезона телеадаптации, основанной на «Философском камне
», состоится в 2027 году. Сериал снимают в Великобритании.
