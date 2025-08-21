Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Тени умирают в полдень: первый трейлер «Сэкиро: Без поражения»

21 августа
2025 год

Новости кино >>
21 августа 2025
Давно ходили слухи, что по видеоигровому хиту Sekiro: Shadows Die Twice делают аниме, и теперь они подтверждены официально. «Сэкиро: Без поражения» анонсировали сразу дебютным трейлером, где демонстрируют эффектные бои в классической 2D-анимации. Полюбоваться детищем компании FromSoftware, не тратя нервные клетки из-за сложности уровней, можно будет в 2026 году.


Япония конца XVI века. В разгар кровавых междоусобиц страну разрывают жажда власти и война кланов. В этом хаосе появляется искусный синоби по прозвищу Сэкиро — «Однорукий волк». Его долг — защитить юного наследника Куро, чья кровь хранит тайну бессмертия. В трейлере показана битва главного героя с антагонистом Гэнъитиро Асиной, а также поединок с одним из первых боссов игры — Гёбу Масатакой Онивой. Есть и более жесткие кадры, что намекает на сохранение брутальности оригинала.

Читать «Ниер: Автомата» — экранизация легендарной игры о войне машин и человечности
Персонажей озвучат те же сэйю, что и в игре:

Сэкиро — Дайсукэ Намикава (Адам из «Ниер: Автомата — Версия 1.1а»).
Куро — Миюки Сато (Рэйка из «Терминатор Зеро»).
Гэнъитиро Асин — Кэндзиро Цуда (Новак из сериала «О движении Земли»).

Тени умирают в полдень: первый трейлер «Сэкиро: Без поражения»

Постановкой руководит Кэнъити КуцунаДевочки-волшебницы: Волшебные разрушительницы»), сценарий написал Такуя СатоВрата Штейна», «Волейбол!!»), а дизайн персонажей разработал Такахиро КисидаЭксперименты Лэйн», «Шумиха!»). За производство отвечает студия Qzil.laПрекрасное путешествие Куроми», грядущая «Шампиньонная ведьма»).

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о мультфильмах про эпоху Эдо или возникновении культовой саги «Кулак Северной Звезды».
версия для печати

обсуждение >>
№ 4
Sveta_21Ermolova   24.08.2025 - 20:52
... Вот исторические фильмы у них реально крутые. Аж не верится, что такое было на самом деле. читать далее>>
№ 3
Дмитрий А. Мишин   24.08.2025 - 16:38
Аниме на тему истории Японии хватает. Я бы фильм посмотрел. Вышел сериал Сегун, но он лишь про отдельный временной кусок. читать далее>>
№ 2
Angelika77   22.08.2025 - 21:11
Кадры реально "жёсткие", особенно в том месте где крупным планом отрубают голову. читать далее>>
№ 1
Матвей Брикун   21.08.2025 - 11:54
Без сомнений мультик выстрелит в прокате. Аниме с жестокими сценами точно привлечет внимание. читать далее>>
Всего сообщений: 4
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Вот это поворот: «О движении Земли» — философская драма о силе идеи
Ты, кажется, не понимаешь: «Эксперименты Лэйн» — самое загадочное аниме 90-х (а то и в истории)
«Терминатор: Зеро» — легендарный киборг в руках создателей «Призрака в доспехах» и «Психопаспорта»
«Девочки-волшебницы: Волшебные разрушительницы»: Мрачнокот против отаку
Комплекс Мисимы: мини-сериал «Теккен: Кровные узы» способен порадовать и выбесить одновременно
Поиск по меткам
Qzil.laАнимацияанимеигрыТрейлерЭкранизация
персоны
Даисукэ НамикаваКэндзиро Цуда
фильмы
Волейбол!!Врата ШтейнаДевочки-волшебницы: Волшебные разрушительницыНиер: Автомата — Версия 1.1аО движении ЗемлиПрекрасное путешествие КуромиСэкиро: Без пораженияТерминатор ЗероШампиньонная ведьмаШумиха!Эксперименты Лэйн

фотографии >>
Тени умирают в полдень: первый трейлер «Сэкиро: Без поражения» фотографии
Тени умирают в полдень: первый трейлер «Сэкиро: Без поражения» фотографии
Тени умирают в полдень: первый трейлер «Сэкиро: Без поражения» фотографии
Тени умирают в полдень: первый трейлер «Сэкиро: Без поражения» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Валерий Усков
24 августа ушёл из жизни режиссёр Валерий Усков.
Евгений Туренко
24 августа ушёл из жизни актёр Евгений Туренко.

День рождения >>

Наталья Дворецкая
Анна Здор
Ирина Короткова
Лев Лемке
Екатерина Рябова
Маргарита Терехова
Аудрис Мечисловас Хадаравичюс
Дарья Чаруша
Татьяна Яковенко
Шон Коннери
Блейк Лайвли
Тони Рамос
Александр Скарсгард
Джоэнн Уэлли
Том Холландер
Клаудия Шиффер
все родившиеся 25 августа >>

Афиша кино >>

Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
боевик, драма, научная фантастика, приключения, триллер, экранизация
Канада, США, 2023
Призрак в доспехах
боевик, драма, криминальный фильм, мистика, научная фантастика, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, Великобритания, 1995
Операция «Наполеон»
боевик, триллер, экранизация
Исландия, Германия, 2023
Гризли
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Проклятие Золушки: Кровь на туфельке
фильм ужасов, фэнтези
Великобритания, 2024
Родственные души
драма, фэнтези
Италия, 2024
Ведьмина доска
мистика, фильм ужасов
США, 2024
Выход 8
мистика, триллер, фильм ужасов
Япония, 2025
Доктор Динозавров
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2025
Идентификация
боевик, драма, научная фантастика
Россия, 2025
Семейный призрак
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Тимур и его команда
истерн, молодежный фильм, приключения
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен