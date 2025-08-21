Тени умирают в полдень: первый трейлер «Сэкиро: Без поражения»

Давно ходили слухи, что по видеоигровому хиту Sekiro: Shadows Die Twice
делают аниме, и теперь они подтверждены официально. «Сэкиро: Без поражения
» анонсировали сразу дебютным трейлером, где демонстрируют эффектные бои в классической 2D-анимации. Полюбоваться детищем компании FromSoftware
, не тратя нервные клетки из-за сложности уровней, можно будет в 2026 году.
Япония конца XVI века. В разгар кровавых междоусобиц
страну разрывают жажда власти и война кланов. В этом хаосе появляется искусный синоби
по прозвищу Сэкиро — «Однорукий волк». Его долг — защитить юного наследника Куро, чья кровь хранит тайну бессмертия. В трейлере показана битва главного героя с антагонистом Гэнъитиро Асиной, а также поединок с одним из первых боссов игры — Гёбу Масатакой Онивой. Есть и более жесткие кадры, что намекает на сохранение брутальности оригинала.
Персонажей озвучат те же сэйю, что и в игре:
Сэкиро — Дайсукэ Намикава
(Адам
из «Ниер: Автомата — Версия 1.1а
»).
Куро — Миюки Сато
(Рэйка
из «Терминатор Зеро
»).
Гэнъитиро Асин — Кэндзиро Цуда
(Новак
из сериала «О движении Земли
»).
Постановкой руководит Кэнъити Куцуна
(«Девочки-волшебницы: Волшебные разрушительницы
»), сценарий написал Такуя Сато
(«Врата Штейна
», «Волейбол!!
»), а дизайн персонажей разработал Такахиро Кисида
(«Эксперименты Лэйн
», «Шумиха!
»). За производство отвечает студия Qzil.la
(«Прекрасное путешествие Куроми
», грядущая «Шампиньонная ведьма
»).
