Том Фелтон бежит от Игоря Жижикина в трейлере фильма «Альтер»

21 августа
2025 год

21 августа 2025
В сети появился тизер-трейлер фантастического боевика «Альтер» — захватывающей антиутопии в духе «Бегущего по лезвию». Главную роль в фильме сыграл британский актёр Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя в серии фильмов о Гарри Поттере.

«Альтер»

Сюжет переносит зрителя в альтернативную реальность, где человечество сделало ставку не на технологии, а на генные модификации. Люди без улучшений — «особые» — вынуждены выживать в трущобах и лишены равных прав. Леон, прикованный к инвалидному креслу, разрабатывает экзоскелет, чтобы встать на защиту «особых» и раскрыть заговор, грозящий уничтожением всего человеческого в людях.

«Том – невероятно сильный актёр, поклонником которого я стал ещё со времён фильмов о Гарри Поттере, но его последние работы окончательно убедили меня в его многогранности и глубине, — рассказал режиссёр ленты Тимо Вуоренсола. — В нём есть всё, что мне было нужно для главной роли – юмор, сила, уязвимость и харизма».

Том Фелтон бежит от Игоря Жижикина в трейлере фильма «Альтер»

Помимо Фелтона в картине также сыграли Игорь Жижикин, Елизавета Бугулова, Ричард Брэйк, Агги Кей Адамс и другие. Съёмки проходили в Казахстане.

«Научная фантастика позволяет выйти за пределы нашего мира и посмотреть на него свежим взглядом, — отмечает режиссёр. — Это побег от реальности, но с целью — она помогает нам увидеть реальные проблемы под новым углом. «Альтер» уникален тем, что передаёт эту идею через динамичный, насыщенный действиями сюжет с сильными персонажами».

В российский прокат «Альтер» выйдет 18 сентября.
№ 6
Киноман1985   24.08.2025 - 21:09
На Жижикина посмотришь сразу хочется бежать. Даже играть не нужно, следовать своей интуиции))))))) читать далее>>
№ 5
Yanina Sokolova   24.08.2025 - 09:23
Непривычно видеть Фелтона в такой роли, для меня он ещё до сих пор Драко. читать далее>>
№ 4
Андрей (Омск)   23.08.2025 - 13:40
Мне не очень трейлер. Сказочный казахский город выглядит как будущее, место под съемки подобрано круто. читать далее>>
№ 3
Angelika77   22.08.2025 - 21:12
... ну какая бы там помесь не была, а трейлер ничего так, смотреть можно. читать далее>>
№ 2
Матвей Брикун   21.08.2025 - 21:24
Снял фин в Казахстане. Страна производитель - Канада. А актеры битанско-русские... Франкенштейн отдыхает. читать далее>>
Всего сообщений: 6
Всего сообщений: 6
Трейлер
персоны
Агги Кей АдамсРичард БрэйкЕлизавета БугуловаТимо ВуоренсолаИгорь ЖижикинТом Фелтон
фильмы
Альтер

