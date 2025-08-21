Том Фелтон бежит от Игоря Жижикина в трейлере фильма «Альтер»

В сети появился тизер-трейлер фантастического боевика «Альтер
» — захватывающей антиутопии в духе «Бегущего по лезвию
». Главную роль в фильме сыграл британский актёр Том Фелтон
, известный по роли Драко Малфоя в серии фильмов о Гарри Поттере
.
«Альтер»
Сюжет переносит зрителя в альтернативную реальность, где человечество сделало ставку не на технологии, а на генные модификации. Люди без улучшений — «особые» — вынуждены выживать в трущобах и лишены равных прав. Леон, прикованный к инвалидному креслу, разрабатывает экзоскелет, чтобы встать на защиту «особых» и раскрыть заговор, грозящий уничтожением всего человеческого в людях.
«Том – невероятно сильный актёр, поклонником которого я стал ещё со времён фильмов о Гарри Поттере, но его последние работы окончательно убедили меня в его многогранности и глубине
, — рассказал режиссёр ленты Тимо Вуоренсола
. — В нём есть всё, что мне было нужно для главной роли – юмор, сила, уязвимость и харизма
».
Помимо Фелтона в картине также сыграли Игорь Жижикин
, Елизавета Бугулова
, Ричард Брэйк
, Агги Кей Адамс
и другие. Съёмки проходили в Казахстане.
«Научная фантастика позволяет выйти за пределы нашего мира и посмотреть на него свежим взглядом
, — отмечает режиссёр. — Это побег от реальности, но с целью — она помогает нам увидеть реальные проблемы под новым углом. «Альтер» уникален тем, что передаёт эту идею через динамичный, насыщенный действиями сюжет с сильными персонажами
».
В российский прокат «Альтер
» выйдет 18 сентября.
