Петр Тодоровский снимает в Пятигорске «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа»

21 августа
2025 год

21 августа 2025
Режиссер Петр Тодоровский приступил в Пятигорске к съемкам фильма «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа». Согласно пресс-службе кинопрокатной компании ВОЛЬГА, это ее первый совместный проект с Киностудией Горького.

Петр Тодоровский снимает в Пятигорске «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа»
фото: пресс-служба кинопрокатной компании «Вольга»

«Герои обаятельные, история с юмором. Для меня это – возможность рассказать о практически ровесниках моей дочки. Взять абсолютно легендарных героев советского кино, осовременить их, при этом сохранив их очарование, и снять фильм, который я могу показать моему ребенку. Я снимаю фильмы, и она очень мною гордится и говорит всем, что ее папа режиссер, и при этом она ни одного моего фильма не видела – они все взрослые. А здесь жанр другой, мы работаем с детьми. Нам очень повезло, и мы утвердили уже опытных артистов. С ними удается работать как со взрослыми серьезными профессионалами», — говорит Тодоровский-младший.

Основой для картины послужила одноименная книга Владимира Аленикова, создателя детской музыкальной комедии «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные», которая сделала очень популярными персонажей Пети Васечкина, Васи Петрова и Маши Старцевой. В новой истории герои отправляются на экскурсию в современный Пятигорск и попадают в 19-й век. Путешествие во времени дает им шанс лично познакомиться с Лермонтовым и его лучшим другом Мартыновым. Друзья решают предотвратить дуэль и спасти жизнь великого поэта.

Петр Тодоровский снимает в Пятигорске «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа»
фото: пресс-служба кинопрокатной компании «Вольга»

В новом фильме любимых юных героев играют Дмитрий Калихов, Глеб Кулаков и Адель Гудаускас. «Мне нравится мой герой: он шебутной и веселый, находчивый. Наверное, чуть больше все же, чем я в жизни. Но мы точно похожи. Хочу, чтобы он был обычным школьником, чтобы был не хулиганом, а озорником. Потому что хулиган – это как бы отрицательно, негативно, а озорник – это забавно. И всем понятно. Я смотрел кино про Петрова и Васечкина: это, кстати, любимые фильмы моей мамы, и она была фанатом того Васечкина, которого играл знаменитый хореограф и актер Егор Дружинин. Может, будет и моим фанатом», — рассказал Дмитрий Калихов.

«В Петрове мне нравится его неуклюжий, но очень смешной юмор, его спокойное поведение и его внешний вид. Между мной и Петровым есть общее: например, у меня тоже довольно спокойное поведение, но в кругу лучших друзей я могу быть весёлым и смешным. К роли я готовился очень ответственно, пришлось многому научиться: кататься на лошади, танцевать и петь. Я бы хотел, чтобы мой герой понравился зрителям и чтобы они восхищались им как беззаботным неуклюжим смешным дурачком», — поведал о своем персонаже Глеб Кулаков.

Петр Тодоровский снимает в Пятигорске «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа»
фото: пресс-служба кинопрокатной компании «Вольга»

За визуальную составляющую ленты отвечают оператор Никита Городниченко и художник-постановщик Ирина Гражданкина. Генеральными продюсерами от Киностудии Горького выступили Юлиана Слащева и Александр Бондарев, от кинопрокатной компании ВОЛЬГА – Сергей Ершов. Съемки пройдут в Пятигорске и Москве при участии кинокомпании Gonzo Film. В широкий российский прокат картина, поддержанная Министерством культуры РФ, выйдет в 2026 году.

«Когда я узнала, что меня утвердили на роль, я посмотрела оба фильма. Книги прослушала в аудиоформате – они очень классные, и я удивилась, что их так много. Мне очень нравится мой персонаж: она умная, добрая, иногда бывает строгой. У меня с ней много общего. На съемках очень весело и интересно: красивые локации, новые знакомства – у нас такие хорошие актеры и киногруппа», — поделилась Адель Гудаускас, исполнительница роли Маши Старцевой.
фотографии
Перейти в фотоальбом

