Персонажи «Токсичного мстителя» заговорят голосами Петра Гланца, Сергея Чихачева и Владимира Зайцева

21 августа
2025 год

21 августа 2025
Петр Гланц, Сергей Чихачев и Владимир Зайцев стали российскими голосами персонажей комедийного экшна Мэйкона Блэра «Токсичный мститель». Кинокомпания «Наше кино» выпустит фильм в российский прокат 4 сентября, уточняет пресс-служба дистрибьютора.

«Токсичный мститель». Фичуретка

К зрителям вернется культовый уборщик-неудачник Уинстон. Он трет полы и посредственно справляется с воспитанием сына после потери супруги, пока не падает в чан с токсичными отходами и мутирует. Его суперсил и швабры, способной растворить все живое, хватает, чтобы дать отпор преступности и бросить вызов местной группировке под названием «Конченые». Главные роли в фильме исполнили Питер Динклэйдж, Элайджа Вуд, Кевин Бэйкон и Джейкоб Трамблэ.

Токсику в исполнении Питера Динклэйджа подарил свой голос Сергей Чихачев. «Мне нравится его несерьезная, смешная вселенная, по части юмора она похожа на мир "Дэдпула". Я старался озвучить фильм так, чтобы зрителю было смешно, потому что это сверхзадача комедии — она должна приносить смех и радость. И я очень люблю актера Питера Динклэйджа, которого много раз дублировал. С большим удовольствием берусь за любую картину, в которой он играет. В "Токсичном мстителе", на радость нам и, надеюсь, зрителям, он смешной, комичный», — рассказал актер.

Персонажи «Токсичного мстителя» заговорят голосами Петра Гланца, Сергея Чихачева и Владимира Зайцева
фото: пресс-служба компании «Наше кино»

Петр Гланц дублировал Элайджу Вуда, сыгравшего антагониста главного героя, который покоряет харизмой одновременно двух незабываемых «уродцев» большого экрана — Пингвина в исполнении Дэнни Де Вито и Рифф Раффа из «Шоу ужасов Рокки Хоррора». «При озвучке такой драйвовой комедии как "Токсичный мститель" было важно не упустить юмор, заложенный авторами в фильм, а его там много. Этот юмор не всегда лежит на поверхности. Иногда его сложно адаптировать к другим языкам и культурам. Но прекрасная переводчица Татьяна Омельченко, которая работала и над переводом "Дэдпула", выдающимся образом справилась с этой задачей и в "Токсичном мстителе". Надеюсь, зрители смогут насладиться нашей совместной работой», — поделился Гланц

Владимир Зайцев озвучил роль Кевина Бэйкона. «Я очень люблю исполнителя роли одного из злодеев в этом фильме – актера Кевина Бэйкона. Много лет назад я уже дублировал его, мне он нравился тогда и нравится сейчас – он стал еще более харизматичным, мастеровитым и интересным, чем был. На него просто смотреть – это уже удовольствие. Само только его присутствие заслуживает того, чтобы пойти на этот фильм в кинотеатры», — признается актер.

Добро пожаловать в Тромавилль, или Байки дядюшки Ллойди
Предтеча Дэдпула и Венома, Токсичный мститель вершил справедливость и защищал слабых еще до того, как это стало мэйнстримом. Герой легендарной американской независимой студии Troma Films завоевал сердца зрителей и наделал шума на несколько сиквелов, мюзикл, видеоигру и даже детский мультфильм.

Переосмысление персонажа и сюжета 1984 года приурочено к большому полувековому юбилею Troma Films, и слоган празднования говорит сам за себя: «Трома — 50 лет отвратительного контента» (Troma — 50 Years of Disrupting Media). В продюсерской команде числятся создатели оригинала Майкл Херц и Ллойд Кауфман. Перезапуск получил 92 процента свежести на сайте Rotten Tomatoes. В США зрители увидят фильм на шесть дней раньше россиян, 29 августа.
