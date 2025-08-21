«Хэллоуин» Джона Карпентера превратят в игру

По «Хэллоуину
» создают стелс-хоррор. Трейлер
игры был представлен публике на шоу Future Games Show
в рамках выставки gamescom 2025.
«Наступила ночь Хэллоуина 1978 года. Ничего не подозревающие жители тихого провинциального городка Хэддонфилд готовятся к празднику, однако зло уже стоит на пороге их домов. Примерьте облик злодея в роли Майкла Майерса или спасите соседей, став героем Хэддонфилда, в "Хэллоуине" — непревзойденной хоррор-песочнице с асимметричными матчами. В роли Майкла вы наденете маску, станете Бугименом и сможете неумолимо преследовать беззащитных жителей. Обладая массой устрашающих способностей, Майкл виртуозно прячется в тени и внезапно нападает, чтобы утолить свою жажду крови. Однако Хэддонфилд не сдастся без боя. Перепуганные жители будут звонить местным властям, а иногда и давать отпор, поэтому Майклу нельзя выдавать свое местоположение. Впервые поклонники культового оригинального фильма смогут увидеть события той самой "Ночи, когда он вернулся домой" глазами Майкла Майерса в отдельном сюжетном режиме для одного игрока», —
говорится в описании на странице игры в Steam
.
За разработку Halloween: The Game на движке Unreal Engine 5 отвечает Студия IllFonic, на счету которой Friday the 13th
: The Game, Evil Dead
: The Game, Killer Klowns From Outer Space
: The Game и Predator
Hunting Grounds. Исполнительным продюсером выступает сам создатель культового слэшера Джон Карпентер
.
Игра выйдет в 2026 году на ПК и актуальных консолях. Заявлены одиночный режим и мультиплеер.
