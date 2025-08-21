Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Международный кинофестиваль «Докер» откроется итальянским «Симбиозом»

21 августа
2025 год

Новости кино >>
21 августа 2025
Объявлена программа Международного фестиваля авторского документального кино «Докер», который пройдет в Москве с 4 по 14 сентября при поддержке проекта КАРО/АРТ в одиннадцатый раз. Согласно пресс-службе смотра, за 11 дней зрители увидят и обсудят вместе с авторами, психологами и журналистами 65 новых фильмов из 30 стран мира, большинство из которых будут показаны в России впервые. В этом году фестиваль представит рекордное число мировых и международных премьер. Лучшие фильмы «Докера 2025» также будут показаны в Санкт-Петербурге, Ярославле и Новосибирске.

Международный кинофестиваль «Докер» откроется итальянским «Симбиозом»
фото: пресс-служба фестиваля

Киносмотр состоит из двух основных конкурсов, посвященных полному и короткому метру, по итогам которых международное жюри и зрители вручат призы в семи номинациях. Параллельно состоятся показы нескольких специальных секций — победителей в них выберут по итогам зрительского голосования. По словам директора и продюсера фестиваля Ирины Шаталовой, «неигровое кино становится еще более созерцательным и философским. Благодаря способности наблюдать одновременно отстраненно и вовлеченно, входить в жизнь героев с тотальной эмпатией и в то же время оставаться "над схваткой", оно дает авторам, участникам и зрителям уникальную возможность анализировать бытие как никакое другое искусство — заземляться в реальности и в то же время, через художественное осмысление, уходить в метафизику — туда, где частное становится универсальным, а конкретный момент чьей-то жизни превращается в образ, способный пережить саму эту жизнь. Фильмы этого года удивительно созвучны друг другу, и многие говорят об уязвимости и хрупкости мира и человеческих взаимосвязей. Документалисты все больше овладевают этим редким умением — наблюдая, чувствовать и точно подбирать инструменты киноязыка, чтобы это чувствование передавать дальше: на большой экран, нам всем и обратно в жизнь. Так, через документальные фильмы, мы светим друг другу зеркалами с разных концов планеты, видим отражения и пытаемся понять, как сделать мир вокруг самих себя добрее и краше».

Фестиваль откроется 4 сентября мировой премьерой конкурсной итальянской картины Эмануэле Пизано «Симбиоз» — созерцательным и поэтическим путешествием на Липарские острова, где человек и природа существуют в тонком и постоянном диалоге. На фоне моря и вулканов разворачивается история исследовательской команды, посвятившей себя защите морской фауны, в первую очередь морских черепах, и хрупкого баланса архипелага. Их повседневная работа — это чередование долгих мгновений тишины и редких событий, когда доверие живого мира к человеку превращает обычный день в откровение. Вместе с «Симбиозом» в главный конкурс вошли еще 11 лент из Австралии, Азербайджана, Ирака, Ирана, Испании, Казахстана, Китая, Ливана, России, Турции и Швейцарии, которые будут показаны в нашей стране впервые.

«Симбиоз»
фото: пресс-служба фестиваля

«Более пяти лет мировой неигровой кинематограф в большинстве своих рефлексий выходил на тему самоидентификации и самопознания. Все это не мудрено, поскольку в этом была и есть попытка отразить проблемы глобальной земной миграции XXI века, различных конфликтов и быстро меняющейся реальности вокруг. Документалисты помогали себе и людям осознавать собственные мысли, чувства, убеждения, ценности и мотивации. В этом году стоит отметить, что кое-каких очередных высот в эволюции мы снова достигли — в документальном кино явно ощущается переход с понимания себя и своего места в пространстве и времени на непосредственно сам мир, который окружает человека и общество. Индивид, как будто достаточно осознав, что глубинный внутренний мир его представляется хрупким, начал отражать, что хрупкость есть и в природе, и в самом мироздании. Объективное самонаблюдение превращается в субъективную рекурсию, бесконечность которой визуализируется авторами в кинопроизведениях, и мы, в данный момент, как зрители, начинаем долгое, интересное, во многом драматичное путешествие вместе с ними во фракталы уязвимой вселенной», — говорит программный директор «Докера» Настя Тарасова.

В казахстанском экологическом расследовании «Мы здесь живем» переплетаются путь экологов, картографирующих радиоактивные зоны, и судьба семьи, уже три поколения живущей с отголосками прошлого. Линию хрупкости среды продолжает российский «Котлован» о промышленном вмешательстве, которое меняет не только землю, но и жизни людей, обитающих рядом. Китайская драма «Облака на земле» показывает, как современная экономика переписывает судьбы, а хлопок становится символом тяжелого труда. Турецкая «Козочка-501» растворяет зрителя в неспешной жизни высоко в горах, где каждое действие будто призвано удерживать мир в равновесии. Иранские «Дары гор» поведают о колбари — смертельно опасных переходах через границу, где каждый шаг — выбор между жизнью и смертью. В швейцарско-иракском триллере самоопределения «Бессмертные» оружием становится камера. Ливанские «Очертания обычных человеческих созданий» из разрозненных событий собирают коллективный портрет страны. Тема памяти проявляется в азербайджанском камерном «Моем доме» и в российском эссе «Место времени», превращающем найденные пленки в метафорическую поэму о пространстве и времени. Австралийская «Бабуля» представляет собой мелодраму о двух сестрах и их бабушке Энн, в которой любовь и фантазия помогают сохранить связь, когда память ускользает. А испанский интимный портрет «Милая куколка» посвящен почти столетней Кармен Санчес, которая большую часть жизни провела в темноте после потери зрения, но сохраняет неиссякаемое жизнелюбие и любовь к танцам.

«Бабуля»
фото: пресс-служба фестиваля

В конкурс коротких метров вошло 12 работ из разных точек Земли. На этот раз короткометражки исследуют, что формирует нашу идентичность — голос, память, утрата, связь с землёй или способность противостоять чужим правилам. От тихих наблюдений до резких эмоциональных интонаций, от камерных историй до символических образов — программа движется от личного опыта к общему, показывая, что очень разные истории из Великобритании, Венесуэлы, Индии, Ирана, Испании, Канады, Китая, Колумбии, Новой Зеландии, России, США и Франции в итоге ставят похожие вопросы. Россию в конкурсе представляют «Нечужие» Нины Изотовой из Перми и «Молчаливая песня оленя» Александра Красновского.

Нововведением фестиваля стала программа «Докер Арт», созданная в партнерстве с Центром визуальной культуры Béton. Это пространство, где документальное кино встречается с живописью, музыкой, театром и танцем, чтобы показать искусство через судьбы и голоса наших выдающихся соотечественников. 14 фильмов, герои которых — художники, музыканты, режиссеры, ищут новые формы самовыражения, открывают зрителю свои мастерские и пускают в закулисье. Это истории о людях, чье творчество становится способом говорить с миром и отражать время, в котором мы жили и живем. «Фильмы про искусство и про людей, которые им занимаются, снимались всегда и в достаточном количестве, особенно на телевидении. Радует, что в последнее время документалисты занялись переводом пространства и формы с разных языков искусства на свой язык — язык кино. Переживая прошлое и настоящее, отражая в материале судьбы людей и их художественное наследие, авторы не просто теперь рассказывают истории про это всё, а пытаются завязать элементы разных видов искусства, в которых живут их герои, для точного описания уже своего собственного произведения. Надеюсь, такой подход только набирает силу и мы увидим еще много интересного в подобных переплетениях», — говорит Настя Тарасова.

Читать Внутренний ландшафт: Что посмотреть на фестивале «Докер»
В секции о ментальном здоровье «Док Терапия» будут продемонстрированы шесть работ, премьеры которых пройдут с последующим разбором с профессиональными психологами и психотерапевтами. Главная цель программы — через документальное кино и реальные истории героев привлечь внимание зрителя к ментальным проблемам человека, причинам их возникновения и помочь найти пути их лечения. Модератором показов выступит Елена Озерова, психотерапевт и врач психиатр, преподаватель курса «Психоаналитическая диагностика». Программа через конкретные истории говорит о принятии, травме и поиске опоры. В «Билли» история строится вокруг честного диалога режиссера с заключенным, страдающим шизофренией, и причинившим когда-то боль многим людям. «Вкус Утопии» исследует сообщество практиков трансцендентальной медитации, а «Массовка» — опыт человека, растворяющегося «на заднем плане», но обостренно воспринимающего себя и окружающую действительность. «Природа необычного» перенесет зрителя в «Школу свободной мысли» — философское и творческое пространство для людей с интеллектуальными особенностями. «Храм вечного звука» — интроспективное путешествие в мир звука, который помогает встретиться с тенями и приблизиться к внутренней гармонии. «Якорь» размышляет о работе психотерапевта — вместе с Шарлоттой Рэмплинг, которая вживается в роль такого специалиста, мы знакомимся с архивными свидетельствами преодоления расстройств.

Отечественная «Док Станция» включает 20 картин, среди них — 11 мировых премьер. Многие ленты так или иначе связаны с поиском внутреннего центра, попыткой нащупать устойчивость в стремительно меняющемся мире. Наталья Калинина представит «Дом на горе» — историю художницы, покинувшей город ради тишины и выставки, где предметы прошлого обретают новую форму и смысл. Со стремлением вырваться из привычной колеи сталкиваются и героини картины Марии Васениной «Наперекор» — две учительницы, которые пытаются круто изменить жизнь во время летних каникул. Героини «Страны души» Тамары Туриловой вообще переезжают за счастьем и свободой в Абхазию. А Алексей Горбунов в «Маленьких картинках» совершает тихое, почти незаметное путешествие внутрь себя, собирая образ отца через коллекцию марок. В других работах реальность преломляется через воображение и творчество. Так, «Великанцы» Юрия Мокиенко — театральная фантазия, в которой оживают фигуры русских писателей. Этому магическому взгляду противопоставлены более реалистичные портреты: «Я жива» Даниила Мороза рассказывает о певице, соединяющей фольклор и электронику, а в «Послушай!» Ольги Арлаускас и Светланы Горло музыка становится способом завороженно говорить об идентичности и национальной культуре. В ту же струю попадает «Фокус» Дмитрия Давыдова, исследующий феномен якутского кино. «Далекое, тихое, громкое» Катерины Кудрявцевой — вдумчивый портрет ленинградского оператора Дмитрия Долинина, рассказанный с глубокой бережностью к герою и его искусству.

«Наперекор»
фото: пресс-служба фестиваля

Сразу в нескольких работах прослеживается линия наблюдения за природой и незримого диалога с ней. В «Бесконечных днях» Софьи Горленко зритель прощается с летом вместе с героями ленты, а природа становится фоном взросления. В «Моих медведях. Гималайцах» Ирины Журавлевой и Владислава Гришина камера фиксирует уязвимую экосистему и увлекательную жизнь редкого вида. «Увидеть барса» Михаила Кулунакова повествует о поисках животного, которого никто не видел, но все мечтают. Филипп Устинов представит «Инстинкт» — наблюдение за парой, ежедневно спасающей диких зверей. «Vad’d’a. Мытарства» Никиты Добрынина — масштабное наблюдение за деревней, столкнувшейся с утратой привычного ландшафта и связи с природой. Темы социальной ответственности, долга и выбора отражены в картинах: «Комбат» Дарьи Иванковой — портрет ветерана, «Кобот» Анны Евдокимовой — история о человеке, управляющем роботом, и «Дело №» Дарьи Хреновой — наблюдение за судьей из Мурманска, которой предстоит вынести сложное решение. В картине Сергея Дебижева «Суздаль. 1000 лет и один день» взгляд обращен в прошлое — к вопросам о времени, традиции и живом дыхании старины. «Три сестры» Лолиты Исмаиловой покажут портрет удэгейских женщин, живущих в самой глубине тайги, сохранивших бодрость духа и оптимизм, который они несут через всю жизнь. Альманах сразу нескольких авторов «В активном поиске страданий» — откровенное и точное высказывание о природе чувств.

В качестве специальных событий заявлены три ярких премьеры о поиске смыслов и глубокой связи с окружающим миром, — природным, духовным или социальным. «О людях и китах» Владислава Гришина — масштабное и зрелищное высказывание о взаимосвязи человека и дикой природы. В картине Игоря Янчеглова «Протокол Тукдама» российские нейрофизиологи и тибетские монахи объединяются, чтобы изучить феномен посмертной медитации. А в фильме «Люди, боги и другие существа» на крошечном греческом острове Гавдос, самой южной точке Европы, всего 70 жителей — и у каждого своя причина быть здесь. Больше десяти лет режиссер Светлана Стрельникова наблюдала за тем, как в этом утопическом ландшафте возникают маленькие миры, построенные на мечтах, одиночестве, сопротивлении и надежде. Все спецпоказы пройдут с участием авторов и героев. Фестиваль закроется 14 сентября премьерой мексиканского фильма Лоренцо Хагермана «Фламинго: жизнь после метеорита». Это истинная кинематографическая ода красоте, уязвимости и силе природы. Работа над лентой длилась более девяти лет и стала не только исследованием уникального цикла жизни карибских фламинго, но и торжеством визуального языка документального кино.

Читать Ветер надежды: Лучшие фильмы фестиваля Докер-2024
Фильмы основного конкурса будут соревноваться в номинациях «Лучший фильм» (Гран При), «Лучшая режиссура», «Лучшая операторская работа», «Лучший монтаж», «Лучший звук» и «Приз зрителей». В остальных программах: «Лучший короткометражный фильм», «Лучший фильм» секций «Док Станция» и «Докер Арт». В составе жюри киновед, историк кино, преподаватель ВГИК и МШК Всеволод Коршунов, режиссер игрового и неигрового кино Андрей Богатырев, марокканский режиссер и продюсер Халид Заири, латиноамериканский режиссер Вирна Молина, глава Пекинского международного фестиваля детского кино и генеральный секретарь Ассоциации нового кино Франции и Китая Гэвин Ли, Вивиана Гомес из Аргентины, мексиканский режиссер и продюсер Изабель Вака, независимый документалист из Канады Билли Минтц, аргентинский режиссер и программный директор, куратор транснациональных форумов и кросс-культурных проектов Соледад Сан Хулиан, испанский режиссер и дистрибьютор Серхио Гарсия Локателли и бразилец Тьяго Аракелян с более чем 20-летним опытом в режиссуре и монтаже.

Параллельно с кинопоказами пройдут профессиональные дискуссии с акцентом на вопросы кинообразования и искусственного интеллекта. В частности, «Докер» совместно с ЛАНИТ впервые проведет открытую дискуссию, посвященную стремительному распространению искусственного интеллекта в креативных профессиях. В разговоре примут участие представители киноиндустрии, художники, работающие с нейросетями, специалисты по ИТ и юристы в сфере авторского права. Еще один разговор будет посвящен кинообразованию и развитию неигрового кино в различных российских регионах. В дискуссии примут участие представители Фонда поддержки регионального кинематографа, которые расскажут о фильмах, выпущенных фондом в этом году, и кинолабораториях по всей стране. От Свердловской киностудии примет участие Екатерина Самарина — руководитель образовательного департамента киностудии и программы «Школа кино», нацеленной на подготовку специалистов второго состава съемочной группы. Специалисты исследовательской компании представят уникальные данные о восприятии документального кино, которых пока нет ни у кого: кто и как смотрит доки в России, насколько зрители доверяют неигровым историям, какие темы находят отклик и чем отличается аудитория в столицах и малых городах. Среди спикеров также независимые документалисты из нескольких регионов страны и представители киношкол, онлайн-программ и независимых лабораторий.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Объявлены победители X Международного фестиваля документального кино «Докер»
Кинофестиваль «Докер» откроется фильмом «Агент счастья»
Гран-при фестиваля «Докер» получил фильм «Последний теплоход»
Кинофестиваль Докер откроется документальной драмой «Святая дилемма»
Объявлены победители международного фестиваля документального кино «Докер»
Кинофестиваль «Докер» откроется фильмом «Красная Африка» о дружбе черного континента и СССР
Гран-при «ДОКера» вручили венгерской картине «Её мамы»
Фестиваль «ДОКер» откроется канадским триллером «Портрет»
Гран-при ДОКера получил «Хозяин оленей» Ксении Елян
Поиск по меткам
ДОКер
персоны
Ольга АрлаускасАндрей БогатыревМария ВасенинаСофья ГорленкоДмитрий ДавыдовСергей ДебижевНикита ДобрынинДмитрий ДолининАнна ЕвдокимоваИрина Журавлёва (II)Дарья ИванковаВсеволод КоршуновАлександр Красновский (II)Михаил КулунаковЮрий МокиенкоШарлотта РэмплингНастя ТарасоваДарья ХреноваИрина Шаталова
фильмы
В активном поиске страданийВеликанцыИнстинктКомбатНаперекорФокус

фотографии >>
«В активном поиске страданий»
«Фокус»
«Молчаливая песня оленя»
«Фламинго: жизнь после метеорита»
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Валентина Костюкова
20 августа ушла из жизни актриса Валентина Костюкова.
Софья Шельменкина
Ушла из жизни актриса Софья Шельменкина.

День рождения >>

Алина Алексеева
Вия Артмане
Татьяна Коновалова
Габриэле Малинаускайте
Мирослав Малич
Евгений Морозов
Риналь Мухаметов
Юлия Самойленко
Анаит Топчян
Джон Бразертон
Тома Караджиу
Ким Кэттролл
Алиет Офейм
Хейден Панеттьер
Алисия Уитт
Альбрехт Шух
все родившиеся 21 августа >>

Афиша кино >>

Геля
комедия, криминальный фильм
Россия, 2025
Девушка Миллера
триллер, эротика
США, 2024
Диспетчер
боевик, триллер
США, 2024
Она сказала «Да!»
драма
Великобритания, 2023
Побег из зоопарка
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Германия, 2024
Семь дней Петра Семёныча
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Беловежская пуща. Зубр Бублик и большой побег
приключения
Беларусь, 2025
Миссия: Взломать экзамен
комедия, молодежный фильм, семейное кино
США, 2025
Рецепт счастья
драма, комедия, музыкальный фильм, трагикомедия
Франция, 2025
Ритмы мечты
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Случай с фортепиано
комедия
Франция, 2025
Астрал. Заклятие мёртвых
мистика, фильм ужасов
Турция, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен