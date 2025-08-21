Международный кинофестиваль «Докер» откроется итальянским «Симбиозом»

Объявлена программа Международного фестиваля авторского документального кино «Докер», который пройдет в Москве с 4 по 14 сентября при поддержке проекта КАРО/АРТ в одиннадцатый раз. Согласно пресс-службе смотра, за 11 дней зрители увидят и обсудят вместе с авторами, психологами и журналистами 65 новых фильмов из 30 стран мира, большинство из которых будут показаны в России впервые. В этом году фестиваль представит рекордное число мировых и международных премьер. Лучшие фильмы «Докера 2025» также будут показаны в Санкт-Петербурге, Ярославле и Новосибирске.
фото: пресс-служба фестиваля
Киносмотр состоит из двух основных конкурсов, посвященных полному и короткому метру, по итогам которых международное жюри и зрители вручат призы в семи номинациях. Параллельно состоятся показы нескольких специальных секций — победителей в них выберут по итогам зрительского голосования. По словам директора и продюсера фестиваля Ирины Шаталовой, «неигровое кино становится еще более созерцательным и философским. Благодаря способности наблюдать одновременно отстраненно и вовлеченно, входить в жизнь героев с тотальной эмпатией и в то же время оставаться "над схваткой", оно дает авторам, участникам и зрителям уникальную возможность анализировать бытие как никакое другое искусство — заземляться в реальности и в то же время, через художественное осмысление, уходить в метафизику — туда, где частное становится универсальным, а конкретный момент чьей-то жизни превращается в образ, способный пережить саму эту жизнь. Фильмы этого года удивительно созвучны друг другу, и многие говорят об уязвимости и хрупкости мира и человеческих взаимосвязей. Документалисты все больше овладевают этим редким умением — наблюдая, чувствовать и точно подбирать инструменты киноязыка, чтобы это чувствование передавать дальше: на большой экран, нам всем и обратно в жизнь. Так, через документальные фильмы, мы светим друг другу зеркалами с разных концов планеты, видим отражения и пытаемся понять, как сделать мир вокруг самих себя добрее и краше».
Фестиваль откроется 4 сентября мировой премьерой конкурсной итальянской картины Эмануэле Пизано «Симбиоз» — созерцательным и поэтическим путешествием на Липарские острова, где человек и природа существуют в тонком и постоянном диалоге. На фоне моря и вулканов разворачивается история исследовательской команды, посвятившей себя защите морской фауны, в первую очередь морских черепах, и хрупкого баланса архипелага. Их повседневная работа — это чередование долгих мгновений тишины и редких событий, когда доверие живого мира к человеку превращает обычный день в откровение. Вместе с «Симбиозом» в главный конкурс вошли еще 11 лент из Австралии, Азербайджана, Ирака, Ирана, Испании, Казахстана, Китая, Ливана, России, Турции и Швейцарии, которые будут показаны в нашей стране впервые.
фото: пресс-служба фестиваля
«Более пяти лет мировой неигровой кинематограф в большинстве своих рефлексий выходил на тему самоидентификации и самопознания. Все это не мудрено, поскольку в этом была и есть попытка отразить проблемы глобальной земной миграции XXI века, различных конфликтов и быстро меняющейся реальности вокруг. Документалисты помогали себе и людям осознавать собственные мысли, чувства, убеждения, ценности и мотивации. В этом году стоит отметить, что кое-каких очередных высот в эволюции мы снова достигли — в документальном кино явно ощущается переход с понимания себя и своего места в пространстве и времени на непосредственно сам мир, который окружает человека и общество. Индивид, как будто достаточно осознав, что глубинный внутренний мир его представляется хрупким, начал отражать, что хрупкость есть и в природе, и в самом мироздании. Объективное самонаблюдение превращается в субъективную рекурсию, бесконечность которой визуализируется авторами в кинопроизведениях, и мы, в данный момент, как зрители, начинаем долгое, интересное, во многом драматичное путешествие вместе с ними во фракталы уязвимой вселенной», — говорит программный директор «Докера» Настя Тарасова.
В казахстанском экологическом расследовании «Мы здесь живем» переплетаются путь экологов, картографирующих радиоактивные зоны, и судьба семьи, уже три поколения живущей с отголосками прошлого. Линию хрупкости среды продолжает российский «Котлован» о промышленном вмешательстве, которое меняет не только землю, но и жизни людей, обитающих рядом. Китайская драма «Облака на земле» показывает, как современная экономика переписывает судьбы, а хлопок становится символом тяжелого труда. Турецкая «Козочка-501» растворяет зрителя в неспешной жизни высоко в горах, где каждое действие будто призвано удерживать мир в равновесии. Иранские «Дары гор» поведают о колбари — смертельно опасных переходах через границу, где каждый шаг — выбор между жизнью и смертью. В швейцарско-иракском триллере самоопределения «Бессмертные» оружием становится камера. Ливанские «Очертания обычных человеческих созданий» из разрозненных событий собирают коллективный портрет страны. Тема памяти проявляется в азербайджанском камерном «Моем доме» и в российском эссе «Место времени», превращающем найденные пленки в метафорическую поэму о пространстве и времени. Австралийская «Бабуля» представляет собой мелодраму о двух сестрах и их бабушке Энн, в которой любовь и фантазия помогают сохранить связь, когда память ускользает. А испанский интимный портрет «Милая куколка» посвящен почти столетней Кармен Санчес, которая большую часть жизни провела в темноте после потери зрения, но сохраняет неиссякаемое жизнелюбие и любовь к танцам.
фото: пресс-служба фестиваля
В конкурс коротких метров вошло 12 работ из разных точек Земли. На этот раз короткометражки исследуют, что формирует нашу идентичность — голос, память, утрата, связь с землёй или способность противостоять чужим правилам. От тихих наблюдений до резких эмоциональных интонаций, от камерных историй до символических образов — программа движется от личного опыта к общему, показывая, что очень разные истории из Великобритании, Венесуэлы, Индии, Ирана, Испании, Канады, Китая, Колумбии, Новой Зеландии, России, США и Франции в итоге ставят похожие вопросы. Россию в конкурсе представляют «Нечужие» Нины Изотовой из Перми и «Молчаливая песня оленя» Александра Красновского.
Нововведением фестиваля стала программа «Докер Арт», созданная в партнерстве с Центром визуальной культуры Béton. Это пространство, где документальное кино встречается с живописью, музыкой, театром и танцем, чтобы показать искусство через судьбы и голоса наших выдающихся соотечественников. 14 фильмов, герои которых — художники, музыканты, режиссеры, ищут новые формы самовыражения, открывают зрителю свои мастерские и пускают в закулисье. Это истории о людях, чье творчество становится способом говорить с миром и отражать время, в котором мы жили и живем. «Фильмы про искусство и про людей, которые им занимаются, снимались всегда и в достаточном количестве, особенно на телевидении. Радует, что в последнее время документалисты занялись переводом пространства и формы с разных языков искусства на свой язык — язык кино. Переживая прошлое и настоящее, отражая в материале судьбы людей и их художественное наследие, авторы не просто теперь рассказывают истории про это всё, а пытаются завязать элементы разных видов искусства, в которых живут их герои, для точного описания уже своего собственного произведения. Надеюсь, такой подход только набирает силу и мы увидим еще много интересного в подобных переплетениях», — говорит Настя Тарасова.
ЧитатьВнутренний ландшафт: Что посмотреть на фестивале «Докер»
В секции о ментальном здоровье «Док Терапия» будут продемонстрированы шесть работ, премьеры которых пройдут с последующим разбором с профессиональными психологами и психотерапевтами. Главная цель программы — через документальное кино и реальные истории героев привлечь внимание зрителя к ментальным проблемам человека, причинам их возникновения и помочь найти пути их лечения. Модератором показов выступит Елена Озерова, психотерапевт и врач психиатр, преподаватель курса «Психоаналитическая диагностика». Программа через конкретные истории говорит о принятии, травме и поиске опоры. В «Билли» история строится вокруг честного диалога режиссера с заключенным, страдающим шизофренией, и причинившим когда-то боль многим людям. «Вкус Утопии» исследует сообщество практиков трансцендентальной медитации, а «Массовка» — опыт человека, растворяющегося «на заднем плане», но обостренно воспринимающего себя и окружающую действительность. «Природа необычного» перенесет зрителя в «Школу свободной мысли» — философское и творческое пространство для людей с интеллектуальными особенностями. «Храм вечного звука» — интроспективное путешествие в мир звука, который помогает встретиться с тенями и приблизиться к внутренней гармонии. «Якорь» размышляет о работе психотерапевта — вместе с Шарлоттой Рэмплинг, которая вживается в роль такого специалиста, мы знакомимся с архивными свидетельствами преодоления расстройств.
Отечественная «Док Станция» включает 20 картин, среди них — 11 мировых премьер. Многие ленты так или иначе связаны с поиском внутреннего центра, попыткой нащупать устойчивость в стремительно меняющемся мире. Наталья Калинина представит «Дом на горе» — историю художницы, покинувшей город ради тишины и выставки, где предметы прошлого обретают новую форму и смысл. Со стремлением вырваться из привычной колеи сталкиваются и героини картины Марии Васениной «Наперекор» — две учительницы, которые пытаются круто изменить жизнь во время летних каникул. Героини «Страны души» Тамары Туриловой вообще переезжают за счастьем и свободой в Абхазию. А Алексей Горбунов в «Маленьких картинках» совершает тихое, почти незаметное путешествие внутрь себя, собирая образ отца через коллекцию марок. В других работах реальность преломляется через воображение и творчество. Так, «Великанцы» Юрия Мокиенко — театральная фантазия, в которой оживают фигуры русских писателей. Этому магическому взгляду противопоставлены более реалистичные портреты: «Я жива» Даниила Мороза рассказывает о певице, соединяющей фольклор и электронику, а в «Послушай!» Ольги Арлаускас и Светланы Горло музыка становится способом завороженно говорить об идентичности и национальной культуре. В ту же струю попадает «Фокус» Дмитрия Давыдова, исследующий феномен якутского кино. «Далекое, тихое, громкое» Катерины Кудрявцевой — вдумчивый портрет ленинградского оператора Дмитрия Долинина, рассказанный с глубокой бережностью к герою и его искусству.
фото: пресс-служба фестиваля
Сразу в нескольких работах прослеживается линия наблюдения за природой и незримого диалога с ней. В «Бесконечных днях» Софьи Горленко зритель прощается с летом вместе с героями ленты, а природа становится фоном взросления. В «Моих медведях. Гималайцах» Ирины Журавлевой и Владислава Гришина камера фиксирует уязвимую экосистему и увлекательную жизнь редкого вида. «Увидеть барса» Михаила Кулунакова повествует о поисках животного, которого никто не видел, но все мечтают. Филипп Устинов представит «Инстинкт» — наблюдение за парой, ежедневно спасающей диких зверей. «Vad’d’a. Мытарства» Никиты Добрынина — масштабное наблюдение за деревней, столкнувшейся с утратой привычного ландшафта и связи с природой. Темы социальной ответственности, долга и выбора отражены в картинах: «Комбат» Дарьи Иванковой — портрет ветерана, «Кобот» Анны Евдокимовой — история о человеке, управляющем роботом, и «Дело №» Дарьи Хреновой — наблюдение за судьей из Мурманска, которой предстоит вынести сложное решение. В картине Сергея Дебижева «Суздаль. 1000 лет и один день» взгляд обращен в прошлое — к вопросам о времени, традиции и живом дыхании старины. «Три сестры» Лолиты Исмаиловой покажут портрет удэгейских женщин, живущих в самой глубине тайги, сохранивших бодрость духа и оптимизм, который они несут через всю жизнь. Альманах сразу нескольких авторов «В активном поиске страданий» — откровенное и точное высказывание о природе чувств.
В качестве специальных событий заявлены три ярких премьеры о поиске смыслов и глубокой связи с окружающим миром, — природным, духовным или социальным. «О людях и китах» Владислава Гришина — масштабное и зрелищное высказывание о взаимосвязи человека и дикой природы. В картине Игоря Янчеглова «Протокол Тукдама» российские нейрофизиологи и тибетские монахи объединяются, чтобы изучить феномен посмертной медитации. А в фильме «Люди, боги и другие существа» на крошечном греческом острове Гавдос, самой южной точке Европы, всего 70 жителей — и у каждого своя причина быть здесь. Больше десяти лет режиссер Светлана Стрельникова наблюдала за тем, как в этом утопическом ландшафте возникают маленькие миры, построенные на мечтах, одиночестве, сопротивлении и надежде. Все спецпоказы пройдут с участием авторов и героев. Фестиваль закроется 14 сентября премьерой мексиканского фильма Лоренцо Хагермана «Фламинго: жизнь после метеорита». Это истинная кинематографическая ода красоте, уязвимости и силе природы. Работа над лентой длилась более девяти лет и стала не только исследованием уникального цикла жизни карибских фламинго, но и торжеством визуального языка документального кино.
ЧитатьВетер надежды: Лучшие фильмы фестиваля Докер-2024
Фильмы основного конкурса будут соревноваться в номинациях «Лучший фильм» (Гран При), «Лучшая режиссура», «Лучшая операторская работа», «Лучший монтаж», «Лучший звук» и «Приз зрителей». В остальных программах: «Лучший короткометражный фильм», «Лучший фильм» секций «Док Станция» и «Докер Арт». В составе жюри киновед, историк кино, преподаватель ВГИК и МШК Всеволод Коршунов, режиссер игрового и неигрового кино Андрей Богатырев, марокканский режиссер и продюсер Халид Заири, латиноамериканский режиссер Вирна Молина, глава Пекинского международного фестиваля детского кино и генеральный секретарь Ассоциации нового кино Франции и Китая Гэвин Ли, Вивиана Гомес из Аргентины, мексиканский режиссер и продюсер Изабель Вака, независимый документалист из Канады Билли Минтц, аргентинский режиссер и программный директор, куратор транснациональных форумов и кросс-культурных проектов Соледад Сан Хулиан, испанский режиссер и дистрибьютор Серхио Гарсия Локателли и бразилец Тьяго Аракелян с более чем 20-летним опытом в режиссуре и монтаже.
Параллельно с кинопоказами пройдут профессиональные дискуссии с акцентом на вопросы кинообразования и искусственного интеллекта. В частности, «Докер» совместно с ЛАНИТ впервые проведет открытую дискуссию, посвященную стремительному распространению искусственного интеллекта в креативных профессиях. В разговоре примут участие представители киноиндустрии, художники, работающие с нейросетями, специалисты по ИТ и юристы в сфере авторского права. Еще один разговор будет посвящен кинообразованию и развитию неигрового кино в различных российских регионах. В дискуссии примут участие представители Фонда поддержки регионального кинематографа, которые расскажут о фильмах, выпущенных фондом в этом году, и кинолабораториях по всей стране. От Свердловской киностудии примет участие Екатерина Самарина — руководитель образовательного департамента киностудии и программы «Школа кино», нацеленной на подготовку специалистов второго состава съемочной группы. Специалисты исследовательской компании представят уникальные данные о восприятии документального кино, которых пока нет ни у кого: кто и как смотрит доки в России, насколько зрители доверяют неигровым историям, какие темы находят отклик и чем отличается аудитория в столицах и малых городах. Среди спикеров также независимые документалисты из нескольких регионов страны и представители киношкол, онлайн-программ и независимых лабораторий.
обсуждение >>