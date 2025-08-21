Александр Стриженов поставит сериал по «Бесприданнице» Островского

«Марс Медиа» совместно с режиссером и автором идеи Александром Стриженовым
приступили к работе над сериалом по классической пьесе Александра Островского «Бесприданница». Сюжет будет адаптирован под современные и актуальные темы, сохраняя при этом дух оригинального произведения, уточняет пресс-служба компании.
Сценарий написала Ирина Павлова
при участии Александра Стриженова. Съемки запланированы на лето 2026 года и пройдут в Твери и Тверской области. По словам продюсера Рубена Дишдишяна
, «тандем Ирины Павловой и Александра Стриженова – это именно та творческая сила, которая нужна проекту "Бесприданница". Их современный подход к классическому произведению глубоко продуман. Уверен, проект ждет успех».
История любви и смерти Ларисы Огудаловой известна всем: пьеса Островского пользуется неизменной популярностью и постоянно присутствует в репертуаре театров всей страны.
«Знаменитые сюжеты всегда заканчиваются на самом интересном месте: в "Золушке" или "Алых парусах" в финале — счастливая свадьба, а то, как станут жить вместе принц и Золушка, Грей и Ассоль, мы никогда не узнаем. В "Бесприданнице" Островского с гибелью Ларисы закончилась только ее история, а для всех остальных персонажей сюжет не окончен, потому что свидетелей гибели девушки нет, и наутро к "уважаемым людям" придет полиция. В процессе развития сюжета мы узнаем множество неприятных фактов из личной биографии следователя, ведущего это дело. Его "комплекс вины" — одна из движущих сил дотошного расследования. Наш "великий сыщик", который станет бороться не за "красивую версию" и не за "громкое резонансное дело", а постарается добиться правды, — тоже окажется жертвой обстоятельств и "неписанных правил". Потому что правда неудобна всем, в том числе — и обществу», —
говорит Александр Стриженов.
обсуждение >>