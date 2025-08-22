Кино-Театр.Ру
«Следопыт» с Андреем Федорцовым и корги Шкипером стартует 24 августа

22 августа
2025 год

22 августа 2025
Пятый канал 24 августа в 11.10 начнет премьерный показ «Следопыта» с Андреем Федорцовым в главной роли. В эфир выйдет сразу 12 эпизодов 32-серийного иронического детектива, уточняет пресс-служба телеканала.

«Следопыт» с Андреем Федорцовым и корги Шкипером стартует 24 августа
фото: пресс-служба Пятого канала

Зрителям расскажут про Максима Охлопкова, который родился в Петербурге, служил на границе, где научился обращаться со служебными собаками и освоил приемы рукопашного боя. После армии окончил академию по специальности «Лесное дело» и с тех пор работал старшим егерем в лесничестве Псковской области. Он привык отвечать за свои поступки. К деньгам относится спокойно, не тратит на ерунду и всегда одолжит другу последние. Охлопков говорит только правду, даже если она вредит ему самому. Главная проблема Макса – его принципиальность. Именно она и стала причиной конфликта с местным мэром. Сын чиновника решил поохотиться с друзьями в заповеднике, а егерь помешал его планам. Подкупленный следователь обвиняет Макса в нанесении сыну главы города Владу телесных повреждений средней тяжести и краже ружья. В итоге мэр увольняет егеря из лесничества с «волчьим билетом».

Герой отправляется в родной Питер и селится в коммунальной квартире своей тетки, которая воспитала его. В день приезда на глазах у Макса из окна квартиры выпадает сосед по лестничной площадке. Полиция списывает гибель профессора на несчастный случай. Бывший егерь не соглашается с такими выводами и начинает собственное расследование. Приятель Охлопкова, полковник Шатров, был впечатлен поисковым талантом Макса и предложил ему работу в своем убойном отделе. Верным другом и помощником новоиспеченному оперативнику становится пес тетки — вельш-корги пемброк по кличке Тюбик, а за кадром – Шкипер. Вместе они раскроют не одно загадочное преступление. Тюбик охотно идет по следу, находит улики, хорошо чувствует нарушителей и как детектор лжи по-собачьи помечает им ботинки. А лейтенант Охлопков благодаря острому уму и вниманию к деталям легко выстраивает из мелочи версию, которая потом и приводит к успеху.

«Следопыт». ТВ-ролик

Для собаки съемки стали кинодебютом. Из-за этого каждый день питомец получал домашнее задание для следующей смены: научиться кувыркаться, подносить зонтик, прыгать, кружиться. Специально для съемок для четвероногого артиста сшили несколько костюмов: хот-дога, гавайскую рубашку и шлейку с нашивками «полиция», в которой пес выезжал на места преступлений. Андрей Федорцов сразу нашел подход к Шкиперу и всегда держал в карманах лакомство для своего напарника. Их встречи на съемочной площадке начинались с угощения.

В сериале Сергея Полуянова и Арменака Назикяна также сыграли Александр Барановский, Андрей Хитрин, Александр Удальцов, Анастасия Забирова, Анна Лутцева и другие актеры.
№ 7
Матвей Брикун   25.08.2025 - 20:13
Удачного старта проекту! Обязательно посмотрю, что из этого получилось. Отличная новость для любителей легкого детективного жанра! читать далее>>
№ 6
Sveta_21Ermolova   24.08.2025 - 20:49
... Постарел то постарел, но свою харизму и шарм сохранил. На такого реально хочется смотреть. Плюс маленькая собачка милаха. читать далее>>
№ 5
Дмитрий А. Мишин   24.08.2025 - 16:17
... Лучше так, чем ждать серию неделю. Никто не заставляет смотреть все сразу за день. читать далее>>
№ 4
Андрей (Омск)   23.08.2025 - 13:32
Андрей Федорцов превратился в настоящего старика. Резко поменялся внешне. читать далее>>
№ 3
Тульский парень   22.08.2025 - 22:23
То же самое что и Мухтар. Вместо овчарки сняли милого коржика. Федорцов приятней многих супергероев с нтв, рен тв и прочих. читать далее>>
Всего сообщений: 7
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен