«Учитель в классе, встали!»: Мария Аронова в трейлере комедии «Олдскул»

Опубликован трейлер сериала «Олдскул
» с Марией Ароновой
. Сразу три эпизода 17-серийной комедии Александра Жигалкина
и Евгения Шелякина
про учительницу математики старой закалки выйдут в онлайн-кинотеатрах Premier и Start в день знаний – 1 сентября. Позднее премьера состоится и на телеканале ТНТ.
«Олдскул»
Зрителям расскажут про Марию Трифонову — настоящую «олдскульную» математичку из советской школы, последнего «Учителя года СССР». На ее уроках дети сидят по струнке, не достают телефоны и боятся лишний раз пошевелиться. Однако жизнь меняется, и Трифонова оказывается на новом месте работы — в современной элитной школе. Туда она приходит ради шанса наладить отношения с единственной внучкой, которую много лет не видела из-за конфликта с дочерью. В школе суровая учительница с советским воспитанием сталкивается с новым и незнакомым для себя миром — здесь царят свобода и технологии, а преподавать приходится избалованным детям богатеев. Теперь классической математичке предстоит привить любовь к науке современному поколению и найти общий язык с самыми близкими людьми.
Это одновременно комедия и трогательная семейная драма о разрыве между поколениями, о поиске общего языка, вызовах времени и человеческой теплоте, которая способна преодолеть любые различия. Сериал показывает, что старшее поколение не только может многому научить младших, но и научиться от них новым и увлекательным вещам.
Компанию Ароновой составили Ефим Шифрин
, Роман Маякин
, Игорь Хрипунов
, Анастасия Имамова
и другие актеры. За визуальную составляющую отвечают оператор Константин Постников
и художник-постановщик Татьяна Зинченко
.
«Олдскул» стал победителем фестиваля «Пилот» в этом году в номинации «Лучший пилот сериала. Выбор зрителей». Исполнительница титульной роли Мария Аронова получила награду в номинации «Лучшая актриса».
