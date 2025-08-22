Кино-Театр.Ру
«Учитель в классе, встали!»: Мария Аронова в трейлере комедии «Олдскул»

22 августа
2025 год

Новости кино >>
22 августа 2025
Опубликован трейлер сериала «Олдскул» с Марией Ароновой. Сразу три эпизода 17-серийной комедии Александра Жигалкина и Евгения Шелякина про учительницу математики старой закалки выйдут в онлайн-кинотеатрах Premier и Start в день знаний – 1 сентября. Позднее премьера состоится и на телеканале ТНТ.

«Олдскул»

Зрителям расскажут про Марию Трифонову — настоящую «олдскульную» математичку из советской школы, последнего «Учителя года СССР». На ее уроках дети сидят по струнке, не достают телефоны и боятся лишний раз пошевелиться. Однако жизнь меняется, и Трифонова оказывается на новом месте работы — в современной элитной школе. Туда она приходит ради шанса наладить отношения с единственной внучкой, которую много лет не видела из-за конфликта с дочерью. В школе суровая учительница с советским воспитанием сталкивается с новым и незнакомым для себя миром — здесь царят свобода и технологии, а преподавать приходится избалованным детям богатеев. Теперь классической математичке предстоит привить любовь к науке современному поколению и найти общий язык с самыми близкими людьми.

Это одновременно комедия и трогательная семейная драма о разрыве между поколениями, о поиске общего языка, вызовах времени и человеческой теплоте, которая способна преодолеть любые различия. Сериал показывает, что старшее поколение не только может многому научить младших, но и научиться от них новым и увлекательным вещам.

Олдскул (2025)

Компанию Ароновой составили Ефим Шифрин, Роман Маякин, Игорь Хрипунов, Анастасия Имамова и другие актеры. За визуальную составляющую отвечают оператор Константин Постников и художник-постановщик Татьяна Зинченко.

«Олдскул» стал победителем фестиваля «Пилот» в этом году в номинации «Лучший пилот сериала. Выбор зрителей». Исполнительница титульной роли Мария Аронова получила награду в номинации «Лучшая актриса».
