«Кордон», «Ронин» и «Лиса» обретут продолжение в виде комиксов

Благодаря ТВ-3 и издательству Bubble популярные персонажи сериалов «Кордон», «Ронин» и «Лиса» обзаведутся собственными комиксами, которые завершатся масштабным кроссовером. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
Каждый графический роман органично продолжит изначальный сюжет и при этом станет самостоятельным произведением со своими интригами, событиями и визуальным стилем. Герои заживут параллельной жизнью за пределами экрана: Вера Лисицына, она же Лиса (Олеся Фаттахова), Александр Дымов (Петр Рыков) и Иван Доронин, он же Ронин (Дмитрий Паламарчук) отправятся в новые истории, которые можно будет узнать только со страниц комиксов. А вместе с ними — и герои второго плана, которые будут путешествовать между историями. По словам главного редактора издательства Bubble Романа Коткова, «комиксы по мотивам фильмов, мультфильмов, сериалов и игр — один из ключевых сегментов мирового рынка. Такой формат помогает не только привлечь новую аудиторию, но и работать с историями, которые слишком затратны для экранизации. Сегодня любой истории тесно в рамках одного медиа, а для авторов перенос сюжета в другой формат — всегда интересный опыт. "Ронин", "Кордон" и "Лиса" с их яркими героями, тайнами и долей мистики отлично подходят для этого. Обычно в России комиксы по кино ограничиваются приквелами, но вместе с ТВ-3 мы создаем абсолютно новые арки, верные духу оригинала».
«В конце 2024 года мы с командой предложили идею создания комиксов по нашим сериалам — и получили поддержку коллег. Сегодня ТВ-3 — это не только канал мистики, как многие привыкли думать, а платформа настоящих историй, которые вдохновляют и объединяют людей. Наши герои — это люди, которые стремятся делать мир лучше, каждый по-своему: Дымов — это символ стойкости и веры в справедливость, Доронин — это олицетворение честности и преданности долгу, Вера Лисицына — это воплощение характера и умения идти против обстоятельств. Через комиксы мы хотим показать эти качества широкой аудитории и вдохновить на добрые поступки», — говорит PR-директор ТВ-3 Ольга Медведева.
Кульминацией станет комикс-кроссовер, в котором герои всех трех сериалов встретятся и завершат общую сюжетную линию, начатую в отдельных выпусках. «Мы создаем телевизионную вселенную, которая выходит за рамки экрана. Это новый формат взаимодействия со зрителем: герои продолжают жить и развиваться в параллельных историях, а аудитория получает возможность погрузиться в этот мир еще глубже. Это первый случай, когда российский телеканал развивает свои сериалы в таком формате, объединяя их в единую историю через масштабный кроссовер. Мы уверены, что такой подход станет заметным событием на рынке и задаст новый вектор для кросс-медийных проектов. Для нас это не просто эксперимент, а шаг к созданию долгоживущей и расширяемой вселенной, где у любимых героев всегда найдется место для новых историй. И мы рады реализовывать этот проект вместе с командой Bubble, которая уже давно зарекомендовала себя на рынке как создатель настоящий комиксовых блокбастеров», — прокомментировала директор по маркетингу ТВ-3 Елена Голдаева.
Работа над проектом уже началась. Сценаристы и художники ТВ-3 и Bubble разрабатывают сюжетные линии и визуальную концепцию, чтобы в текущем году зрители и читатели смогли открыть новую главу в историях любимых героев из сериалов. «Три отдельных выпуска и финальный кроссовер сложатся в единую мини-серию. А если читатели проявят интерес, она может вырасти во что-то большее. Мы надеемся, что зрители сериалов заинтересуются комиксами и через знакомых героев откроют для себя этот формат. И наоборот — поклонники комиксов смогут открыть для себя сериалы ТВ-3, ведь по сути их сюжеты уже очень близки к супергероике», — рассказал сценарист издательства Bubble Алексей Волков.
