«Кордон», «Ронин» и «Лиса» обретут продолжение в виде комиксов

22 августа
2025 год

Новости кино >>
22 августа 2025
Благодаря ТВ-3 и издательству Bubble популярные персонажи сериалов «Кордон», «Ронин» и «Лиса» обзаведутся собственными комиксами, которые завершатся масштабным кроссовером. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«Кордон»
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3

Каждый графический роман органично продолжит изначальный сюжет и при этом станет самостоятельным произведением со своими интригами, событиями и визуальным стилем. Герои заживут параллельной жизнью за пределами экрана: Вера Лисицына, она же Лиса (Олеся Фаттахова), Александр Дымов (Петр Рыков) и Иван Доронин, он же Ронин (Дмитрий Паламарчук) отправятся в новые истории, которые можно будет узнать только со страниц комиксов. А вместе с ними — и герои второго плана, которые будут путешествовать между историями. По словам главного редактора издательства Bubble Романа Коткова, «комиксы по мотивам фильмов, мультфильмов, сериалов и игр — один из ключевых сегментов мирового рынка. Такой формат помогает не только привлечь новую аудиторию, но и работать с историями, которые слишком затратны для экранизации. Сегодня любой истории тесно в рамках одного медиа, а для авторов перенос сюжета в другой формат — всегда интересный опыт. "Ронин", "Кордон" и "Лиса" с их яркими героями, тайнами и долей мистики отлично подходят для этого. Обычно в России комиксы по кино ограничиваются приквелами, но вместе с ТВ-3 мы создаем абсолютно новые арки, верные духу оригинала».

«В конце 2024 года мы с командой предложили идею создания комиксов по нашим сериалам — и получили поддержку коллег. Сегодня ТВ-3 — это не только канал мистики, как многие привыкли думать, а платформа настоящих историй, которые вдохновляют и объединяют людей. Наши герои — это люди, которые стремятся делать мир лучше, каждый по-своему: Дымов — это символ стойкости и веры в справедливость, Доронин — это олицетворение честности и преданности долгу, Вера Лисицына — это воплощение характера и умения идти против обстоятельств. Через комиксы мы хотим показать эти качества широкой аудитории и вдохновить на добрые поступки», — говорит PR-директор ТВ-3 Ольга Медведева.

«Ронин»
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3

Кульминацией станет комикс-кроссовер, в котором герои всех трех сериалов встретятся и завершат общую сюжетную линию, начатую в отдельных выпусках. «Мы создаем телевизионную вселенную, которая выходит за рамки экрана. Это новый формат взаимодействия со зрителем: герои продолжают жить и развиваться в параллельных историях, а аудитория получает возможность погрузиться в этот мир еще глубже. Это первый случай, когда российский телеканал развивает свои сериалы в таком формате, объединяя их в единую историю через масштабный кроссовер. Мы уверены, что такой подход станет заметным событием на рынке и задаст новый вектор для кросс-медийных проектов. Для нас это не просто эксперимент, а шаг к созданию долгоживущей и расширяемой вселенной, где у любимых героев всегда найдется место для новых историй. И мы рады реализовывать этот проект вместе с командой Bubble, которая уже давно зарекомендовала себя на рынке как создатель настоящий комиксовых блокбастеров», — прокомментировала директор по маркетингу ТВ-3 Елена Голдаева.

Работа над проектом уже началась. Сценаристы и художники ТВ-3 и Bubble разрабатывают сюжетные линии и визуальную концепцию, чтобы в текущем году зрители и читатели смогли открыть новую главу в историях любимых героев из сериалов. «Три отдельных выпуска и финальный кроссовер сложатся в единую мини-серию. А если читатели проявят интерес, она может вырасти во что-то большее. Мы надеемся, что зрители сериалов заинтересуются комиксами и через знакомых героев откроют для себя этот формат. И наоборот — поклонники комиксов смогут открыть для себя сериалы ТВ-3, ведь по сути их сюжеты уже очень близки к супергероике», — рассказал сценарист издательства Bubble Алексей Волков.
№ 7
Макс Милиан   25.08.2025 - 22:02
... Это про какие игры речь? 25-30-летней давности? Хотя даже в первом Максе Пэйне комикс-вставки были гораздо более высокого уровня, чем это. читать далее>>
№ 6
Матвей Брикун   25.08.2025 - 20:12
... так бывает, когда в культуре нет комиксов. это не наша стихия. читать далее>>
№ 5
Ангелина_Сокол   25.08.2025 - 17:29
... А по Ронину нет? Мне вообще не понравились картинки, как с компьютерной игры если честно. читать далее>>
№ 4
Дмитрий А. Мишин   24.08.2025 - 16:11
По Кордону рисовать комиксы подурели если честно. читать далее>>
№ 3
Анастасия Ал. Благинина   24.08.2025 - 13:26
Комиксы были и будут актуальны всегда. Но у нас рисовка их такая себе. Япония нас в этом давно превзошла. читать далее>>
Всего сообщений: 7
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Поиск по меткам
ТВ-3
персоны
Дмитрий ПаламарчукПётр РыковОлеся Фаттахова
фильмы
КордонЛисаРонин

