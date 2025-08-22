Максим Щеголев из-за брата вернется к криминальным перевозкам

По сюжету, отбывший срок за прошлые преступления Макс Русанов (Щеголев) вынужден вернуться к криминальным перевозкам, чтобы спасти брата, попавшего в долги из-за потерянного груза. Но опасность подстерегает не только на дороге – влюбленная в Макса его работодательница Полина Лировская (Ильяшенко) становится для него новой угрозой. Теперь, чтобы освободиться от долгов и ее навязчивого внимания, Максу предстоит выполнить самую рискованную миссию в своей жизни. «Группа – огонь, партнеры – шик! Режиссер Саша Касаткин видит историю так вдохновенно, что мы с ним буквально спелись. Идея проекта – космос, на ее основе можно целую вселенную раскрутить! Я фанатею от трекового спорта, но, к сожалению, он у нас не сильно развит. Было бы классно, если бы наш проект продемонстрировал, что в стране существуют не только достижения в хоккее, но и успехи в других областях», — говорит Максим Щеголев.
Зрителей ожидает остросюжетный сериал, наполненный приключениями, неожиданными сюжетными поворотами и головокружительными автомобильными трюками. А машина Макса станет одним из главных героев – этот старый японский автомобиль будет «прокачиваться» под каждую миссию. По словам режиссера Александра Касаткина, «это проект жанровый, остросюжетный. Масса автомобильных гонок и всевозможных трюков, аж самому страшно! Но в основе сюжета, в фундаменте приключенческой надстройки, главенствующей остается человеческая история отношений мужчины и женщины, которые способны существовать вместе исключительно на гребне волны и в обоюдном понимании того, что иное в их случае невозможно. Их данность – постоянное движение в водовороте, из которого очень трудно выскочить, особенно когда и нет на то особого желания».
фото: пресс-служба телеканала РЕН ТВ
«Сценарий крепкий, ожидания высокие, но съемки – дело непредсказуемое. Философски отношусь ко всему, что произойдет. Никогда не участвовала в автогонках, боюсь скорости и считаю ее риски неоправданными. Я большая трусиха и страшно не люблю всего этого: гонки, высоту, прыжки с парашютом и аналогичные экстремальные вещи. Однако сыграть адреналинового любителя – это интересно», — поделилась Лукерья Ильяшенко.
