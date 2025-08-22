Кино-Театр.Ру
Максим Щеголев из-за брата вернется к криминальным перевозкам

22 августа
2025 год

22 августа 2025
Режиссер Александр Касаткин приступил в Ярославле к съемкам восьмисерийного детективного боевика под рабочим названием «Доставка с гарантией». Согласно пресс-службе РЕН ТВ, производством сериала с Максимом Щеголевым и Лукерьей Ильяшенко в главных ролях занимается компания «Марс Медиа» по заказу телеканала и онлайн-кинотеатра Premier.

фото: пресс-служба телеканала РЕН ТВ

По сюжету, отбывший срок за прошлые преступления Макс Русанов (Щеголев) вынужден вернуться к криминальным перевозкам, чтобы спасти брата, попавшего в долги из-за потерянного груза. Но опасность подстерегает не только на дороге – влюбленная в Макса его работодательница Полина Лировская (Ильяшенко) становится для него новой угрозой. Теперь, чтобы освободиться от долгов и ее навязчивого внимания, Максу предстоит выполнить самую рискованную миссию в своей жизни. «Группа – огонь, партнеры – шик! Режиссер Саша Касаткин видит историю так вдохновенно, что мы с ним буквально спелись. Идея проекта – космос, на ее основе можно целую вселенную раскрутить! Я фанатею от трекового спорта, но, к сожалению, он у нас не сильно развит. Было бы классно, если бы наш проект продемонстрировал, что в стране существуют не только достижения в хоккее, но и успехи в других областях», — говорит Максим Щеголев.

Зрителей ожидает остросюжетный сериал, наполненный приключениями, неожиданными сюжетными поворотами и головокружительными автомобильными трюками. А машина Макса станет одним из главных героев – этот старый японский автомобиль будет «прокачиваться» под каждую миссию. По словам режиссера Александра Касаткина, «это проект жанровый, остросюжетный. Масса автомобильных гонок и всевозможных трюков, аж самому страшно! Но в основе сюжета, в фундаменте приключенческой надстройки, главенствующей остается человеческая история отношений мужчины и женщины, которые способны существовать вместе исключительно на гребне волны и в обоюдном понимании того, что иное в их случае невозможно. Их данность – постоянное движение в водовороте, из которого очень трудно выскочить, особенно когда и нет на то особого желания».

фото: пресс-служба телеканала РЕН ТВ

«Сценарий крепкий, ожидания высокие, но съемки – дело непредсказуемое. Философски отношусь ко всему, что произойдет. Никогда не участвовала в автогонках, боюсь скорости и считаю ее риски неоправданными. Я большая трусиха и страшно не люблю всего этого: гонки, высоту, прыжки с парашютом и аналогичные экстремальные вещи. Однако сыграть адреналинового любителя – это интересно», — поделилась Лукерья Ильяшенко.

Компанию исполнителям главных ролей составят Дарья Урсуляк, Кирилл Полухин, Павел Юдин, Алексей Шевченков, Илья Антоненко, Елена Лотова, Александр Карпиловский, Юрий Поляк, Андрей Шарыпов, Максим Литовченко, Алексей Дмитриев и другие актеры.
№ 4
Дмитрий А. Мишин   24.08.2025 - 15:43
Новые лица в сериалах. Щеголев не известен ранее, свежее лицо. читать далее>>
№ 3
Андрей (Омск)   23.08.2025 - 12:55
Мало интересные фильмы по одним и тем же историям. Надоедают, приедаются. Пустейшая трата ресурсов и времени. читать далее>>
№ 2
Тульский парень   22.08.2025 - 22:14
... Куда там. С Форсажем стоит сравнить что-то более качественное, а не это. За такие спектакли можно не писать. читать далее>>
№ 1
Angelika77   22.08.2025 - 21:00
Будет что-то наподобие русского Форсажа или фильм вот недавно смотрела, там где из-за того, чтобы не сесть за решётку, двум браться пришлось угнать тачку за 38 лямов. читать далее>>
Всего сообщений: 4
