«Мне кажется, за мной следят»: Лили Джеймс в отрывке из «Диспетчера»

22 августа
2025 год

22 августа 2025
Кино-Театр.Ру предлагает вашему вниманию отрывок из экшен-триллера «Диспетчер», который компания Global Film выпустила в российский прокат 21 августа, на день раньше релиза в США.

«Диспетчер». Отрывок

Главные роли в фильме исполнили Риз Ахмед, Лили Джеймс и Сэм Уортингтон. За режиссуру отвечал Дэвид Маккензи, обладатель более 20 международных наград, включая приз Берлинского кинофестиваля. В картине главные герои оказываются втянуты в секретные заговоры и начинают гонку со временем, чтобы в одиночку дать бой коррумпированной системе. «Это история об аутсайдере, пытающемся поступить правильно, об одиночестве и о внутренней невоспетой храбрости разоблачителей, которые встают против мощных и опасных сил, старающихся заставить их замолчать. Это вымышленная история, но, надеюсь, она говорит о более широких истинах в мире, где контроль над информацией стал одной из ключевых битв современности», — рассказал Маккензи.

По словам постановщика, он стремился сделать стильный оммаж подзабытым, но популярным и успешным триллерам прошлого «Разговор», «Прокол», «Марафонец», «Три дня Кондора» и «Клют». Режиссера «всегда привлекали герои-аутсайдеры. Том — одна из самых крайних версий такого персонажа. Я хотел снять умный, напряженный, насыщенный фильм, который будет не только тревожным, но и захватывающим».

«Мне кажется, за мной следят»: Лили Джеймс в отрывке из «Диспетчера»
фото: пресс-служба компании Global Film

В центре сюжета Сара и Том. Во время работы на крупную фармацевтическую компанию героиня узнает нечто пугающее о новых препаратах, которые планируют выпустить на рынок. Она хочет опубликовать секретные документы, но за ней начинается охота. Том – загадочный «диспетчер», работа которого помогать людям, оказавшимся в подобной ситуации. Он хитер и смел. Используя свой острый ум и находчивость, Том помогает тем, кто хочет исчезнуть со всех радаров. «Разоблачители — необычные люди. Чувство справедливости толкает их в безрассудные ситуации, требующие смелости, превышающей возможности большинства из нас. Они движимы моралью, но их постоянно преследует тревога. Более того, пройдя через настоящий ад, вместо благодарности они часто сталкиваются с осуждением и изоляцией», — сказал режиссер.

Но даже Сара, которую «диспетчер» буквально за руку ведет к спасению, никогда не видела Тома. Она просто должна выполнять все его инструкции, так как за ней уже объявлена охота, которую ведут настоящие профессионалы, работающие на огромную фармацевтическую корпорацию. Том — настоящий профессионал. Он всегда очень сопереживает своим клиентам, но никогда не привязывается к ним. Однако в этот раз «диспетчер» изменил своим собственным правилам и это может стоить ему жизни. «Эти двое изгоев должны работать вместе: не встречаясь и не слыша друг друга, общаясь с помощью старых, но все еще действенных способов, придуманных для глухих. Когда враги Сары приближаются, готовые на все, разворачивается игра на выживание. Это в какой-то мере политический триллер нашего времени, где мощные корпоративные силы сталкиваются с одиночками, между которыми начинают возникать негласные связи, ведь их судьбы перекликаются», — добавил Маккензи.

Читать рецензию Оставайтесь на линии: «Диспетчер» — атмосферный триллер, путающий следы и зрителей
Впервые «Диспетчер» представили публике в прошлом году на кинофестивале в Торонто, где он получил положительные отзывы. Критики похвалили картину за динамику, оригинальный сюжет, актерскую игру и назвали фильм «захватывающей данью уважения классическим триллерам». Рейтинг ленты на iMDB соствляет 7.3, на Rotten Tomatoes — 82%.
№ 3
Igor D.88   23.08.2025 - 22:40
Четкий триллер. Убъет концовка желание смотреть еще раз. читать далее>>
№ 2
Андрей (Омск)   23.08.2025 - 12:57
Хороший триллер. Еще не видел, но утверждаю. Сам буду смотреть и другим советую. читать далее>>
№ 1
Angelika77   22.08.2025 - 21:03
Вот для Риза роль помощника-хаккера прям подходит, его роль точно. А трейлер ничем особо не зацепил. читать далее>>
Всего сообщений: 3
