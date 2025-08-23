Кино-Театр.Ру
25 миллиардов «Истребителя демонов» и рисунок за 20 тысяч евро: главные новости аниме за неделю

23 августа
2025 год

23 августа 2025
«Истребитель демонов» продолжает доминировать в прокате, классический сюжет Макото Синкая всё живее, а в Нью-Йорке разверзнется «Подземелье вкусностей»: аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, об аниме-адаптации Sekiro: Shadows Die Twice или двух новых проектах во вселенной «Гинтамы»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Одной строкой


🔘 Новый «Истребитель демонов» обогнал «Твое имя» и вошел в топ-3 национальных блокбастеров (25,78 миллиарда иен или ~$174 миллиона). Впереди только «Унесенные призраками» и «Поезд «Бесконечный».

🔘 «Темный демон» не планирует отдыхать: второй кур фэнтези-сёнэна начнет выходить сразу за первым — со 2 октября. Студия Hibari Великолепный кондитер») подтверждает намерение свежим роликом.

🔘 У продолжения самурайского боевика «Синие Мибуро» нет трейлера, но релиз второго сезона — 20 декабря.

🔘 Историческое аниме «Огнеглотающая Птица: Отряд пожарных-оборванцев из Усю» тоже зажжет зимой: новинку обещают в январе следующего года.

🔘 Вышел полноценный трейлер «Пяти сантиметров в секунду» — игровой адаптации знаменитой драмы Макото Синкая. Там звучит музыкальная тема «1991», которую написал и исполнил Кэнси ЁнэдзуМальчик и птица»).


🔘 «Постапокалиптическое путешествие» обзавелось полнокровным трейлером. Премьеру ждем в октябре.

🔘 «Отель нелюдей» закроется 19 сентября, а вот аниме по манге о гостинице для киллеров только началось.

🔘 У Матико КёКокон», «Богини с косичками») 28 августа стартует «Кинако — кошка, присматривающая за домом» (Rusuban Neko Kinako). Девочка с питомицей ждут родных, пережив землетрясение и взрыв на АЭС.

🔘 Создатель «Госпожи Кагуи» и «Звездного дитя» Ака Акасака запустил две манги совместно с киберспортсменами Crazy Raccoon. «Безумная королевская битва енотов» посвящена одинокому геймеру, а «Кальби в замешательстве» — рутине витубера Akami Karubi.

🔘 В Нью-Йорке с 10 по 26 октября пройдет сдвоенная выставка Рёко Куи с рисунками и скетчами из «Подземелья вкусностей», а также других работ мангаки.

Читать «Истребитель демонов: Бесконечный замок» — красочный боевик и тонкая драма

Ваншоты к юбилею Shonen Jump+


Онлайн-журнал Shonen Jump+ в честь десятилетия запустил юбилейный летний проект: с 18 по 28 августа ежедневно выходят новые ваншоты, чьи авторы уже выпускают манга-серии на платформе. В издательстве подчеркивают, что ставка на короткие форматы — отличительная черта цифровой площадки. Они служат трамплином для новичков, стремящихся к сериализации, и одновременно предоставляют пространство для экспериментов уже состоявшимся авторам.

Среди участников — знакомые имена:

Тайдзан 5, автор драматического бестселлера «Первородный грех Такопи», представил новый ваншот «Боевые девушки» (Fighting Girls).
Асато Мидзу, создавшая «Непостижимую Ахарэн», выпустила эксцентричный «Клуб сумо с лосьоном при старшей школе Сирагику» (Shiragiku High School Lotion Sumo Club).
Робинсон Харухара, автор кулинарно-комедийного фэнтези «Время пыток, принцесса!», подготовил историю «Пришествие Зегальда, принца разрушения», где за рисунок отвечал Юки СатоИгра друзей»).

Юбилейные инициативы не ограничатся августовским марафоном. В октябре Shueisha представит портал One-Shot Discovery, где соберут более 2000 произведений, опубликованных за десять лет работы Jump+. На сайте будут подборки и рекомендации от известных поклонников манги, интервью, годовые рейтинги и полный каталог всех выпусков.

Читать Аниме-премьеры уходящего лета

«Золотое божество» обзавелось «Пивным заводом» и новым трейлером


У аниме «Золотое божество: Пивной завод в Саппоро» появился новый трейлер, где можно услышать главную тему «За пределами золота» (Kogane no Kanata) в исполнении Awich и ALI. Это полноценная вокальная версия песни — ранее публиковали только инструментальную аранжировку. Фильм выйдет в японских кинотеатрах в двух частях — 10 и 31 октября — и станет прологом к финальному сезону «Golden Kamuy», чья премьера запланирована на январь 2026 года. Над всеми проектами работает студия Brains BaseДля тебя, Бессмертный», «Запрещенный крот»).


После возвращения с Сахалина «Бессмертный» Сугимото, охотница-айна Асирпа и ловкач-беглец Сираиси возобновляют поиски спрятанного золота. На их пути появляется временный союзник — каторжник по прозвищу Пират Ботаро, а следы ведут к заключенному Кэйдзи Уэдзи, направляющийся в Саппоро. Тем временем разведчики Седьмого дивизиона — ефрейтор Усами и прапорщик Кикута — вместе с соратниками Тосидзо Хидзикаты выходят на след другого беглеца, замешанного в серии жестоких убийств секс-работниц. Пути героев пересекаются, и противостояние Сугимото с Хидзикатой грозит вылиться в открытую вражду. Только общее стремление не дать золоту попасть в руки армии вынуждает их заключить хрупкий союз. Когда становится ясно, что следующее преступление готовится на территории пивоварни, обе команды устраивают засаду.

Читать «Тетрадь дружбы Нацумэ» — очаровательное аниме той же студии о ёкаях

Трейлер коротыша «Вне тропы»


Мировая премьера 26-минутного аниме «Вне тропы» (Beyond the Trail), воплощенного благодаря краудфандингу, состоялась 19 июля на фестивале «Фантазия» в Монреале. Проект был номинирован на «Премию Сатоси Кона» и занял третье место в зрительском голосовании за лучший короткий метр. С 10 октября фильм в течение недели будут показывать на поздних сеансах в токийском Theatre Shinjuku, после чего к прокату присоединятся и другие города.


После глобальной войны мир превратился в холодный фронтир. На базе «Сибил» служат три солдатки, чья задача — прочесывать бескрайние пустоши и обезвреживать брошенное биоружие, когда-то бывшее людьми. Опытная и волевая командирша Эсус вызывает восхищение подчиненных, Грос и особенно неопытной Райхт, но у нее тоже есть слабости, а также незажившие душевные раны. Однажды, преследуя таинственного незнакомца, Эсус исчезает в метели, и Райхт, разрываясь между сомнениями и надеждой, решается пойти по её следу. Это первый крупный релиз Studio DOT — независимого анимационного объединения, собранного во время пандемии из студентов и молодых авторов, работавших онлайн. В активе команды — ключевая и промежуточная анимация первой серии «Энн Ширли», 11-й «Дандадана», а также работа над тремя эпизодами второго сезона «Блю Лока» (26–28). Постановку возглавил японский инди-режиссер Vab.png.

Читать Проверенное аниме о постапокалипсисе

«Время пыток, принцесса!» в трейлере второго сезона


Продолжение аниме «Время пыток, принцесса!» стартует в январе 2026 года. Руководит процессом по-прежнему Ёко КанэмориНевеста чародея», «Великий притворщик»), а за производство вновь отвечает студия PINE JAMКубо не прощает меня — моба», «Парадокс в прямом эфире»). Смотрим трейлер.


В разгар войны принцесса, возглавляющая Третий рыцарский орден, оказывается в плену у армии демонов вместе с легендарным говорящим мечом Экскалибуром. В мрачной темнице её ждут необычные «пытки»: аромат свежего хлеба, ночной рамен и игры с милыми зверушками. Во втором сезоне вопрос остается прежним: сумеет ли героиня выдержать «истязания» и сохранить тайны королевства? К команде озвучивания присоединилась Муцуми Тамура (Таэ Наканосима из «Кайдзю №8») в роли бывшей наемной убийцы Сакуры Хартрок. Кстати, оригинальная манга закончилась 19 августа, так что есть шанс, что её экранизируют целиком.

Читать Трудовая терапия в аниме «Сделай сама!» от той же студии

Третий сезон «Повести о конце света» и новый эндинг


Продолжение «Повести о конце света» выйдет на Netflix уже в декабре, а пока можно послушать свежий эндинг третьего сезона. Last breath, Last record исполняет певица и сэйю Саори Хаями (Мисаки из «Терминатора Зеро»). Над проектом работают: режиссер Коити ХацумиТокийские мстители»), сценарист Ясуюки МутоАфросамурай»), чардиз — Ёко ТанабэИстория о том, как я пришел на вечеринку...») и Хисаси Кавасима (анимация «Необъятного океана»). За производство отвечают студии Yumeta CompanyНовое Токио Мяу Мяу») и Maru Animation.


Когда человечество оказалось на грани полного уничтожения, боги всех пантеонов собрались на небесном совете, чтобы решить его судьбу. Их вердикт прост и беспощаден: люди недостойны жить, грядет конец света. Однако валькирии бросают вызов решению богов и предлагают альтернативу: провести серию поединков один на один между богами и лучшими представителями человечества из разных эпох. История продолжит легендарное противостояние: впереди еще шесть поединков, а счет пока равный — 3:3.

Читать Религия и мифы в произведениях Хаяо Миядзаки
Бонус: На аукционе Mandarake выставлен неизвестный ранее рисунок Акиры Ториямы, созданный более 40 лет назад и подаренный магазину кастомных мотоциклов K&S Sturgis в Нагое. Стартовая цена — около €20 000, но финальная сумма, может превысить её в пять раз.

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о символизме насекомых в японской культуре или как создавались «Летние войны» Мамору Хосоды.
№ 1
Андрей (Омск)   23.08.2025 - 12:33
Катают аниме по всему миру. Канада и США активно показывают и рекламируют, не хуже Японии. читать далее>>
Всего сообщений: 1
что почитать?

