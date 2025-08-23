25 миллиардов «Истребителя демонов» и рисунок за 20 тысяч евро: главные новости аниме за неделю

«Истребитель демонов
» продолжает доминировать в прокате, классический сюжет Макото Синкая
всё живее, а в Нью-Йорке разверзнется «Подземелье вкусностей
»: аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, об аниме-адаптации Sekiro: Shadows Die Twice
или двух новых проектах
во вселенной «Гинтамы
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
Одной строкой
🔘 Новый «Истребитель демонов»
обогнал «Твое имя
» и вошел в топ-3 национальных блокбастеров (25,78 миллиарда иен или ~$174 миллиона). Впереди только «Унесенные призраками
» и «Поезд «Бесконечный
».
🔘 «Темный демон
» не планирует отдыхать: второй кур фэнтези-сёнэна
начнет выходить сразу за первым — со 2 октября. Студия Hibari
(«Великолепный кондитер
») подтверждает намерение свежим роликом
.
🔘 У продолжения самурайского боевика «Синие Мибуро
» нет трейлера, но релиз второго сезона — 20 декабря.
🔘 Историческое аниме «Огнеглотающая Птица: Отряд пожарных-оборванцев из Усю
» тоже зажжет зимой: новинку обещают в январе следующего года.
🔘 Вышел полноценный трейлер «Пяти сантиметров в секунду
» — игровой адаптации знаменитой драмы Макото Синкая
. Там звучит музыкальная тема «1991», которую написал и исполнил Кэнси Ёнэдзу
(«Мальчик и птица
»).
🔘 «Постапокалиптическое путешествие
» обзавелось полнокровным трейлером
. Премьеру ждем в октябре.
🔘 «Отель нелюдей»
закроется 19 сентября, а вот аниме по манге о гостинице для киллеров только началось.
🔘 У Матико Кё
(«Кокон
», «Богини с косичками
») 28 августа стартует «Кинако — кошка, присматривающая за домом»
(Rusuban Neko Kinako). Девочка с питомицей ждут родных, пережив землетрясение и взрыв на АЭС.
🔘 Создатель «Госпожи Кагуи
» и «Звездного дитя
» Ака Акасака запустил
две манги совместно с киберспортсменами Crazy Raccoon. «Безумная королевская битва енотов
» посвящена одинокому геймеру, а «Кальби в замешательстве
» — рутине витубера Akami Karubi.
🔘 В Нью-Йорке с 10 по 26 октября пройдет сдвоенная выставка Рёко Куи
с рисунками и скетчами из «Подземелья вкусностей»
, а также других работ мангаки.
Читать
«Истребитель демонов: Бесконечный замок» — красочный боевик и тонкая драма
Ваншоты к юбилею Shonen Jump+
Онлайн-журнал Shonen Jump+
в честь десятилетия запустил юбилейный летний проект
: с 18 по 28 августа ежедневно выходят новые ваншоты, чьи авторы уже выпускают манга-серии на платформе. В издательстве подчеркивают, что ставка на короткие форматы — отличительная черта цифровой площадки. Они служат трамплином для новичков, стремящихся к сериализации, и одновременно предоставляют пространство для экспериментов уже состоявшимся авторам.
Среди участников — знакомые имена:
✦ Тайдзан 5
, автор драматического бестселлера «Первородный грех Такопи
», представил новый ваншот «Боевые девушки
» (Fighting Girls).
✦ Асато Мидзу
, создавшая «Непостижимую Ахарэн
», выпустила эксцентричный «Клуб сумо с лосьоном при старшей школе Сирагику
» (Shiragiku High School Lotion Sumo Club).
✦ Робинсон Харухара
, автор кулинарно-комедийного фэнтези «Время пыток, принцесса!
», подготовил историю «Пришествие Зегальда, принца разрушения
», где за рисунок отвечал Юки Сато
(«Игра друзей
»).
Юбилейные инициативы не ограничатся августовским марафоном. В октябре Shueisha
представит портал One-Shot Discovery
, где соберут более 2000 произведений, опубликованных за десять лет работы Jump+. На сайте будут подборки и рекомендации от известных поклонников манги, интервью, годовые рейтинги и полный каталог всех выпусков.
Читать
Аниме-премьеры уходящего лета
«Золотое божество» обзавелось «Пивным заводом» и новым трейлером
У аниме «Золотое божество: Пивной завод в Саппоро
» появился новый трейлер, где можно услышать главную тему «За пределами золота
» (Kogane no Kanata) в исполнении Awich
и ALI
. Это полноценная вокальная версия песни — ранее публиковали
только инструментальную аранжировку. Фильм выйдет в японских кинотеатрах в двух частях — 10 и 31 октября — и станет прологом к финальному сезону «Golden Kamuy
», чья премьера запланирована на январь 2026 года. Над всеми проектами работает студия Brains Base
(«Для тебя, Бессмертный
», «Запрещенный крот
»).
После возвращения с Сахалина «Бессмертный» Сугимото, охотница-айна Асирпа и ловкач-беглец Сираиси возобновляют поиски спрятанного золота. На их пути появляется временный союзник — каторжник по прозвищу Пират Ботаро, а следы ведут к заключенному Кэйдзи Уэдзи, направляющийся в Саппоро. Тем временем разведчики Седьмого дивизиона — ефрейтор Усами и прапорщик Кикута — вместе с соратниками Тосидзо Хидзикаты выходят на след другого беглеца, замешанного в серии жестоких убийств секс-работниц. Пути героев пересекаются, и противостояние Сугимото с Хидзикатой грозит вылиться в открытую вражду. Только общее стремление не дать золоту попасть в руки армии вынуждает их заключить хрупкий союз. Когда становится ясно, что следующее преступление готовится на территории пивоварни, обе команды устраивают засаду.
Читать
«Тетрадь дружбы Нацумэ» — очаровательное аниме той же студии о ёкаях
Трейлер коротыша «Вне тропы»
Мировая премьера 26-минутного аниме «Вне тропы
» (Beyond the Trail), воплощенного благодаря краудфандингу
, состоялась 19 июля на фестивале «Фантазия
» в Монреале. Проект был номинирован на «Премию Сатоси Кона
» и занял третье место в зрительском голосовании за лучший короткий метр. С 10 октября фильм в течение недели будут показывать на поздних сеансах в токийском Theatre Shinjuku
, после чего к прокату присоединятся и другие города.
После глобальной войны мир превратился в холодный фронтир
. На базе «Сибил» служат три солдатки, чья задача — прочесывать бескрайние пустоши и обезвреживать брошенное биоружие, когда-то бывшее людьми. Опытная и волевая командирша Эсус вызывает восхищение подчиненных, Грос и особенно неопытной Райхт, но у нее тоже есть слабости, а также незажившие душевные раны. Однажды, преследуя таинственного незнакомца, Эсус исчезает в метели, и Райхт, разрываясь между сомнениями и надеждой, решается пойти по её следу. Это первый крупный релиз Studio DOT
— независимого анимационного объединения, собранного во время пандемии из студентов и молодых авторов, работавших онлайн. В активе команды — ключевая и промежуточная анимация первой серии «Энн Ширли
», 11-й «Дандадана
», а также работа над тремя эпизодами второго сезона «Блю Лока
» (26–28). Постановку возглавил японский инди-режиссер Vab.png
.
Читать
Проверенное аниме о постапокалипсисе
«Время пыток, принцесса!» в трейлере второго сезона
Продолжение аниме «Время пыток, принцесса!
» стартует в январе 2026 года. Руководит процессом по-прежнему Ёко Канэмори
(«Невеста чародея
», «Великий притворщик
»), а за производство вновь отвечает студия PINE JAM
(«Кубо не прощает меня — моба
», «Парадокс в прямом эфире
»). Смотрим трейлер.
В разгар войны принцесса
, возглавляющая Третий рыцарский орден, оказывается в плену у армии демонов вместе с легендарным говорящим мечом Экскалибуром
. В мрачной темнице её ждут необычные «пытки»: аромат свежего хлеба, ночной рамен и игры с милыми зверушками. Во втором сезоне вопрос остается прежним: сумеет ли героиня выдержать «истязания» и сохранить тайны королевства? К команде озвучивания присоединилась Муцуми Тамура
(Таэ Наканосима
из «Кайдзю №8
») в роли бывшей наемной убийцы Сакуры Хартрок. Кстати, оригинальная манга закончилась
19 августа, так что есть шанс, что её экранизируют целиком.
Читать
Трудовая терапия в аниме «Сделай сама!» от той же студии
Третий сезон «Повести о конце света» и новый эндинг
Продолжение «Повести о конце света
» выйдет на Netflix
уже в декабре, а пока можно послушать свежий эндинг третьего сезона. Last breath, Last record
исполняет певица и сэйю Саори Хаями
(Мисаки
из «Терминатора Зеро
»). Над проектом работают: режиссер Коити Хацуми
(«Токийские мстители
»), сценарист Ясуюки Муто
(«Афросамурай
»), чардиз — Ёко Танабэ
(«История о том, как я пришел на вечеринку...
») и Хисаси Кавасима
(анимация «Необъятного океана
»). За производство отвечают студии Yumeta Company
(«Новое Токио Мяу Мяу
») и Maru Animation
.
Когда человечество оказалось на грани полного уничтожения, боги всех пантеонов собрались на небесном совете, чтобы решить его судьбу. Их вердикт прост и беспощаден: люди недостойны жить, грядет конец света. Однако валькирии бросают вызов решению богов и предлагают альтернативу: провести серию поединков один на один между богами и лучшими представителями человечества из разных эпох. История продолжит легендарное противостояние: впереди еще шесть поединков, а счет пока равный — 3:3.
Читать
Религия и мифы в произведениях Хаяо Миядзаки
Бонус:
На аукционе Mandarake
выставлен неизвестный ранее рисунок Акиры Ториямы
, созданный более 40 лет назад и подаренный магазину кастомных мотоциклов K&S Sturgis
в Нагое. Стартовая цена — около €20 000, но финальная сумма, может превысить её в пять раз.
Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о символизме насекомых в японской культуре или как создавались «Летние войны» Мамору Хосоды.
обсуждение >>