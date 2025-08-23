Кино-Театр.Ру
Хоакин Феникс против Педро Паскаля в трейлере фильма «Эддингтон»

23 августа
2025 год

23 августа 2025
В сети появился локализованный трейлер чёрной комедии режиссёра Ари АстераВсе страхи Бо») «Эддингтон». За производство отвечала американская независимая студия А24.

«Эддингтон»

Май 2020 года. В тихом провинциальном Эддингтоне вспыхивает жесткое противостояние между городским шерифом Джо Кроссом и мэром Тэдом Гарсиа, задумавшим грандиозный проект — возведение масштабного центра по обработке данных на базе искусственного интеллекта. Не желая мириться с планами властного чиновника, Кросс решает бросить ему вызов и выдвигает свою кандидатуру на пост мэра. Однако он даже не подозревает, что это решение обернется чередой абсурдных, кровавых и трагикомичных событий, которые перевернут жизнь всего городка.

Хоакин Феникс против Педро Паскаля в трейлере фильма «Эддингтон»

Главные роли в фильме исполнили Хоакин Феникс, Эмма Стоун, Педро Паскаль, Люк Граймс, Дейрдре О’Коннелл, Майкл Уорд и Остин Батлер. Премьера ленты состоялась в рамках основной конкурсной программы Каннского кинофестиваля 2025 года.

В российский прокат «Эддингтон» выйдет 16 октября.
№ 7
Тульский парень   27.08.2025 - 19:48
Собрали двух одних из самых востребованных и талантливых актёров современности. Ари Астер, известный своей любовью к неоднозначным и тревожным сюжетам («Реинкарнация», «Последствие»). читать далее>>
№ 6
Мария_2191   26.08.2025 - 17:47
... По трейлеру "кровавой составляющей" не заметила. Может у вас дар смотреть сквозь строк? читать далее>>
№ 5
Матвей Брикун   25.08.2025 - 20:08
За двухминутный трейлер не увидел ничего прикольного. Драма-детектив или триллер. читать далее>>
№ 4
Ангелина_Сокол   25.08.2025 - 15:40
Что-то связано с диким Западом, не очень люблю такие фильмы. Но из-за Паскаля и Стоун могу глянуть хотя б начало, а там уже видно будет. читать далее>>
№ 3
Киноман1985   24.08.2025 - 21:06
Парочка мегокрутых актеров. В начале подумал обычная драма о выборах в местную власть, а там все круче. Есть кровавая составляющая. читать далее>>
