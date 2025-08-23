Хоакин Феникс против Педро Паскаля в трейлере фильма «Эддингтон»

В сети появился локализованный трейлер чёрной комедии режиссёра Ари Астера
(«Все страхи Бо
») «Эддингтон
». За производство отвечала американская независимая студия А24.
«Эддингтон»
Май 2020 года. В тихом провинциальном Эддингтоне вспыхивает жесткое противостояние между городским шерифом Джо Кроссом и мэром Тэдом Гарсиа, задумавшим грандиозный проект — возведение масштабного центра по обработке данных на базе искусственного интеллекта. Не желая мириться с планами властного чиновника, Кросс решает бросить ему вызов и выдвигает свою кандидатуру на пост мэра. Однако он даже не подозревает, что это решение обернется чередой абсурдных, кровавых и трагикомичных событий, которые перевернут жизнь всего городка.
Главные роли в фильме исполнили Хоакин Феникс
, Эмма Стоун
, Педро Паскаль
, Люк Граймс
, Дейрдре О’Коннелл
, Майкл Уорд
и Остин Батлер
. Премьера ленты состоялась в рамках основной конкурсной программы Каннского кинофестиваля 2025 года.
В российский прокат «Эддингтон
» выйдет 16 октября.
