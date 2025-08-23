По сериалу «Звездный крейсер "Галактика"» создали новую стратегию

Культовый фантастический сериал «Звездный крейсер "Галактика"
» получит новую стратегию. Анонс
игры состоялся в рамках выставки gamescom 2025.
За создание roguelite-тактики Battlestar Galactica: Scattered Hopes отвечает студия разработчик Alt Shift.
Согласно Steam
, игрокам предстоит командовать «флотилией беженцев после разгрома Двенадцати колоний. Разбирайтесь с кризисами на борту, готовясь к очередной схватке с флотом сайлонов в попытке добраться до звездного крейсера "Галактика"».
Тактические космические бои будут происходить в реальном времени, а между схватками следует обдуманно распределить ресурсы и принимать во внимание интересы разных фракций.
Издатель Dotemu выпустит игру в первом квартале 2026 года.
