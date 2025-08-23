Кино-Театр.Ру
По сериалу «Звездный крейсер "Галактика"» создали новую стратегию

23 августа
2025 год

23 августа 2025
Культовый фантастический сериал «Звездный крейсер "Галактика"» получит новую стратегию. Анонс игры состоялся в рамках выставки gamescom 2025.


За создание roguelite-тактики Battlestar Galactica: Scattered Hopes отвечает студия разработчик Alt Shift.

Согласно Steam, игрокам предстоит командовать «флотилией беженцев после разгрома Двенадцати колоний. Разбирайтесь с кризисами на борту, готовясь к очередной схватке с флотом сайлонов в попытке добраться до звездного крейсера "Галактика"».


Тактические космические бои будут происходить в реальном времени, а между схватками следует обдуманно распределить ресурсы и принимать во внимание интересы разных фракций.

Издатель Dotemu выпустит игру в первом квартале 2026 года.
№ 4
Ангелина_Сокол   25.08.2025 - 15:38
"..новая стратегия" - это выходить в топ за счёт оценок помешанных на стрелялках геймеров?Лучше не придумаешь. читать далее>>
№ 3
Киноман1985   24.08.2025 - 21:02
Лучше перезапустить сериал с солидным бюджетом, чтобы не подташнивало от детской графики)) читать далее>>
№ 2
Дмитрий А. Мишин   24.08.2025 - 15:38
На каждый сериал теперь будет своя игра. Вижу здесь командная стрелялка, может стать хитом. читать далее>>
№ 1
Yanina Sokolova   23.08.2025 - 21:37
Выход игры уже через полгода - не долго осталось ждать геймерам космическую новинку. читать далее>>
