Сэм Фишер из игровой серии Splinter Cell заговорит голосом Лева Шрайбера

Лев Шрайбер
подарил свой голос Сэму Фишеру в анимационном сериале по популярной игровой серии Splinter Cell
от компании Ubisoft. Об этом стало известно благодаря опубликованному тизеру
.
«Splinter Cell: Караул смерти». Тизер на английском языке
В представленном ролике можно увидеть изрядно поседевшего агента АНБ, который вновь вынужден по-тихому расправляться с террористами.
Создателем мультсериала Netflix «Splinter Cell: Караул смерти
» выступил Дерек Колстад
. За постановку отвечают режиссеры Гийом Дусс
и Фелисьен Кольме-Дааге
. В 2020 году стриминговым сервисом были заказаны сразу два сезона, состоящих из 16 эпизодов. В производстве принимает активное участие сама Ubisoft. Премьера пилотного сезона намечена на 14 октября.
Впервые об экранизации заговорили в начале 2010-х. В 2012-м на главную роль в полнометражной адаптации был утвержден Том Харди
, но позднее от проекта отказались.
Игра Tom Clancy’s Splinter Cell, представляющая собой стелс-экшен, вышла в 2002 году и на данный момент насчитывает шесть основных частей и две дополнительные. В разные годы Фишер говорил голосом Майкла Айронсайда
и Эрика Джонсона
. Последняя игра серии — Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist — вышла в 2013-м, и с тех пор геймеры ждут продолжения.
