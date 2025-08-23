Кино-Театр.Ру
Сэм Фишер из игровой серии Splinter Cell заговорит голосом Лева Шрайбера

23 августа
2025 год

Новости кино >>
23 августа 2025
Лев Шрайбер подарил свой голос Сэму Фишеру в анимационном сериале по популярной игровой серии Splinter Cell от компании Ubisoft. Об этом стало известно благодаря опубликованному тизеру.

«Splinter Cell: Караул смерти». Тизер на английском языке

В представленном ролике можно увидеть изрядно поседевшего агента АНБ, который вновь вынужден по-тихому расправляться с террористами.

Создателем мультсериала Netflix «Splinter Cell: Караул смерти» выступил Дерек Колстад. За постановку отвечают режиссеры Гийом Дусс и Фелисьен Кольме-Дааге. В 2020 году стриминговым сервисом были заказаны сразу два сезона, состоящих из 16 эпизодов. В производстве принимает активное участие сама Ubisoft. Премьера пилотного сезона намечена на 14 октября.

Сэм Фишер из игровой серии Splinter Cell заговорит голосом Лева Шрайбера
фото: imdb.com

Впервые об экранизации заговорили в начале 2010-х. В 2012-м на главную роль в полнометражной адаптации был утвержден Том Харди, но позднее от проекта отказались.

Игра Tom Clancy’s Splinter Cell, представляющая собой стелс-экшен, вышла в 2002 году и на данный момент насчитывает шесть основных частей и две дополнительные. В разные годы Фишер говорил голосом Майкла Айронсайда и Эрика Джонсона. Последняя игра серии — Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist — вышла в 2013-м, и с тех пор геймеры ждут продолжения.
№ 3
Ангелина_Сокол   25.08.2025 - 15:36
... Ему только и остаётся дублировать "поседевших агентов", в реале молоденького спецагента тоже не судьба уже сыграть. читать далее>>
№ 2
Igor D.88   23.08.2025 - 22:31
Если с 2013 года так и не вышло продолжение, то и не будет. читать далее>>
№ 1
Yanina Sokolova   23.08.2025 - 21:34
Лев Шрайбер решился подзаработать на дубляже. Не знаю что выйдет, всё такие мультфильмы не смотрю. читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Возобновилась работа над сериалом по игровой серии Assassin's Creed
Сериал по Assassin's Creed лишился шоураннера
Турнир Железного Кулака: Netflix анонсировал аниме по легендарному файтингу Tekken
Для сервиса Netflix снимут экранизацию игровой серии BioShock
Дерек Колстад превратит Splinter Cell в анимационный сериал
Поиск по меткам
Netflixигры
персоны
Майкл АйронсайдЭрик ДжонсонДерек КолстадТом ХардиЛев Шрайбер
фильмы
Splinter Cell: Караул смерти

