Голодные игры, Том Фелтон и кунг-фу носок: главные трейлеры за неделю

СВЕЖИЕ РУССКИЕ
«Малика»
В сети появился первый трейлер полнометражного дебюта Натальи Уваровой
, показ которого состоится в рамках Международного кинофестиваля в Пусане. По сюжету мать для 12-летней Малики и подруга, и опора. Когда она решает снова выйти замуж, девочка должна переехать к отцу, и перед ней встаёт мучительный выбор — сохранить привычную жизнь или пожертвовать собой ради счастья матери.
«Малика»
«Олдскул»
Онлайн-кинотеатры Premier и START представили трейлер комедийного сериала с Марией Ароновой
. Это история про учительницу математики старой закалки, которая пытается примириться с современными подростками и технологиями. Сразу три серии проекта выйдут 1 сентября. Сериал стал победителем фестиваля «Пилот» в номинации «Лучший пилот сериала. Выбор зрителей», а Аронова получила награду в номинации «Лучшая актриса».
«Олдскул»
«Избранный»
Онлайн-кинотеатр Okko показал трейлер комедийного сериала о скромном провинциальном инженере, который избирается в Думу нового созыва. Главного героя, стеснительного, робкого, законопослушного интроверта, который вовсе не желает быть депутатом, сыграл актёр Илья Лыков
. Партнерами Ильи по площадке стали Ольга Лерман
, Александр Лыков
, Инга Оболдина
, Нонна Гришаева
, Камиль Ларин
и другие.
«Избранный»
ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС
«Волшебная девочка кунг-фу»
Впервые на российском телевидении стартует большая премьера китайского мультсериала. Восьмилетняя Наивка, мечтающая о приключениях, находит в маминой прачечной говорящий носок — древнего мастера боевых искусств из другого измерения. Надев его, она превращается в супергероиню и отправляется в опасную миссию по защите волшебного свитка и всей Вселенной от сил зла.
«Волшебная девочка Кунг-Фу». ТВ-ролик
«Волшебная девочка кунг-фу»
«ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ»
«Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»
Кинопрокатная компания «Вольга» поделилась локализованным трейлером приквела всемирно известной франшизы
по мотивам серии романов Сьюзен Коллинз. Действие разворачивается за 64 года до первых Игр с участием Китнисс Эвердин
. Фильм покажет историю восхождения Кориолана Сноу — будущего президента Панема и главного антагониста, которого ранее играл Дональд Сазерленд
.
«Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях»
«Зверопоезд»
11 сентября кинопрокатная компания ВОЛЬГА выпустит на широкие экраны захватывающее анимационное приключение от создателей мультфильма «Приключения аргонавтов
». Мировая премьера мультфильма французских режиссёров Бенуа Даффи и Жан-Кристиана Тасси состоялась на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси в июне.
«Зверопоезд». Трейлер №2
«Приключения аргонавтов»
«Альтер»
Фантастический боевик с Томом Фелтоном
обзавёлся русскоязычным трейлером. В альтернативном настоящем, где после ядерной войны 1962 года общество разделено на генетически улучшенных и «обычных» людей, инвалид-изобретатель Леон становится символом сопротивления. Создав экзоскелет, он встает во главе борьбы против несправедливой системы, угрожающей его народу.
«Альтер»
«Самозванка» с Томом Фелтоном
«Тафити. Приключения на краю света»
Новый проект от создателей мультфильма «Изумительный Морис
» выйдет в широкий российский кинотеатральный прокат 2 октября. Сурикат Тафити отправляется в опасное путешествие, чтобы найти голубой цветок и спасти дедушку от укуса ядовитой змеи. Вместе с болтливым кабанчиком Кисточкой ему предстоит преодолеть множество испытаний и раскрыть тайны мира за пределами родного логова.
«Тафити: Приключения на краю света»
«Изумительный Морис»
«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон», 3 сезон
8 сентября, одновременно со всем миром, в онлайн-кинотеатре «Амедиатека» состоится российская премьера третьего сезона сериала. В новых сериях главный герой и его напарница Кэрол пытаются вернуться из Европы в США. Но в Испании Дэрилу придётся вступить в борьбу с жестокой работорговлей, используя все свои навыки, чтобы спасти пленённых и остановить преступную общину.
«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон». 3 сезон
«Эддингтон»
Чёрная комедия от студии А24 и режиссёра Ари Астера
(«Все страхи Бо
») получила дублированный трейлер. Фильм расскажет о противостоянии между между шерифом и мэром, задумавшим грандиозный проект – возведение масштабного центра по обработке данных на базе искусственного интеллекта в тихом провинциальном городке. Главные роли исполнили Хоакин Феникс
, Педро Паскаль
, Эмма Стоун
и Остин Батлер
.
«Эддингтон»
