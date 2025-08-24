Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Голодные игры, Том Фелтон и кунг-фу носок: главные трейлеры за неделю

24 августа
2025 год

Новости кино >>
24 августа 2025
Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.

СВЕЖИЕ РУССКИЕ

«Малика»
В сети появился первый трейлер полнометражного дебюта Натальи Уваровой, показ которого состоится в рамках Международного кинофестиваля в Пусане. По сюжету мать для 12-летней Малики и подруга, и опора. Когда она решает снова выйти замуж, девочка должна переехать к отцу, и перед ней встаёт мучительный выбор — сохранить привычную жизнь или пожертвовать собой ради счастья матери.

«Малика»

Читать Рецензия на фильм «Папа умер в субботу», который тоже был включён в программу Международного кинофестиваля в Пусане

«Олдскул»
Онлайн-кинотеатры Premier и START представили трейлер комедийного сериала с Марией Ароновой. Это история про учительницу математики старой закалки, которая пытается примириться с современными подростками и технологиями. Сразу три серии проекта выйдут 1 сентября. Сериал стал победителем фестиваля «Пилот» в номинации «Лучший пилот сериала. Выбор зрителей», а Аронова получила награду в номинации «Лучшая актриса».

«Олдскул»

Читать Истина в вине: от чего страдают герои сериалов фестиваля «Пилот»

«Избранный»
Онлайн-кинотеатр Okko показал трейлер комедийного сериала о скромном провинциальном инженере, который избирается в Думу нового созыва. Главного героя, стеснительного, робкого, законопослушного интроверта, который вовсе не желает быть депутатом, сыграл актёр Илья Лыков. Партнерами Ильи по площадке стали Ольга Лерман, Александр Лыков, Инга Оболдина, Нонна Гришаева, Камиль Ларин и другие.

«Избранный»

Читать «Враг у ворот», «Злые люди» и «Подростки в космосе»: ИРИ рассказал о премьерах нового сезона

ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС

«Волшебная девочка кунг-фу»
Впервые на российском телевидении стартует большая премьера китайского мультсериала. Восьмилетняя Наивка, мечтающая о приключениях, находит в маминой прачечной говорящий носок — древнего мастера боевых искусств из другого измерения. Надев его, она превращается в супергероиню и отправляется в опасную миссию по защите волшебного свитка и всей Вселенной от сил зла.

«Волшебная девочка Кунг-Фу». ТВ-ролик

Смотреть онлайн «Волшебная девочка кунг-фу»

«ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ»

«Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»
Кинопрокатная компания «Вольга» поделилась локализованным трейлером приквела всемирно известной франшизы по мотивам серии романов Сьюзен Коллинз. Действие разворачивается за 64 года до первых Игр с участием Китнисс Эвердин. Фильм покажет историю восхождения Кориолана Сноу — будущего президента Панема и главного антагониста, которого ранее играл Дональд Сазерленд.

«Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях»

Читать «Голодные игры: И вспыхнет пламя» // Улыбаемся и машем

«Зверопоезд»
11 сентября кинопрокатная компания ВОЛЬГА выпустит на широкие экраны захватывающее анимационное приключение от создателей мультфильма «Приключения аргонавтов». Мировая премьера мультфильма французских режиссёров Бенуа Даффи и Жан-Кристиана Тасси состоялась на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси в июне.

«Зверопоезд». Трейлер №2

Смотреть онлайн «Приключения аргонавтов»

«Альтер»
Фантастический боевик с Томом Фелтоном обзавёлся русскоязычным трейлером. В альтернативном настоящем, где после ядерной войны 1962 года общество разделено на генетически улучшенных и «обычных» людей, инвалид-изобретатель Леон становится символом сопротивления. Создав экзоскелет, он встает во главе борьбы против несправедливой системы, угрожающей его народу.

«Альтер»

Смотреть онлайн «Самозванка» с Томом Фелтоном

«Тафити. Приключения на краю света»
Новый проект от создателей мультфильма «Изумительный Морис» выйдет в широкий российский кинотеатральный прокат 2 октября. Сурикат Тафити отправляется в опасное путешествие, чтобы найти голубой цветок и спасти дедушку от укуса ядовитой змеи. Вместе с болтливым кабанчиком Кисточкой ему предстоит преодолеть множество испытаний и раскрыть тайны мира за пределами родного логова.

«Тафити: Приключения на краю света»

Смотреть онлайн «Изумительный Морис»

«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон», 3 сезон
8 сентября, одновременно со всем миром, в онлайн-кинотеатре «Амедиатека» состоится российская премьера третьего сезона сериала. В новых сериях главный герой и его напарница Кэрол пытаются вернуться из Европы в США. Но в Испании Дэрилу придётся вступить в борьбу с жестокой работорговлей, используя все свои навыки, чтобы спасти пленённых и остановить преступную общину.

«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон». 3 сезон

Читать Рецензия на сериал «Ходячие мертвецы»

«Эддингтон»
Чёрная комедия от студии А24 и режиссёра Ари АстераВсе страхи Бо») получила дублированный трейлер. Фильм расскажет о противостоянии между между шерифом и мэром, задумавшим грандиозный проект – возведение масштабного центра по обработке данных на базе искусственного интеллекта в тихом провинциальном городке. Главные роли исполнили Хоакин Феникс, Педро Паскаль, Эмма Стоун и Остин Батлер.

«Эддингтон»

Читать Тед, лассо! «Эддингтон» — нео-вестерн Ари Астера о всех страхах Америки
версия для печати

обсуждение >>
№ 3
Матвей Брикун   25.08.2025 - 19:36
Чего, Олдскул смешной сериал)) Трейлер посмотрел 3 раза) читать далее>>
№ 2
Ангелина_Сокол   25.08.2025 - 15:31
... Из отечественного вы подразумеваете ОлдСкул и Малику? Ну не скажу чтобы прям очень хорошо. читать далее>>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   24.08.2025 - 19:38
эта неделя уже получше. здесь есть хорошие отечественные фильмы и не только. читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Хоакин Феникс против Педро Паскаля в трейлере фильма «Эддингтон»
«Учитель в классе, встали!»: Мария Аронова в трейлере комедии «Олдскул»
Том Фелтон бежит от Игоря Жижикина в трейлере фильма «Альтер»
персоны
Мария АроноваАри АстерОстин БатлерНонна ГришаеваКамиль ЛаринОльга ЛерманАлександр ЛыковИлья ЛыковИнга ОболдинаПедро ПаскальДональд СазерлендЭмма СтоунТом ФелтонХоакин Феникс
фильмы
АльтерВолшебная девочка Кунг-ФуГолодные игры: Баллада о певчих птицах и змеяхЗверопоездИзбранныйМаликаОлдскулТафити: Приключения на краю светаХодячие мертвецы: Дэрил ДиксонЭддингтон

фотографии >>
Голодные игры, Том Фелтон и кунг-фу носок: главные трейлеры за неделю фотографии
Голодные игры, Том Фелтон и кунг-фу носок: главные трейлеры за неделю фотографии
Голодные игры, Том Фелтон и кунг-фу носок: главные трейлеры за неделю фотографии
Голодные игры, Том Фелтон и кунг-фу носок: главные трейлеры за неделю фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Алексей Аптовцев
25 августа ушёл из жизни актёр Алексей Аптовцев.
Валерий Усков
24 августа ушёл из жизни режиссёр Валерий Усков.
Евгений Туренко
24 августа ушёл из жизни актёр Евгений Туренко.
Руслан Курманалиев
23 августа ушёл из жизни актёр Руслан Курманалиев.

День рождения >>

Анна Азарова
Анна Вартаньян
Леонид Ворон
Георгий Георгиу
Дмитрий Муляр
Николай Парфёнов
Егор Свирский
Олег Тактаров
Дальвин Щербаков
Божена Дыкель
Маколей Калкин
Бретт Каллен
Тодор Колев
Мелисса Маккарти
Крис Пайн
Кеке Палмер
все родившиеся 26 августа >>

Афиша кино >>

Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
боевик, драма, научная фантастика, приключения, триллер, экранизация
Канада, США, 2023
Призрак в доспехах
боевик, драма, криминальный фильм, мистика, научная фантастика, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, Великобритания, 1995
Операция «Наполеон»
боевик, триллер, экранизация
Исландия, Германия, 2023
Проклятие Золушки: Кровь на туфельке
фильм ужасов, фэнтези
Великобритания, 2024
Гризли
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Родственные души
драма, фэнтези
Италия, 2024
Ведьмина доска
мистика, фильм ужасов
США, 2024
Выход 8
мистика, триллер, фильм ужасов
Япония, 2025
Доктор Динозавров
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2025
Идентификация
боевик, драма, научная фантастика
Россия, 2025
Семейный призрак
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Тимур и его команда
истерн, молодежный фильм, приключения
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен