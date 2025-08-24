Сериал «Декстер: Первородный грех» лишили второго сезона

Showtime и Paramount+ решили не продлевать сериал «Декстер: Первородный грех
» на второй сезон. Ранее, весной этого года, приквел планировали продолжить, уточняет Variety
.
Причины отмены две. Во-первых, из-за успеха «Декстера: Воскрешения
» с Майклом Си Холлом
создатели шоу решили бросить все силы сценаристов на его потенциальное продление. А во-вторых, после слияния Skydance и Paramount у платформ сменилось руководство, у которого, разумеется, свое видение развития сервисов.
«Первородный грех» стартовал в декабре 2024-го и завершился в феврале. Действие разворачивается в 1990-х годах и рассказывает о студенческих годах серийного убийцы. Декстера Моргана сыграл Патрик Гибсон
, а его отца — Кристиан Слейтер
. Также в шоу появились Сара Мишель Геллар
, Патрик Демпси
, Молли Браун
и Джо Пантолиано
.
