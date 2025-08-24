Кино-Театр.Ру
Сериал «Декстер: Первородный грех» лишили второго сезона

24 августа
2025 год

24 августа 2025
Showtime и Paramount+ решили не продлевать сериал «Декстер: Первородный грех» на второй сезон. Ранее, весной этого года, приквел планировали продолжить, уточняет Variety.

Декстер: Первородный грех (2024)

Причины отмены две. Во-первых, из-за успеха «Декстера: Воскрешения» с Майклом Си Холлом создатели шоу решили бросить все силы сценаристов на его потенциальное продление. А во-вторых, после слияния Skydance и Paramount у платформ сменилось руководство, у которого, разумеется, свое видение развития сервисов.

«Первородный грех» стартовал в декабре 2024-го и завершился в феврале. Действие разворачивается в 1990-х годах и рассказывает о студенческих годах серийного убийцы. Декстера Моргана сыграл Патрик Гибсон, а его отца — Кристиан Слейтер. Также в шоу появились Сара Мишель Геллар, Патрик Демпси, Молли Браун и Джо Пантолиано.
№ 6
ДаринаКароль   27.08.2025 - 17:34
... Да по-моему было всё отснято в первом сезоне, рейтинг у него кстати не очень. читать далее>>
№ 5
Мария_2191   26.08.2025 - 17:39
Декстер нынче не в моде уже, так что "воскрешать" его не стоит, а снимать школьные и студенческие годы так точно. читать далее>>
№ 4
Матвей Брикун   25.08.2025 - 19:44
Сериал неплохо стартовал, но, видимо, не смог удержать интерес аудитории, которая сравнивала его с оригиналом. читать далее>>
№ 3
Киноман1985   24.08.2025 - 20:55
Может и правильно. Не видел спин оффа, как и оригинального. Сериал никогда не притягивал меня. читать далее>>
№ 2
Sveta_21Ermolova   24.08.2025 - 20:38
Фильм то хоть ещё пользовался успехом, но вот сериалы, которые снимаются или предисторией или продолжением зачастую имеют одинаковый конец. читать далее>>
Всего сообщений: 6
"Декстер: Первородный грех" (2024)
"Декстер: Первородный грех" (2024)
"Декстер: Первородный грех" (2024)
"Декстер: Первородный грех" (2024)
