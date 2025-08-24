Карен Гиллан выйдет замуж за «Горца» Генри Кавилла

Карен Гиллан
присоединилась к актерской команде ремейка «Горца
» от Amazon/MGM. По информации THR
, звезде «Стражей Галактики
» досталась роль Хезер, смертной супруги Коннора Маклауда в исполнении Генри Кавилла
.
Ранее стало известно, что Мариса Абела
воплотит образ бессмертной преподавательницы фехтования и бывшей возлюбленной Коннора Маклауда, Расселл Кроу
предстанет в качестве бессмертного воина Хуана Рамиреса, которого 40 лет назад играл Шон Коннери
, а Дэйв Батиста
станет злодеем Курганом, которого в оригинале сыграл Клэнси Браун
. Режиссер Чад Стахелски
приступит к производству в сентябре, съемки пройдут в Шотландии, Англии и таких местах, как Гонконг.
Оригинальная лента 1986 года с Кристофером Ламбертом
, Клэнси Брауном и Шоном Коннери рассказывает о бессмертных воинах, которые из Шотландии XVI века перемещаются на Манхэттен 1980-х. Впоследствии во вселенной «Горца» появилось несколько фильмов, мультфильмов и сериал с Эдрианом Полом
.
