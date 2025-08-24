Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Карен Гиллан выйдет замуж за «Горца» Генри Кавилла

24 августа
2025 год

Новости кино >>
24 августа 2025
Карен Гиллан присоединилась к актерской команде ремейка «Горца» от Amazon/MGM. По информации THR, звезде «Стражей Галактики» досталась роль Хезер, смертной супруги Коннора Маклауда в исполнении Генри Кавилла.

Карен Гиллан выйдет замуж за «Горца» Генри Кавилла
фото: cosmicbook.news

Ранее стало известно, что Мариса Абела воплотит образ бессмертной преподавательницы фехтования и бывшей возлюбленной Коннора Маклауда, Расселл Кроу предстанет в качестве бессмертного воина Хуана Рамиреса, которого 40 лет назад играл Шон Коннери, а Дэйв Батиста станет злодеем Курганом, которого в оригинале сыграл Клэнси Браун. Режиссер Чад Стахелски приступит к производству в сентябре, съемки пройдут в Шотландии, Англии и таких местах, как Гонконг.

Оригинальная лента 1986 года с Кристофером Ламбертом, Клэнси Брауном и Шоном Коннери рассказывает о бессмертных воинах, которые из Шотландии XVI века перемещаются на Манхэттен 1980-х. Впоследствии во вселенной «Горца» появилось несколько фильмов, мультфильмов и сериал с Эдрианом Полом.
версия для печати

обсуждение >>
№ 7
Тульский парень   27.08.2025 - 19:02
Главный вопрос: нужен ли ремейк "Горца", фильм был построен на уникальном стиле и атмосфере 80-х, и сможет ли новое кино предложить что-то свежее, кроме дорогих спецэффектов. читать далее>>
№ 6
ДаринаКароль   27.08.2025 - 17:33
... Просто почему возник такой вопрос - а всё из-за того, что многие как раз такое и делают, переснимают и не парятся, что уже такое было. читать далее>>
№ 5
Nosferatu   25.08.2025 - 23:27
... По оригинальной истории Курган и не был шотландцем никогда. По словам Рамиреса он был откуда-то из "степей России". А сейчас по сюжету что угодно могут сделать. Например, скажут что он последний... читать далее>>
№ 4
Матвей Брикун   25.08.2025 - 19:42
Карен Гиллан известна по Стражам Галактики и новым Джуманджи. Актриса не новичок, уйма крутых ролей. читать далее>>
№ 3
Ангелина_Сокол   25.08.2025 - 15:34
Генри Кавилл прям красавчик в образе Горца, я бы посмотрела новую интерпритацию. читать далее>>
Всего сообщений: 7
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
Дэйву Батисте доверили роль Кургана в ремейке «Горца»
Расселл Кроу и Мариса Абела присоединились к Генри Кавиллу в ремейке «Горца»
Генри Кавилл станет «Горцем»
Чад Стахелски вернёт зрителям «Горца»
«Горец» обрёл вторую жизнь
персоны
Мариса АбелаДэйв БатистаКлэнси БраунКарен ГилланГенри КавиллШон КоннериРасселл КроуКристофер ЛамбертЭдриан ПолЧад Стахелски
фильмы
ГорецГорецГорецГорец 3: Последнее измерениеГорец II: ОживлениеГорец IV: Конец игрыГорец V: ИсточникГорец: В поисках местиСтражи Галактики

фотографии >>
Карен Гиллан выйдет замуж за «Горца» Генри Кавилла фотографии
Карен Гиллан выйдет замуж за «Горца» Генри Кавилла фотографии
"Вечеринка только начинается" (2018)
"Колодец" (2009)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Дамир Закиров
27 ноября ушёл из жизни актёр Дамир Закиров.
Всеволод Шиловский
25 ноября ушёл из жизни актёр Всеволод Шиловский.

День рождения >>

Дарья Баранова
Александр Вершинин
Нина Гребешкова
Герман Качин
Евгений Миронов
Светлана Родина
Павел Савинков
Татьяна Храмова (II)
Григорий Чабан
Хулио Алеман
Жан-Пьер Лори
Лора Марано
Кэти Мориарти
Диего Рамос
Том Сайзмор
Анна Фэрис
все родившиеся 29 ноября >>

Афиша кино >>

Человек-слон
биография, драма
Великобритания, США, 1980
Есть только МиГ
военный фильм, драма, комедия
Россия, 2025
Письмо Деду Морозу
семейное кино, фэнтези
Россия, 2025
Одна дома-3
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Умри, моя любовь
драма, комедия, триллер, фильм ужасов, экранизация
Великобритания, Канада, США, 2025
По-братски
комедия
Россия, 2025
Эльф и украденное Рождество
детский фильм, семейное кино
Германия, Индия, США, 2025
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца
биография, драма, исторический фильм, триллер
Бельгия, Ирландия, США, 2024
Два мира, одно желание
комедия, мелодрама
Турция, 2025
Книга джунглей и слонёнок Бимбо
детский фильм, драма, комедия, приключения, семейное кино
Индия, 2024
Астрал: 13 инкарнаций зла
мистика, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Астронавт
триллер
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram