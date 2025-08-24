Кино-Театр.Ру
Дэнни Бойл заинтересовался британским таблоидом The Sun

24 августа
2025 год

24 августа 2025
Дэнни Бойл снимет биографический фильм «Чернила» (Ink), сообщает Deadline.

Дэнни Бойл заинтересовался британским таблоидом The Sun
фото: theplaylist.net

Основой для картины послужит одноименная пьеса британского драматурга Джеймса Грэма. Зрителей ожидает рассказ об американском медиамагнате и основателе NewsCorp Руперте Мердоке, которого сыграет Гай Пирс. Компанию ему составит Джек О'Коннелл в роли бывшего главного редактора газеты The Sun Ларри Лэмба. Съемки начнутся в октябре.

Сюжет закручен вокруг газеты The Sun, которую Мердок приобрел в конце 1960-х с целью превратить ее в обязательный к прочтению источник новостей. Ради этого он нанял Лэмба руководителем издания. Покупка газеты положила начало давнему соперничеству между The Sun и The Mirror, что привело к расцвету британских таблоидов в их нынешнем виде.
№ 6
Тульский парень   27.08.2025 - 18:57
Старик Мердок не самый киношный персонаж. У него более-менее спокойная жизнь для миллиардера. Единственный крупный скандал был не та давно, когда сотрудников его газет обвиняли в том, что они прослушивали... читать далее>>
№ 5
ДаринаКароль   27.08.2025 - 17:30
Только из-за Пира и О'Конелла и можно посмотреть, но сюжет так себе, наверное интригующе захватывающего не будет. читать далее>>
№ 4
Мария_2191   26.08.2025 - 17:37
Мне кажется Бойл способен на большее, чем просто снимать про борьбу за развитие журнала/газеты. читать далее>>
№ 3
Ангелина_Сокол   25.08.2025 - 15:33
... А то будет весь фильм заниматься пиаром и рекламой газеты с новостями. Это уже отходит на второй план. читать далее>>
№ 2
Киноман1985   24.08.2025 - 20:49
Снимай лучше третий фильм про зомби. Первые два шикарные, давай продолжение. читать далее>>
