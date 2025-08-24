Дэнни Бойл заинтересовался британским таблоидом The Sun

Дэнни Бойл
снимет биографический фильм «Чернила» (Ink), сообщает Deadline
.
Основой для картины послужит одноименная пьеса британского драматурга Джеймса Грэма. Зрителей ожидает рассказ об американском медиамагнате и основателе NewsCorp Руперте Мердоке, которого сыграет Гай Пирс
. Компанию ему составит Джек О'Коннелл
в роли бывшего главного редактора газеты The Sun Ларри Лэмба. Съемки начнутся в октябре.
Сюжет закручен вокруг газеты The Sun, которую Мердок приобрел в конце 1960-х с целью превратить ее в обязательный к прочтению источник новостей. Ради этого он нанял Лэмба руководителем издания. Покупка газеты положила начало давнему соперничеству между The Sun и The Mirror, что привело к расцвету британских таблоидов в их нынешнем виде.
