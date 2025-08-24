Кино-Театр.Ру
Зак Снайдер снимет «Последнюю фотографию»

24 августа
2025 год

24 августа 2025
Зак Снайдер, наконец-то, снимет свою военную драму «Последняя фотография». Согласно The Hollywood Reporter, режиссер разрабатывал фильм с середины нулевых, а в актерском составе одно время числились Кристиан Бейл и Шон Пенн.


По сюжету бывший агент Управления по борьбе с наркотиками должен вернуться в горы Южной Америки, чтобы найти пропавших племянницу и племянника после зверских убийств их родителей-дипломатов. Заручившись помощью военного фотографа-наркомана — единственного человека, видевшего лица убийц, он отправляется в путь, полный решимости найти детей и правду, однако вскоре узнает, что ему предстоит столкнуться с призраками своего прошлого. Путешествие в неизведанное уводит их все дальше от цивилизации, подвергая сомнению все, во что они верили, и постепенно стирая грань между реальным и сюрреалистичным.

Главные роли в новом независимом фильме Снайдера закреплены за Стюартом Мартином и Фра Фи, работавшими с ним в дилогии «Мятежная Луна». За сценарий отвечает Курт Джонстад, а за музыку — Ханс Зиммер. Съемки, стартующие в конце месяца, пройдут в нескольких местах по всему миру, включая Колумбию, Исландию и Лос-Анджелес.
обсуждение >>
№ 3
Мария_2191   26.08.2025 - 17:35
Сюжет немного странный - довериться военному фотографу наркоману, чтобы отправиться на поиски племянников. В реале такого бы никогда не произошло. читать далее>>
№ 2
Киноман1985   24.08.2025 - 20:48
Снайдер снимет хорошо без сомнений. читать далее>>
№ 1
Sveta_21Ermolova   24.08.2025 - 20:32
Столько времени Знак вынашивал идею снять фильм и вот наконец-то настал его звёздный час. читать далее>>
Всего сообщений: 3
София Бутелла станет «Мятежной луной» Зака Снайдера
Зак Снайдер отправится в далекую галактику
что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram