Зак Снайдер снимет «Последнюю фотографию»

Зак Снайдер
, наконец-то, снимет свою военную драму «Последняя фотография». Согласно The Hollywood Reporter
, режиссер разрабатывал фильм с середины нулевых, а в актерском составе одно время числились Кристиан Бейл
и Шон Пенн
.
По сюжету бывший агент Управления по борьбе с наркотиками должен вернуться в горы Южной Америки, чтобы найти пропавших племянницу и племянника после зверских убийств их родителей-дипломатов. Заручившись помощью военного фотографа-наркомана — единственного человека, видевшего лица убийц, он отправляется в путь, полный решимости найти детей и правду, однако вскоре узнает, что ему предстоит столкнуться с призраками своего прошлого. Путешествие в неизведанное уводит их все дальше от цивилизации, подвергая сомнению все, во что они верили, и постепенно стирая грань между реальным и сюрреалистичным.
Главные роли в новом независимом фильме Снайдера закреплены за Стюартом Мартином
и Фра Фи
, работавшими с ним в дилогии «Мятежная Луна». За сценарий отвечает Курт Джонстад
, а за музыку — Ханс Зиммер
. Съемки, стартующие в конце месяца, пройдут в нескольких местах по всему миру, включая Колумбию, Исландию и Лос-Анджелес.
