Не стало создателя семейных саг «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов» и «Две судьбы» Валерия Ускова

В возрасте 92 лет не стало заслуженного деятеля искусств и народного артиста РСФСР, советского и российского режиссера и сценариста Валерия Ускова
. Печальную новость сообщает киновед Вячеслав Шмыров
со слов жены и племянницы постановщика.
Валерий Иванович
родился 22 апреля 1933 года в Свердловске. В 1955-м окончил факультет журналистики Уральского университета, а в 1961-м — режиссерский факультет ВГИКа, выпускник мастерской документального фильма Ильи Копалина
. До учебы во ВГИКе работал редактором и ассистентом режиссера на Свердловской киностудии. С 1959-го — режиссер Свердловской студии телевидения, Свердловской киностудии и ЦСДФ. С 1963-го — режиссер киностудии «Мосфильм». Ставил театральные спектакли. Член КПСС с 1971-го.
Работал вместе с троюродным братом Владимиром Краснопольским
. Дебютировав в игровом кино лирической драмой «Самый медленный поезд
» в 1963-м, дуэт впоследствии создал народные сериалы «Тени исчезают в полдень
», «Вечный зов
», «Нина. Расплата за любовь
» и «Две судьбы
». Их последней совместной работой стал «Экспроприатор
», вышедший в 2017-м, а в 2022-м Владимир Аркадьевич
скончался. Всего они поставили более 40 работ.
На счету Ускова несколько престижных наград, включая Государственную премию СССР, Премию Ленинского комсомола, Орден Почета и ордена «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвертой степени.
