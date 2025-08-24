Кино-Театр.Ру
Не стало создателя семейных саг «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов» и «Две судьбы» Валерия Ускова

24 августа
2025 год

24 августа 2025
В возрасте 92 лет не стало заслуженного деятеля искусств и народного артиста РСФСР, советского и российского режиссера и сценариста Валерия Ускова. Печальную новость сообщает киновед Вячеслав Шмыров со слов жены и племянницы постановщика.

Не стало создателя семейных саг «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов» и «Две судьбы» Валерия Ускова

Валерий Иванович родился 22 апреля 1933 года в Свердловске. В 1955-м окончил факультет журналистики Уральского университета, а в 1961-м — режиссерский факультет ВГИКа, выпускник мастерской документального фильма Ильи Копалина. До учебы во ВГИКе работал редактором и ассистентом режиссера на Свердловской киностудии. С 1959-го — режиссер Свердловской студии телевидения, Свердловской киностудии и ЦСДФ. С 1963-го — режиссер киностудии «Мосфильм». Ставил театральные спектакли. Член КПСС с 1971-го.

Работал вместе с троюродным братом Владимиром Краснопольским. Дебютировав в игровом кино лирической драмой «Самый медленный поезд» в 1963-м, дуэт впоследствии создал народные сериалы «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Нина. Расплата за любовь» и «Две судьбы». Их последней совместной работой стал «Экспроприатор», вышедший в 2017-м, а в 2022-м Владимир Аркадьевич скончался. Всего они поставили более 40 работ.

Читать Экспедиция 33 по первым российским сериалам
На счету Ускова несколько престижных наград, включая Государственную премию СССР, Премию Ленинского комсомола, Орден Почета и ордена «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвертой степени.
№ 5
Майрик (Москва)   26.08.2025 - 19:51
Светлая память… Спасибо за фильмы, которые стали частью нашей жизни. читать далее>>
№ 4
Матвей Брикун   25.08.2025 - 19:37
Светлая память великому режиссеру. Искренние соболезнования родным, близким и всем почитателям его таланта. читать далее>>
№ 3
Анастасия Ал. Благинина   24.08.2025 - 22:48
Светлая память. Жаль, что ушла эпоха. читать далее>>
№ 2
Думитру С   24.08.2025 - 20:18
Вечная память. "Неподсуден" был выдающимся читать далее>>
№ 1
valerik61   24.08.2025 - 17:36
Печальная новость! Очень жаль! Светлая память! читать далее>>
Всего сообщений: 5
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Не стало режиссера «Вечного зова» и «Двух судеб» Владимира Краснопольского
персоны
Илья КопалинВладимир КраснопольскийВалерий УсковВячеслав Шмыров
фильмы
Вечный зовДве судьбыДве судьбы-2. Голубая кровьДве судьбы-3. Золотая клеткаДве судьбы-4. Новая жизньНина. Расплата за любовьСамый медленный поездТени исчезают в полденьЭкспроприатор

Не стало создателя семейных саг «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов» и «Две судьбы» Валерия Ускова фотографии
с Владимиром Краснопольским
Не стало создателя семейных саг «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов» и «Две судьбы» Валерия Ускова фотографии
с Владимиром Краснопольским
