Где снимали? Выпуск «Ярославль»
Анимационный фильм «Сын» Жанны Бекмамбетовой получил гран-при 13-го фестиваля «Короче»

25 августа
2025 год

25 августа 2025
В Калининграде завершился 13-й фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче». В конкурсных программах участовало 6 полнометражных и 45 короткометражных лент. Впервые в истории фестиваля гран-при получил анимационный фильм — «Сын» Жанны Бекмамбетовой. Это история про мальчика с ДЦП, который живет с отцом в казахской степи и однажды вдохновляется телерепортажами про марсоход «Оппортунити».

Анимационный фильм «Сын» Жанны Бекмамбетовой получил гран-при 13-го фестиваля «Короче»
фото: Максим Кашин / пресс-служба фестиваля "Короче" / победитель фестиваля Жанна Бекмамбетова и члены жюри Михаил Врубель и Аня Чиповская

Лучшим режиссером короткометражного конкурса стала Юлдус Бахтиозина, снявшая при помощи искусственного интеллекта фильм «Идеально отвергнутые». Лучший сценарий у Олега Афонина за фильм «Как холодцы попадают в холодильник», награда за операторскую работу у Владимира Борисова, снявшего картину «Наш год» Николая Коваленко.

Отдельной номинации «Короче» удостаивается анимационный фильм. В этом году ее взял Гурген Алоян за фильм «Наблюдение» с формулировкой «За стремление и желание поднять голову и увидеть красоту».

Анимационный фильм «Сын» Жанны Бекмамбетовой получил гран-при 13-го фестиваля «Короче»
фото: Максим Кашин / пресс-служба фестиваля "Короче" / режиссер фильма "Наблюдение" Гурген Алоян

Также в конкурсе короткометражных работ вручено три диплома. Их получили Инна Сухорецкая за роль Снегурочки в ленте «Самый лучший Новый год», Марина Когутрицкая за роль в «Объяснительной записке» и фильм «Цензурократия» Никиты Миклушова, последний получил также приз от журнала «Искусство кино».

В короткометражном конкурсе «Короче. Звезды» лучшей работы признан «(не)Документальный фильм про осень» Тараса Шевченко.

Анимационный фильм «Сын» Жанны Бекмамбетовой получил гран-при 13-го фестиваля «Короче»
фото: Максим Кашин / пресс-служба фестиваля "Короче" / незабываемая церемония закрытия фестиваля

В заключение жюри короткого метра, куда вошли актриса Аня Чиповская, актер Роман Евдокимов, актер и режиссер Евгений Сангаджиев, продюсер и сценарист Михаил Врубель, попросило вынести на сцену суперприз – ящик калининградского пива – его забрал режиссер фильма «Илья и Захар. Масленица на пределе» Дима Теплов.

В конкурсе полнометражных дебютов лучшим фильмом стал «Счастлив, когда ты нет» Игоря Марченко – история о любви, которая не укладывается в рамки стандартных отношений.

Анимационный фильм «Сын» Жанны Бекмамбетовой получил гран-при 13-го фестиваля «Короче»
фото: Максим Кашин / пресс-служба фестиваля "Короче" / победитель конкурса дебютов Игорь Марченко

Жюри — продюсер Игорь Толстунов, режиссер, сценарист и продюсер Андрей Прошкин, сценарист, театральный режиссер, драматург Илья Тилькин, продюсер Сабина Еремеева — также вручило специальные призы: актрисе Дарье Михайловой за роль в фильме «Взрослый Сын» Ивана Шкундова и Денису Хохрину за роль в фильме «Мальчик-птица» Савелия Осадчего.

Приз от партнера фестиваля телеканала Россия-1 получила кинокартина «Три свадьбы и один побег».
Короче
