Анимационный фильм «Сын» Жанны Бекмамбетовой получил гран-при 13-го фестиваля «Короче»

В Калининграде завершился 13-й фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче». В конкурсных программах участовало 6 полнометражных и 45 короткометражных лент. Впервые в истории фестиваля гран-при получил анимационный фильм — «
Сын
»
Жанны Бекмамбетовой
. Это история про мальчика с ДЦП, который живет с отцом в казахской степи и однажды вдохновляется телерепортажами про марсоход «Оппортунити».
фото: Максим Кашин / пресс-служба фестиваля "Короче" / победитель фестиваля Жанна Бекмамбетова и члены жюри Михаил Врубель и Аня Чиповская
Лучшим режиссером короткометражного конкурса стала
Юлдус Бахтиозина
, снявшая при помощи искусственного интеллекта фильм «
Идеально отвергнутые
». Лучший сценарий у Олега Афонина за фильм «
Как холодцы попадают в холодильник
», награда за операторскую работу у
Владимира Борисова
, снявшего картину «
Наш год
»
Николая Коваленко
.
Отдельной номинации «Короче» удостаивается анимационный фильм. В этом году ее взял
Гурген Алоян
за фильм «
Наблюдение
» с формулировкой «За стремление и желание поднять голову и увидеть красоту».
фото: Максим Кашин / пресс-служба фестиваля "Короче" / режиссер фильма "Наблюдение" Гурген Алоян
Также в конкурсе короткометражных работ вручено три диплома. Их получили
Инна Сухорецкая
за роль Снегурочки в ленте «
Самый лучший Новый год
»,
Марина Когутрицкая
за роль в «
Объяснительной записке
» и фильм «
Цензурократия
»
Никиты Миклушова
, последний получил также приз от журнала «Искусство кино».
В короткометражном конкурсе «Короче. Звезды» лучшей работы признан «
(не)Документальный фильм про осень
»
Тараса Шевченко
.
фото: Максим Кашин / пресс-служба фестиваля "Короче" / незабываемая церемония закрытия фестиваля
В заключение жюри короткого метра, куда вошли актриса
Аня Чиповская
, актер
Роман Евдокимов
, актер и режиссер
Евгений Сангаджиев
, продюсер и сценарист
Михаил Врубель
, попросило вынести на сцену суперприз – ящик калининградского пива – его забрал режиссер фильма «
Илья и Захар. Масленица на пределе
»
Дима Теплов
.
В конкурсе полнометражных дебютов лучшим фильмом стал «
Счастлив, когда ты нет
»
Игоря Марченко
– история о любви, которая не укладывается в рамки стандартных отношений.
фото: Максим Кашин / пресс-служба фестиваля "Короче" / победитель конкурса дебютов Игорь Марченко
Жюри — продюсер
Игорь Толстунов
, режиссер, сценарист и продюсер
Андрей Прошкин
, сценарист, театральный режиссер, драматург
Илья Тилькин
, продюсер
Сабина Еремеева
— также вручило специальные призы: актрисе
Дарье Михайловой
за роль в фильме «
Взрослый Сын
»
Ивана Шкундова
и
Денису Хохрину
за роль в фильме «
Мальчик-птица
»
Савелия Осадчего
.
Приз от партнера фестиваля телеканала Россия-1 получила кинокартина «
Три свадьбы и один побег
».
