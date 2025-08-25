Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Анна Уколова и Екатерина Стулова вновь станут «Первокурсницами» 8 сентября

25 августа
2025 год

Новости кино >>
25 августа 2025
Премьера второго сезона сериала «Первокурсницы» состоится 8 сентября на ТНТ. Главные роли исполняют Анна Уколова и Екатерина Стулова. Производством проекта занимается компания Norm Production по заказу Comedy Club Production, сообщает пресс-служба телеканала.

Анна Уколова и Екатерина Стулова вновь станут «Первокурсницами» 8 сентября
фото: пресс-служба ТНТ

Главные героини, подруги Настя (Анна Уколова) и Жанна (Екатерина Стулова) — сорокалетние студентки, которые вернулись в родной институт, чтобы наконец получить диплом. После успешного дебюта в прошлом сезоне их история продолжается: учеба, общежитие, а еще кулинарный стартап и новые отношения — все это перемешано в вихре студенческой жизни.

«Второй сезон "Первокурсниц" — это как возвращение после каникул: мы снова в нашем общежитии, на парах, за партами, в кругу родных героинь. Было приятно убедиться, что история Насти и Жанны откликнулась у зрителей самого разного возраста — к нам присоединились даже те, кому за 60. Я слышала много теплых слов и понимаю, что для нас и для канала это настоящий успех. Теперь ждем, как зрители встретят новые серии — поверьте, скучно не будет», — отмечает Анна Уколова.

Во втором сезоне к дуэту Уколовой и Стуловой вновь присоединились Екатерина Маликова, Евгений Егоров, Олеся Железняк, Людмила Артемьева, Александр Обласов и другие артисты. Появятся и новые герои в исполнении Артема Ткаченко, Ильи Сигалова и Артура Иванова.

По сюжету Настя и Жанна продолжают курсировать между лекциями, зачетами и шумной общажной реальностью — дежурства, субботники, институтские мероприятия. Настя встречается с пятикурсником Данилой (Евгений Егоров), но их отношения всё чаще оказываются под испытанием. Чтобы отвлечься, она присоединяется к кулинарному стартапу, который постепенно перерастает в собственное кафе. Жанна после поездки в Сочи заводит курортный роман, который в Москве оборачивается любовным треугольником. Ей предстоит сделать непростой выбор. А их бывшая соперница и теперь подруга Вика (Екатерина Маликова) решает, что готова стать матерью и идет к цели весьма нестандартным путем.

Анна Уколова и Екатерина Стулова вновь станут «Первокурсницами» 8 сентября
фото: пресс-служба ТНТ

«Я безумно рада, что зрители снова увидят "Первокурсниц". Мы с Аней Уколовой успели соскучиться друг по другу, а встреча на площадке была как встреча с близким другом — обнялись и сразу начали придумывать что-то талантливое, доброе и очаровательное. Жанна по-прежнему яркая, неудержимая, человек-торпеда, которого невозможно потопить. Но в конце сезона она сделает неожиданный поступок — какой именно, конечно, не скажу. Главное, что отзывы после первого сезона вдохновили нас продолжать: зрители писали, что наши героини мотивируют женщин учиться, влюбляться и идти к мечте в любом возрасте. А ведь в 40 лет жизнь только начинается!», — добавляет Екатерина Стулова.

Режиссером второго сезона выступает Алена Корчагина, а авторами сценария и креативными продюсерами значатся Максим Вахитов и Юлия Галиченко.
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Мария_2191   26.08.2025 - 17:36
А почему не 1 сентября, а 8? Подстроились бы уже под дату Дня знаний. читать далее>>
№ 1
Ангелина_Сокол   25.08.2025 - 15:29
Мне первый сезон понравился) Хоть выглядело всё немного нереалистично и местами не продумано, но было интересно. Хочется и второй уже глянуть. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Анна Уколова и Екатерина Стулова откроют совместный бизнес в продолжении «Первокурсниц»
персоны
Людмила АртемьеваМаксим ВахитовЮлия ГаличенкоЕвгений ЕгоровОлеся ЖелезнякАртур ИвановАлёна Корчагина (II)Екатерина МаликоваАлександр ОбласовИлья СигаловЕкатерина СтуловаАртём ТкаченкоАнна Уколова
фильмы
Первокурсницы-2

фотографии >>
Анна Уколова и Екатерина Стулова вновь станут «Первокурсницами» 8 сентября фотографии
Анна Уколова и Екатерина Стулова вновь станут «Первокурсницами» 8 сентября фотографии
Анна Уколова и Екатерина Стулова вновь станут «Первокурсницами» 8 сентября фотографии
Анна Уколова и Екатерина Стулова вновь станут «Первокурсницами» 8 сентября фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Алексей Аптовцев
24 августа ушёл из жизни актёр Алексей Аптовцев.
Валерий Усков
24 августа ушёл из жизни режиссёр Валерий Усков.
Евгений Туренко
24 августа ушёл из жизни актёр Евгений Туренко.
Руслан Курманалиев
23 августа ушёл из жизни актёр Руслан Курманалиев.

День рождения >>

Владимир Андреев
Марат Арипов
Геннадий Венгеров
Дмитрий Высоцкий
Марк Дробот
Юлия Нижельская
Фаина Раневская
Богдан Ступка
Марина Федункив
Дже ДаблЮ Бэйли
Алекса Вега
Марианне Зёгебрехт
Дарри Коул
Аарон Пол
Дайана Скарвид
Кайла Юэлл
все родившиеся 27 августа >>

Афиша кино >>

Патруль Дино
боевик, научная фантастика, приключения, фэнтези
Южная Корея, 2022
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
боевик, драма, научная фантастика, приключения, триллер, экранизация
Канада, США, 2023
Призрак в доспехах
боевик, драма, криминальный фильм, мистика, научная фантастика, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, Великобритания, 1995
Операция «Наполеон»
боевик, триллер, экранизация
Исландия, Германия, 2023
Проклятие Золушки: Кровь на туфельке
фильм ужасов, фэнтези
Великобритания, 2024
Гризли
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Родственные души
драма, фэнтези
Италия, 2024
Ведьмина доска
мистика, фильм ужасов
США, 2024
Выход 8
мистика, триллер, фильм ужасов
Япония, 2025
Доктор Динозавров
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2025
Идентификация
боевик, драма, научная фантастика
Россия, 2025
Семейный призрак
комедия, семейное кино
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен