Анна Уколова и Екатерина Стулова вновь станут «Первокурсницами» 8 сентября

Премьера второго сезона сериала «Первокурсницы» состоится 8 сентября на ТНТ. Главные роли исполняют Анна Уколова и Екатерина Стулова. Производством проекта занимается компания Norm Production по заказу Comedy Club Production, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба ТНТ
Главные героини, подруги Настя (Анна Уколова) и Жанна (Екатерина Стулова) — сорокалетние студентки, которые вернулись в родной институт, чтобы наконец получить диплом. После успешного дебюта в прошлом сезоне их история продолжается: учеба, общежитие, а еще кулинарный стартап и новые отношения — все это перемешано в вихре студенческой жизни.
«Второй сезон "Первокурсниц" — это как возвращение после каникул: мы снова в нашем общежитии, на парах, за партами, в кругу родных героинь. Было приятно убедиться, что история Насти и Жанны откликнулась у зрителей самого разного возраста — к нам присоединились даже те, кому за 60. Я слышала много теплых слов и понимаю, что для нас и для канала это настоящий успех. Теперь ждем, как зрители встретят новые серии — поверьте, скучно не будет», — отмечает Анна Уколова.
По сюжету Настя и Жанна продолжают курсировать между лекциями, зачетами и шумной общажной реальностью — дежурства, субботники, институтские мероприятия. Настя встречается с пятикурсником Данилой (Евгений Егоров), но их отношения всё чаще оказываются под испытанием. Чтобы отвлечься, она присоединяется к кулинарному стартапу, который постепенно перерастает в собственное кафе. Жанна после поездки в Сочи заводит курортный роман, который в Москве оборачивается любовным треугольником. Ей предстоит сделать непростой выбор. А их бывшая соперница и теперь подруга Вика (Екатерина Маликова) решает, что готова стать матерью и идет к цели весьма нестандартным путем.
фото: пресс-служба ТНТ
«Я безумно рада, что зрители снова увидят "Первокурсниц". Мы с Аней Уколовой успели соскучиться друг по другу, а встреча на площадке была как встреча с близким другом — обнялись и сразу начали придумывать что-то талантливое, доброе и очаровательное. Жанна по-прежнему яркая, неудержимая, человек-торпеда, которого невозможно потопить. Но в конце сезона она сделает неожиданный поступок — какой именно, конечно, не скажу. Главное, что отзывы после первого сезона вдохновили нас продолжать: зрители писали, что наши героини мотивируют женщин учиться, влюбляться и идти к мечте в любом возрасте. А ведь в 40 лет жизнь только начинается!», — добавляет Екатерина Стулова.
